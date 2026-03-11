Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अमेरिका और इजरायल से लंबी जंग क्यों चाहता है ईरान, किस फायदे के चलते बढ़ा हौसला

Mar 11, 2026 11:00 am ISTSurya Prakash लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

इजरायल ने ईरान के तेल डिपो को भी निशाना बनाया है। यहां तक कि वह दुनिया को तेल सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। फिर भी ईरान ने अब तक जंग रोकने की बात नहीं की है। ईरान के नेता अयातुल्लाह खामेनेई के बेटे मुजतबा बन गए हैं। वह भी पिता की तरह ही अपने इरादों पर अडिग हैं।

अमेरिका और इजरायल से लंबी जंग क्यों चाहता है ईरान, किस फायदे के चलते बढ़ा हौसला

अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान अपने शीर्ष नेता अयातुल्लाह खामेनेई को खो चुका है। इस जंग में उसके लिए यह सबसे बड़ा झटका था। इसके अलावा तेहरान समेत आसपास के शहरों में लगातार हमले जारी हैं। इजरायल ने उसके तेल डिपो को भी निशाना बनाया है। यहां तक कि वह दुनिया को तेल सप्लाई भी नहीं कर पा रहा है, जो उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। फिर भी ईरान ने अब तक जंग रोकने की बात नहीं की है। ईरान के नेता अयातुल्लाह खामेनेई के बेटे मुजतबा बन गए हैं। वह भी पिता की तरह ही अपने इरादों पर अडिग हैं।

यही नहीं ट्रंप ने जब मंगलवार को कहा कि अब जंग खत्म होने की तरफ है तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला तो ईरान ही करेगा। अब अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता कि जंग खत्म करने का ऐलान कर दे। जंग कब खत्म होगी। यह हम ही तय करेंगे। अब सवाल यह है कि यदि इतने भीषण हमलों का सामना ईरान कर रहा है तो भी वह जंग खत्म करने में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहा। इस संबंध में ईरान के सुप्रीम लीडर के विदेश मामलों के सलाहकार कमाल खराजी ने बात की है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों की जंग में ईरान ने दिखा दिया है कि हम लंबी लड़ाई भी लड़ सकते हैं।

उनका कहना है कि हम इस जंग में अब कोई कूटनीतिक हल नहीं देखते। ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो वादे करते है, उन पर कभी अमल नहीं करते। उनका कोई भी वादा पूरा नहीं हुआ। आखिर जब बातचीत के लिए प्रयास करने की बात हो रही थी तो उसी बीच में हमले क्यों किए गए। यही नहीं उन्होंने ईरान की मंशा भी जाहिर कर दी। खराजी ने कहा कि अब तो यही संभव है कि दुनिया में ऐसी आर्थिक स्थितियां बन जाएं कि कई देश खुद ही अपील करें कि अब जंग रोक दी जाए। ऐसी स्थिति में अमेरिका और इजरायल को गारंटी देनी होगी कि वे ईरान पर हमले नहीं करेंगे। तभी यह जंग अब रुक सकती है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में LPG के लिए क्यों अफरा-तफरी, समझें संकट कितना बड़ा या छोटा

भारत समेत कई देश जंग में उतरे बिना ही झेल रहे संकट

जानकार भी ऐसा ही मानते हैं। इसकी वजह यह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का सीधा असर भारत, पाकिस्तान, चीन समेत कई एशियाई देशों पर दिखने लगा है। पेट्रोल से लेकर गैस तक की किल्लत है। ऐसी स्थिति में ईरान के सामने यदि जंग की चुनौती है तो दूसरे देश बिना जंग में उतरे ही परेशानी झेल रहे हैं। फिर ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन समेत कई सुन्नी मुस्लिम देशों पर सीधे हमले बोले हैं।

पड़ोसियों को ईरान ने बता दिया- अमेरिका नहीं ले सकता सुरक्षा की गारंटी

इससे भी उसने साबित करने की कोशिश की है कि यदि ईरान पर हमले हुए तो जंग की जद में उसके पड़ोसी देश भी आएंगे। अमेरिका उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता। इसी कारण ईरान इस जंग से तत्काल पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि उसने अपने शीर्ष नेता को पहले ही दिन खो दिया है। ऐसी स्थिति में अब जंग लंबी चलने पर भी उसके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं है।

ये भी पढ़ें:LIVE: अब अमेरिका और नॉर्वे से गैस खरीद की तैयारी, उत्पादन में 10 फीसदी इजाफा
ये भी पढ़ें:बहरीन में पकड़ा गया इजरायल को जानकारी लीक कर रहा भारतीय जासूस? भारत ने जवाब दिया
Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

और पढ़ें
World News In Hindi Iran International News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।