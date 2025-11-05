जाकिर नाइक को एंट्री नहीं देगा बांग्लादेश, भारत का दबाव या सुरक्षा बनी वजह?
संक्षेप: नाइक पर भारत में आतंकवाद और धनशोधन के मामलों में आरोप लगे हैं और वह वर्ष 2016 से मलेशिया में रह रहा है। भारत सरकार ने उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारतीय मूल के कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को देश में प्रवेश की अनुमति न देने का निर्णय लिया है। यह फैसला मंगलवार को गृह मंत्रालय में आयोजित कानून-व्यवस्था कोर कमेटी की बैठक में लिया गया। बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक अखबार प्रथम आलोक की रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में जाकिर नाइक की संभावित यात्रा पर विस्तृत चर्चा हुई।
बैठक के बाद सूत्रों ने बताया कि यदि जाकिर नाइक बांग्लादेश आता है तो भारी भीड़ उमड़ सकती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती करनी पड़ेगी। फिलहाल इतनी संख्या में बलों की तैनाती संभव नहीं है। बैठक की अध्यक्षता गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) मोहम्मद जाहंगीर आलम चौधरी ने की।
हाल ही में स्पार्क इवेंट मैनेजमेंट नामक एक कंपनी ने अपने फेसबुक पोस्ट में घोषणा की थी कि वे नवंबर के अंत में जाकिर नाइक को बांग्लादेश लाने की योजना बना रहे हैं। कंपनी ने लिखा था कि स्पार्क इवेंट मैनेजमेंट डॉ. जाकिर नाइक बांग्लादेश टूर 2025 के लिए अधिकृत आयोजक है। यह कार्यक्रम बांग्लादेश सरकार की अनुमति और संबंधित प्राधिकरणों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।
इस घोषणा के बाद बांग्लादेश सरकार ने स्थिति पर गंभीरता से विचार किया। इसके साथ ही, ढाका ने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता द्वारा की गई टिप्पणी पर भी प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस.एम. महबूबुल आलम ने रविवार को एएनआई से कहा कि हमने भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की उस टिप्पणी पर ध्यान दिया है जिसमें बांग्लादेश में एक प्रमुख इस्लामिक विद्वान या धर्मगुरु की संभावित यात्रा का जिक्र किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि हम यह भी मानते हैं कि भारत सहित किसी भी देश को किसी दूसरे देश के आरोपी या फरार व्यक्ति को शरण नहीं देनी चाहिए।
ज्ञात हो कि जाकिर नाइक पर भारत में आतंकवाद और धनशोधन के मामलों में आरोप लगे हैं और वह वर्ष 2016 से मलेशिया में रह रहा है। भारत सरकार ने उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) पर प्रतिबंध भी लगाया हुआ है। हाल ही में जाकिर नाइक की यात्रा की योजना से जुड़ी खबरों को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में जायसवाल ने कहा कि वह जहां भी जाएगा, भारत उसके खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद करता है। जायसवाल ने कहा कि वह एक भगोड़ा है। वह भारत में वांछित है। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि वह जहां भी जाएगा, वहां के लोग उसके खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे और हमारी सुरक्षा चिंताओं का समाधान करेंगे।
