पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान जेल में क्यों हैं बंद, देखें आरोपों की पूरी लिस्ट

Fri, 28 Nov 2025 12:22 PMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाह से सनसनी है। हालांकि, जेल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि खान स्वस्थ हैं। साथ ही कहा है कि उन्हें किसी जेल में ट्रांसफर नहीं किया गया है। इस्लामाबाद कोर्ट की तरफ से तीन साल की सजा सुनाए जाने के बाद खान अगस्त 2023 से जेल में बंद हैं। वह भ्रष्टाचार से जुड़े केस में दोषी पाए गए थे।

क्यों जेल में हैं इमरान खान?

गिरफ्तार होने से पहले खान ने अल जजीरा से बात की थी। साथ ही बताया था कि उनके नाम पर 85 अलग-अलग मामले हैं। जनवरी 205 में खान को जमीन से जुड़े मामले में 14 साल की सजा सुनाई गई थी। उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 7 साल जेल की सजा मिली थी।

भ्रष्टाचार

खान पर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए रियल एस्टेट डेवलपर से तोहफे के रूप में जमीन लेने और बदले में अवैध काम करने के आरोप हैं। पूर्व क्रिकेटर और उनकी पत्नी साल 2018 में बनाए एक ट्रस्ट के जरिए 700 करोड़ रुपये की जमीन रिश्वत के तौर पर लेने के आरोपी पाए गए थे।

सरकारी गिफ्ट

खान पर प्रधानमंत्री पद पर रहने के दौरान मिले 14 करोड़ रुपये से ज्यादा तोहफे बेचने के आरोप हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दर्ज केस में कहा गया है कि ये गिफ्ट्स सरकारी थे।

हिंसा

खान पर आरोप हैं कि उन्होंने मई 2023 में गिरफ्तार होने के बाद हिंसा के लिए उकसाया था। इस मामले में कई पीटीआई समर्थकों का नाम भी शामिल किया गया था।

गोपनीय जानकारी

खान पर आरोप थे कि पीएम पद पर रहते हुए उन्होंने गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर दी थी। हालांकि, इस केस में वह बरी हो चुके हैं।

जेल प्रशासन ने क्या कहा

जेल अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि खान पूरी तरह से स्वस्थ हैं। जेल अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर खान की स्वास्थ्य स्थिति को लेकर जारी अफवाहों को खारिज किया। अदियाला जेल प्रशासन ने एक बयान में कहा, 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के नेतृत्व को इमरान खान के स्वास्थ्य के बारे में सूचित कर दिया गया है। पीटीआई प्रमुख को सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं।'

जेल अधिकारियों ने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर खान की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में किए जा रहे दावों में कोई सच्चाई नहीं है। अदियाला जेल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इमरान खान को अदियाला जेल से स्थानांतरित करने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं।

