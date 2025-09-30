Hindi Newsविदेश न्यूज़Why Madagascar president dissolves government after youth led deadly protests Explained
एक और देश में युवाओं ने गिरा दी सरकार, बिजली-पानी की कमी बनी वजह; 22 लोगों की मौत
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्होंने केन्या, नेपाल और मोरक्को में युवा-नेतृत्व वाले आंदोलनों से प्रेरणा ली है। उन्होंने नेपाल में इस महीने की शुरुआत में इस्तेमाल किया गया एक झंडा लहराया।
Amit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, अंतानानारिवोTue, 30 Sep 2025 07:58 AM
