इस्लामिक देश के नेता से क्यों मिलने जा रहे पोप, यहीं पर 1000 साल पुरानी चर्च बनाई गई मस्जिद

संक्षेप: पोप लियो पद संभालने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर तुर्किए के लिए निकल चुके हैं। 2020 में हगिया सोफिया को मस्जिद में तब्दील करने के बाद किसी पोप की यह पहली तुर्किए यात्रा है। यहां पोप राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात करेंगे।

ईसाइयों के कैथौलिक समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो चौदहवें गुरुवार को पद संभालने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर तुर्किए के लिए निकल चुके हैं। उनके इस दौरे पर दुनिया भर के लोगों की नजर बनी हुई है क्योंकि यह दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है, जब क्षेत्र में पिछले काफी समय से तनाव जारी है। अंकारा में तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात के बाद पोप लेबनान का यात्रा करेंगे।

इसी साल मई में पोप फ्रांसिस की मौत के बाद 1.4 अरब कैथोलिकों के नेता के रूप में चुने गए पोप मीडिया से सहजता के साथ बात करते हुए नजर आते हैं। हालांकि, वह एक ऐसे देश में जा रहे हैं, जिसने कुछ साल पहले ही 1000 साल तक चर्च रही हागिया सोफिया को पहले म्यूजियम और फिर मस्जिद में तब्दील कर दिया है।

एक समय पर दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक शासन का केंद्र रहे तुर्किए में पोप का भाषण मुख्य रूप से इस्लाम के साथ संवाद पर ही केंद्रित रहने की उम्मीद है। क्योंकि इस देश की 8.6 करोड़ की आबादी में से महज 0.1 प्रतिशत ही ईसाई है। राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात करने से पहले वह अधिकारियों, नागरिक समाज और राजनेताओं से मुलाकात करेंगे।