एक और देश में युवाओं ने गिरा दी सरकार, बिजली-पानी की कमी बनी वजह; 22 लोगों की मौत

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने केन्या, नेपाल और मोरक्को में युवा-नेतृत्व वाले आंदोलनों से प्रेरणा ली है। उन्होंने नेपाल में इस महीने की शुरुआत में इस्तेमाल किया गया एक झंडा लहराया।

Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, अंतानानारिवोTue, 30 Sep 2025 07:58 AM
