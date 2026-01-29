Hindustan Hindi News
भारत-EU ट्रेड डील पर अमेरिका क्यों लगी मिर्ची? कहा- यह रूस-यूक्रेन युद्ध को फंड करने जैसा

Jan 29, 2026 05:46 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
अमेरिका के ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच हुए ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) की तीखी आलोचना की है। बुधवार को CNBC को दिए एक इंटरव्यू में बेसेंट ने कहा कि वह यूरोपीय देशों के इस कदम से बेहद निराश हैं और उन्होंने यूरोप पर यूक्रेन युद्ध के बीच अपने सिद्धांतों से समझौता करने का आरोप लगाया। बेसेंट ने यूरोपीय देशों को घेरते हुए कहा कि वे एक तरफ यूक्रेन की मदद की बात करते हैं और दूसरी तरफ रूस के युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहे हैं।

बेसेंट ने कहा, "यूरोपीय देश यूक्रेन-रूस युद्ध की फ्रंट लाइन पर हैं, लेकिन वे खुद के खिलाफ ही युद्ध को वित्तपोषित कर रहे हैं।" उन्होंने तर्क दिया कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोपीय देश उसी रिफाइंड उत्पादों को भारत से खरीदते हैं। बेसेंट के अनुसार, यह रूसी प्रतिबंधों का मजाक उड़ाने जैसा है।

उन्होंने याद दिलाया कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर 25% टैरिफ लगाया है, लेकिन यूरोप ने अमेरिका का साथ देने के बजाय भारत के साथ व्यापारिक समझौते को प्राथमिकता दी।

"मदर ऑफ ऑल डील्स" पर तंज

बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने अपने व्यापारिक हितों को यूक्रेन के लोगों की जान से ऊपर रखा है। उन्होंने कहा, "जब भी आप किसी यूरोपीय को यूक्रेन के लोगों के महत्व के बारे में बात करते हुए सुनें तो याद रखें कि उन्होंने यूक्रेन के लोगों से ऊपर व्यापार को रखा है।"

बेसेंट की यह प्रतिक्रिया उस समझौते के एक दिन बाद आई है जिसे भारतीय और यूरोपीय नेताओं ने "मदर ऑफ ऑल डील्स" (सभी समझौतों की जननी) करार दिया है। यह समझौता लगभग दो दशकों की बातचीत के बाद संपन्न हुआ है।

आपको बता दें कि यह डील दुनिया के दो बड़े आर्थिक क्षेत्रों (भारत और 27 देशों का EU ब्लॉक) को जोड़ती है, जिससे भारत के कपड़ा, रत्न, आभूषण और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस समझौते के तहत भारत में यूरोपीय वाइन, स्पिरिट और कारों पर लगने वाली भारी ड्यूटी में बड़ी कटौती की जाएगी।

अमेरिका और भारत के बीच तनाव

वर्तमान में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध तनावपूर्ण हैं। ट्रंप प्रशासन ने भारत पर कुल 50% तक के टैरिफ लगाए हैं (जिसमें 25% रूसी तेल से संबंधित है)। बेसेंट का यह बयान दर्शाता है कि अमेरिका, भारत और यूरोप के बढ़ते आर्थिक संबंधों को अपनी वैश्विक रणनीति और प्रतिबंधों के लिए एक चुनौती के रूप में देख रहा है।

