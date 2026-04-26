फिर PAK वापस क्यों लौटे ईरानी विदेश मंत्री अराघची, अमेरिका से वार्ता पर बन गई बात?
ईरानी विदेश मंत्री एक दिन पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिसके बाद वे ओमान चले गए थे। वहीं, ईरान के अन्य दूत युद्ध को समाप्त करने से जुड़े मुद्दों पर सलाह-मशविरा करने और आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए तेहरान चले गए थे।
Iran US War: अमेरिका और ईरान के बीच भले युद्धविराम चल रहा हो, लेकिन संघर्ष पूरी तरह से खत्म होने में अभी समय लग रहा है। ईरान अमेरिका से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। पिछले दिनों ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात किए बिना पहले ही वापस लौट गए, जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भड़क गए। हालांकि, अब एक बार फिर से पाकिस्तान में ईरान-अमेरिका के बीच बातचीत की उम्मीद जगी है। दरअसल, अराघची रविवार को वापस आगे की बातचीत के लिए इस्लामाबाद लौट गए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हो गया है? हालांकि, अभी आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा गया है।
ईरानी समाचार एजेंसी ISNA के अनुसार, अब्बास अराघची पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले थे, ताकि वे मध्य-पूर्व में युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने के लिए किसी भी समझौते के ढांचे पर ईरान के रुख और विचारों से उन्हें अवगत करा सकें।मंत्री एक दिन पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद थे, जिसके बाद वे ओमान चले गए थे। वहीं, ईरान के अन्य दूत युद्ध को समाप्त करने से जुड़े मुद्दों पर सलाह-मशविरा करने और आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए तेहरान चले गए थे।
ट्रंप ने रद्द कर दी थी दूत की यात्रा
इस्लामाबाद में शनिवार को ईरान-पाकिस्तान की मुलाकातों से पहले, व्हाइट हाउस ने ऐलान किया था कि ट्रंप के शांति दूत स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर आगे की बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन बाद में ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को बताया कि उन्होंने यह यात्रा रद्द कर दी है, यह कहते हुए कि बेकार की बातों पर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने तेहरान के बातचीत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उनके फैसले के कुछ ही मिनटों के भीतर तेहरान ने अपने प्रस्ताव में बदलाव कर दिया था।
मुनीर और शरीफ से मिले थे ईरानी विदेश मंत्री
शनिवार को, मस्कट रवाना होने से पहले, अराघची ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री इशाक डार से मुलाकात की। इस्लामाबाद में बातचीत के बाद उनके मॉस्को जाने की उम्मीद है। अराघची ने अपनी पहली पाकिस्तान यात्रा को काफी फायदेमंद बताया, लेकिन वॉशिंगटन के इरादों को लेकर उन्होंने कुछ शंका भी जाहिर की। उन्होंने कहा, "अभी यह देखना बाकी है कि क्या अमेरिका कूटनीति को लेकर सचमुच गंभीर है।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।
यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।
मीडिया में अवॉर्ड्स.
मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।
विशेषज्ञता
देश-विदेश की राजनीति पर गहरी पकड़
यूपी-बिहार समेत सभी राज्यों की खबरों को कवर करने का व्यापक अनुभव
विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, संसद की कार्यवाही को लंबे समय से कवर किया
ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज, एनालिसिस स्टोरीज, एशिया, मिडिल ईस्ट, पश्चिमी देशों की खबरों को कवर करने का एक दशक से ज्यादा का एक्सपीरियंस
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।