इस्लामिक देश के नेता से क्यों मिलने जा रहे पोप, यहीं पर 1000 साल पुरानी चर्च बनाई गई मस्जिद

Why is Pope Leo going to meet Turkish President Erdogan where a 1000 year old church was converted into a mosque
Thu, 27 Nov 2025 01:36 PM

Thu, 27 Nov 2025 01:36 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
ईसाइयों के कैथौलिक समुदाय के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप लियो चौदहवें गुरुवार को पद संभालने के बाद अपने पहले विदेश दौरे पर तुर्किए के लिए निकल चुके हैं। उनके इस दौरे पर दुनिया भर के लोगों की नजर बनी हुई है क्योंकि यह दौरा एक ऐसे समय में हो रहा है, जब क्षेत्र में पिछले काफी समय से तनाव जारी है। अंकारा में तुर्किए के राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात के बाद पोप लेबनान का यात्रा करेंगे।

इसी साल मई में पोप फ्रांसिस की मौत के बाद 1.4 अरब कैथोलिकों के नेता के रूप में चुने गए पोप मीडिया से सहजता के साथ बात करते हुए नजर आते हैं। हालांकि, वह एक ऐसे देश में जा रहे हैं, जिसने कुछ साल पहले ही 1000 साल तक चर्च रही हागिया सोफिया को पहले म्यूजियम और फिर मस्जिद में तब्दील कर दिया है।

एक समय पर दुनिया के सबसे बड़े इस्लामिक शासन का केंद्र रहे तुर्किए में पोप का भाषण मुख्य रूप से इस्लाम के साथ संवाद पर ही केंद्रित रहने की उम्मीद है। क्योंकि इस देश की 8.6 करोड़ की आबादी में से महज 0.1 प्रतिशत ही ईसाई है। राष्ट्रपति एर्दोगान से मुलाकात करने से पहले वह अधिकारियों, नागरिक समाज और राजनेताओं से मुलाकात करेंगे।

मीडिया के साथ खुलकर बात करने वाले पोप लियो और तुर्किए के राष्ट्रपति की बातचीत पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। क्योंकि मध्य-पूर्व के संघर्ष के मुहाने पर खड़े तुर्किए से पोप चर्च के संबंध खराब नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में अगर वह तुर्किए में मानवाधिकारों, विपक्षी उम्मीदवारों की गिरफ्तारी और तुर्किए में ईसाइयों की स्थिति पर बात करते हैं, तो उन्हें थोड़ा संभल कर करना होगा। इस मामले के विशेषज्ञों के मुताबिक तुर्किए में बढ़ते इस्लाम के प्रभाव के बावजूद भी वेटिकन अंकारा से बेहतर संबंध बनाए रखना चाहता है क्योंकि इस क्षेत्र में शांति का अंकारा ही एक प्रमुख साझेदार है।

