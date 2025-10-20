Hindustan Hindi News
Why is Donbas so important to Ukraine and Russia? Trump suggesting for division how does it hold key to war and peace
क्या है डोनबास? यूक्रेन-रूस के लिए क्यों खास; ट्रंप दे रहे बांटने की सलाह; युद्ध-शांति की कुंजी कैसे इसके पास

संक्षेप: विशेषज्ञ बताते हैं कि डोनबास यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ाने और शांति स्थापित करने यानी दोनों की कुंजी है। इस क्षेत्र का करीब 88% हिस्सा क्रेमलिन के नियंत्रण में है, जिसमें लुहान्स्क का पूरा क्षेत्र और डोनेट्स्क का 75% हिस्सा शामिल है।

Mon, 20 Oct 2025 01:18 PMPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के बीच हाल ही में (शुक्रवार, 17 अक्टूबर को) वॉशिंगटन में मुलाकात हुई थी। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन-रूस जंग खत्म कराने पर चर्चा तो हुई लेकिन इसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति को बड़ी निराशा हाथ लगी है। पहली बात तो यह कि ट्रंप ने यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने से इनकार कर दिया और दूसरी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने जेलेंस्की को नसीहत दी कि वो पुतिन की उन मांगों को स्वीकार कर लें, जिसके तहत रूसी राष्ट्रपति डोनेट्स्क पर अपना कब्जा चाहते हैं। ट्रंप ने बीच का रास्ता निकालते हुए इन डोनेट्स्क का बड़ा भूभाग रूस को सौंपने की नसीहत जेलेंस्की को दी है। हालांकि, जेलेंस्की ने कहा है कि वह स्वेच्छा से मॉस्को को कोई भी भू-भाग नहीं देंगे।

दरअसल, ट्रंप की ये नसीहत पुतिन के उस फोन कॉल के बाद आई है, जिसमें शुक्रवार को ढाई घंटे की बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने ट्रंप से युद्ध रोकने की शर्तों पर कथित तौर पर बातचीत की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन पर बातचीत के दौरान पुतिन ने यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र डोनेट्स्क पर पूर्ण नियंत्रण की मांग की थी। यह वही क्षेत्र है, जिस पर कब्जा करने की कोशिश पिछले 11 सालों से रूस करता आ रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने इसे ढाल के रूप में इस्तेमाल किया है।

इस बीच, ट्रंप ने एक और क्षेत्र पर बयान दिया है और कहा है कि यूक्रेन को चाहिए कि वो डोनबास क्षेत्र को विभाजित कर दे, ताकि इसका अधिकांश हिस्सा रूस के पास रहे और लगभग चार साल से जारी युद्ध को खत्म किया जा सके। उन्होंने एयर फोर्स वन विमान में यात्रा करने के दौरान पत्रकारों से कहा, ‘‘जैसे यह अभी बंटा हुआ है, वैसा ही रहने दें। दोनों पक्ष लड़ाई रोकें, घर लौटे और लोगों की जान लेना बंद करें।’’

क्या है डोनबास?

डोनबास दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन में स्थित एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र है, जिसके कुछ क्षेत्रों पर रूस-यूक्रेनी युद्ध के बाद से डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक और लुहान्स्क पीपल्स रिपब्लिक जैसे अलगाववादी समूहों का कब्जा है। डोनेट्स्क और लुगांस्क क्षेत्रों से मिलकर बना डोनबास लगभग 20,000 वर्ग मील में फैला एक औद्योगिक केंद्र है। डोनबास शब्द 'डोनेट्स कोल बेसिन' का संक्षिप्त नाम है।

कोयला और धातु भंडारों से भरा

यह कोयला और धातु भंडारों से समृद्ध इलाका है। इसके अलावा आज़ोव सागर पर स्थित औद्योगिक शहरों और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाहों से घिरा हुआ है। मार्च 2014 में, यूरोमैडन और 2014 की यूक्रेनी क्रांति के बाद से डोनबास के बड़े इलाके अशांति की चपेट में आ गए थे। 2014 में रूस ने जब क्रीमिया पर अवैध कब्ज़ा किया तो मॉस्को समर्थित अलगाववादियों ने डोनबास में यूक्रेनी सेना से लड़ाई लड़ी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, यह संघर्ष आठ साल तक चला जिसमें अनुमानित 14,000 लोग मारे गए थे।

युद्ध और शांति दोनों स्थापित करने की कुंजी

विशेषज्ञ बताते हैं कि डोनबास यूक्रेन और रूस के बीच तनाव बढ़ाने और शांति स्थापित करने यानी दोनों की कुंजी है। इस क्षेत्र का करीब 88% हिस्सा क्रेमलिन के नियंत्रण में है, जिसमें लुहान्स्क का पूरा क्षेत्र और डोनेट्स्क का 75% हिस्सा शामिल है। दरअसल, 2022 में जब पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया तो उससे पहले दो अलग क्षेत्रों - स्व-घोषित "डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक" और "लुहान्स्क पीपुल्स रिपब्लिक" को मान्यता दे दी लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें अलग देश के रूप में मान्यता नहीं दी। रूस इन दोनों क्षेत्रों को यूक्रेन के खिलाफ सैन्य समेत हर तरह की मदद करता है।युद्ध से पहले डोनेट्स्क को ही डोनबास की राजधानी माना जाता था। डोनबास उच्च किस्म के कोयला भंडार और खनन के साथ-साथ इस्पात निर्माण के अलावा प्राकृतिक गैस, नमक और अन्य खनिजों के समृद्ध भंडार के लिए भी जाना जाता है।

