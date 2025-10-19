कनाडा से भारतीयों को क्यों जबरदस्ती निकाला जा रहा, छह साल से लगातार बढ़ रहा आंकड़ा

संक्षेप: जब कनाडा के पीएम से पूछा गया कि क्या उनकी सरकार विदेशी अपराधियों को डिपोर्ट करने पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि इसका छोटा जवाब हां है, और कहा कि इसे और तेज बनाने, बेहतर रिसोर्स के साथ और ट्रैकिंग को बेहतर बनाने की योजना है।

कनाडा में भारतीय नागरिकों को 'जबरदस्ती' निकाला जा रहा है। यह संख्या लगातार पिछले छह सालों से 2019 से बढ़ रही और इस बार 2024 के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर सकती है। पिछले कुछ सालों में भारतीयों को निकालने की संख्या और बढ़ी है। उदाहरण के लिए, 2019 में, यह सिर्फ 625 थी, जो 2024 के कुल के एक तिहाई से भी कम थी। कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) के डेटा के अनुसार, इस साल 28 जुलाई तक निकाले गए भारतीय नागरिकों का आंकड़ा पहले ही 1,891 हो चुका था। भारत दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले मैक्सिको के नागरिक हैं, जिनमें से 2,678 को इस साल 28 जुलाई तक जबरदस्ती निकाला गया है। पिछले साल, 1,997 भारतीयों को कनाडाई अधिकारियों ने जबरदस्ती निकाला था, जो सिर्फ 3,683 मैक्सिकन लोगों से पीछे थे और तीसरे सबसे बड़े ग्रुप, 981 कोलंबियाई लोगों से कहीं ज्यादा थे।

भारतीयों को कनाडा से जबरदस्ती क्यों निकाला जा रहा है? कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस हफ्ते की शुरुआत में टोरंटो में एक इवेंट के दौरान मीडिया के एक सवाल का जवाब दिया कि क्या उनकी सरकार विदेशी अपराधियों को डिपोर्ट करने पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि इसका छोटा जवाब हां है, और कहा कि इसे और तेज बनाने, बेहतर रिसोर्स के साथ और ट्रैकिंग को बेहतर बनाने की योजना है। कार्नी ने कहा, "यह उन बड़े सुधारों का हिस्सा है जो हम कनाडा में इमिग्रेशन सिस्टम में कर रहे हैं।" यही वजह है कि कनाडा से भारतीयों को जबरदस्ती डिपोर्ट किया जा रहा है।