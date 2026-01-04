Hindustan Hindi News
अमेरिका की जिस जेल में बंद हैं निकोलस मादुरो, क्यों कही जाती है 'धरती का नरक?'

संक्षेप:

वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिकी की जिस ब्रुकलिन जेल में रखा गया है उसे ‘धरती का नरक' कहा जाता है। इस जेल में कई हाई प्रोफाइल लोगों को रखा जा चुका है। अकसर इस जेल में हिंसा की खबरें भी सामने आती हैं।

Jan 04, 2026 09:17 pm ISTAnkit Ojha
अमेरिका में अपराधी की तरह पकड़कर लाए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ब्रुकलिन जेल में रखा गया है जो कि हिंसा और खूंखार अपराधियों के लिए बदनाम है। इस जेल में ड्रग्स स्मग्लर्स और गैंगस्टरों को रखा जाता है। शनिवार की रात को जब मादुरो और उनकी पत्नी को जेल में लाया गया तो वहां भारी भीड़ इकट्ठा थी और उनके पकड़े जाने का जश्न मना रही थी। इस जेल में कई हाई प्रोफाइल लोगों को रखा गया है। वहीं लोग इसे 'धरती का नरक' भी कहते हैं।

पहले भी राष्ट्राध्यक्षों को रखा गया है

इस जेल में बंद होने वाले मादुरो पहले राष्ट्राध्यक्ष नहीं हैं। होंडुरास के पूर्व राष्ट्रपति जुआन ओरलैंडो हर्नांदेज को भी कोकीन की ट्रैफिकिंग के आरोप में इस जेल में रखा गया था। उन्हें अमेरिका की अदालत ने 24 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी सजा माफ कर दी और दिसंब में उन्हें रिहा कर दिया गया है।

फिलहाल इस जेल में मेक्सिको के कोफाउंडर इस्लाइल अल मायो और लुइगी मैंगियोने बंद हैं। उनपर यूनाइटेड हेल्थकेयर के सीईओ की हत्या का आरोप है। इसी जेल में अमेरिकी रैपर शॉन डिडी कॉम्ब्स को रखा गया था जिनपर यौन उत्पीड़न का आरोप था। जेफरी एपस्टीन के लए काम करने वाली पूर्व ब्रिटिश सोशलाइट घिसलेन मैक्सवेल को भी यहीं रखा गया था। मैक्सवेल ने बताया था कि उन्हें पीने के लिए भूरे रंग का पानी मिलता था और ऐसा खाना दिया जाता था जो कि खाने लायक नहीं रहता था। यह जेल ऐसी जगह स्थित है जहांसे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नजारा लिया जा सकता है। इस जेल में अकसर हिंसा की खबरें आती रहती हैं। 2024 में भी हिंसा में इस जेल में दो कैदी मारे गए थे। वहीं इस जेल के कई कर्मचारियों को रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

एक हफ्ते तक नहीं आई थी बिजली

2019 में इस जेल में ऐसा हुआ कि भयंकर ठंड के सीजन में भी एक हफ्ते तक बिजली गुल रही। हालांकि अब जेल प्रशासन का कहना है कि यहां सुविधाएं सुधार दी गई हैं। इस जेल में पिछले तीन साल में कम से कम चार कैदी आत्महत्या कर चुके हैं। 2024 में अवैध हथियार रखने के आरोपी एक शख्स को चाकू से गोदकर मार डाला गया था।

