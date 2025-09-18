चार्ली किर्क पर क्या बोल गया ये बड़ा एंकर, चैनल ने शो ही बंद कर दिया; ट्रंप ने भी सुनाई खरी-खोटी

जिमी किमेल के शो के बंद होने से पहले, स्टीफन कोलबर्ट का लेट-नाइट शो भी रद्द किया गया था, जिसे कई लोग ट्रंप की आलोचना से जोड़कर देखते हैं। ट्रंप ने बार-बार उन प्रसारणों पर दबाव डाला है, जिन्हें वे आपत्तिजनक मानते हैं।

वॉल्ट डिज्नी के स्वामित्व वाले एबीसी ने बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि वह अपने लोकप्रिय लेट-नाइट शो "जिमी किमेल लाइव" को अनिश्चितकाल के लिए ऑफ-एयर कर रहा है। यह कदम उस समय उठाया गया जब शो के होस्ट जिमी किमेल द्वारा कंजरवेटिव नेता चार्ली किर्क की हत्या पर की गई टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद अमेरिकी संचार नियामक संस्था एफसीसी (FCC) के प्रमुख ने डिज्नी को चेतावनी दी। इस फैसले के बाद अमेरिका में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सियासी बहस छिड़ गई है।

ट्रंप ने फैसले का किया स्वागत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एबीसी के इस कदम की सराहना की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, “एबीसी को आखिरकार वह हिम्मत दिखाने के लिए बधाई। यह जरूरी था।” ट्रंप ने इसके साथ ही कॉमकास्ट-स्वामित्व वाले एनबीसी से भी मांग की कि वह अपने लेट-नाइट शो होस्ट्स जिमी फैलन और सेठ मेयर्स को बर्खास्त करे, जो अक्सर उनके ऊपर तंज कसते हैं।

क्या बोल गए थे एंकर किमेल सोमवार रात प्रसारित शो में जिमी किमेल ने 10 सितम्बर को हुई चार्ली किर्क की हत्या पर टिप्पणी की थी। 'जिमी किमेल लाइव!' शो के अपने मोनोलॉग में, किमेल ने रिपब्लिकन नेताओं पर इस शूटिंग को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "हमने इस वीकेंड कुछ नए निचले स्तर देखे, जहां MAGA (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) ग्रुप इस हत्यारे को अपने से अलग दिखाने की कोशिश कर रहा है और इस घटना से राजनीतिक अंक हासिल करने की हरसंभव कोशिश कर रहा है।"

किमेल ने राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा किर्क की हत्या पर शोक व्यक्त करने की तुलना एक "चार साल के बच्चे द्वारा अपने मछली के मरने पर शोक करने" से की। इसके अलावा, किमेल ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पर भी निशाना साधा, जिन्होंने इस हत्या के लिए वामपंथियों को जिम्मेदार ठहराया था। किमेल ने वेंस के दावों को "पूरी तरह बकवास" करार दिया।

किमेल ने यह भी याद दिलाया कि जस्टिस डिपार्टमेंट के पुराने आंकड़ों के अनुसार, अमेरिका में चरमपंथी हिंसा का प्रमुख स्रोत अति-दक्षिणपंथी समूह हैं। उन्होंने वेंस से सवाल किया, "पिछले उपराष्ट्रपति को फांसी देने की बात करने वाले कौन थे? क्या वे उदारवादी वामपंथी थे? या फिर 6 जनवरी को कैपिटल पर हमला करने वाली भीड़?"

ट्रंप ने सुनाई खरी-खोटी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एबीसी के इस फैसले का स्वागत किया और अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा, "अमेरिका के लिए अच्छी खबर: रेटिंग में पिछड़ रहा जिमी किमेल शो रद्द कर दिया गया। एबीसी को आखिरकार वह करने का साहस मिला जो करना जरूरी था।" ट्रंप ने किमेल को "प्रतिभाहीन" करार दिया और उनकी रेटिंग को स्टीफन कोलबर्ट से भी खराब बताया। उन्होंने एनबीसी के होस्ट जिमी फॉलन और सेठ मायर्स को भी "खराब रेटिंग वाले हारे हुए" कहकर उनके शो रद्द करने की मांग की।

नेक्सस्टार ने शो बंद किया, FCC की सख्ती बुधवार को नेक्सस्टार मीडिया ग्रुप ने घोषणा की कि वह अपने 32 एबीसी संबद्ध चैनलों पर "जिमी किमेल लाइव" का प्रसारण बंद करेगा। नेक्सस्टार के प्रसारण विभाग के अध्यक्ष एंड्रयू अल्फोर्ड ने कहा, “किर्क की मौत पर किमेल की टिप्पणी बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील है, खासकर ऐसे समय में जब राष्ट्रीय राजनीतिक माहौल नाज़ुक है।”

एफसीसी चेयरमैन ब्रेंडन कार ने भी चेतावनी दी थी कि यदि शो जारी रहा तो स्थानीय चैनलों पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उनका लाइसेंस रद्द हो सकता है। कार ने कहा, “यह डिज्नी के लिए बहुत गंभीर मामला है। इसे आसान तरीके से भी सुलझाया जा सकता है और मुश्किल तरीके से भी।”

डेमोक्रेट्स और FCC कमिश्नर का विरोध एफसीसी की अकेली डेमोक्रेटिक कमिश्नर एना गोमेज ने कार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा, “सरकार लगातार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वैध अभिव्यक्ति को दबा रही है।” कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी इस कदम को “सेंसरशिप” बताया। सीनेटर एड मार्की ने कहा, “यह सेंसरशिप का खुला मामला है। कुछ घंटों पहले एफसीसी चेयर ने धमकी दी और अब शो ऑफ-एयर है।” इलिनॉइस के गवर्नर जेबी प्रित्जकर ने इसे “अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला” बताया। हवाई के सीनेटर ब्रायन शात्ज ने कहा, “यह सरकार द्वारा नियामकीय ताकत का इस्तेमाल कर आवाज दबाने का उदाहरण है।”