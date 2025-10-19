कनाडा से भारतीयों को क्यों जबरदस्ती निकाला जा रहा, छह साल से लगातार बढ़ रहा आंकड़ा
संक्षेप: जब कनाडा के पीएम से पूछा गया कि क्या उनकी सरकार विदेशी अपराधियों को डिपोर्ट करने पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि इसका छोटा जवाब हां है, और कहा कि इसे और तेज बनाने, बेहतर रिसोर्स के साथ और ट्रैकिंग को बेहतर बनाने की योजना है।
कनाडा में भारतीय नागरिकों को 'जबरदस्ती' निकाला जा रहा है। यह संख्या लगातार पिछले छह सालों से 2019 से बढ़ रही और इस बार 2024 के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर सकती है। पिछले कुछ सालों में भारतीयों को निकालने की संख्या और बढ़ी है। उदाहरण के लिए, 2019 में, यह सिर्फ 625 थी, जो 2024 के कुल के एक तिहाई से भी कम थी। कैनेडियन बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी (CBSA) के डेटा के अनुसार, इस साल 28 जुलाई तक निकाले गए भारतीय नागरिकों का आंकड़ा पहले ही 1,891 हो चुका था। भारत दूसरे नंबर पर है। सबसे पहले मैक्सिको के नागरिक हैं, जिनमें से 2,678 को इस साल 28 जुलाई तक जबरदस्ती निकाला गया है। पिछले साल, 1,997 भारतीयों को कनाडाई अधिकारियों ने जबरदस्ती निकाला था, जो सिर्फ 3,683 मैक्सिकन लोगों से पीछे थे और तीसरे सबसे बड़े ग्रुप, 981 कोलंबियाई लोगों से कहीं ज्यादा थे।
भारतीयों को कनाडा से जबरदस्ती क्यों निकाला जा रहा है?
कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इस हफ्ते की शुरुआत में टोरंटो में एक इवेंट के दौरान मीडिया के एक सवाल का जवाब दिया कि क्या उनकी सरकार विदेशी अपराधियों को डिपोर्ट करने पर ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि इसका छोटा जवाब हां है, और कहा कि इसे और तेज बनाने, बेहतर रिसोर्स के साथ और ट्रैकिंग को बेहतर बनाने की योजना है। कार्नी ने कहा, "यह उन बड़े सुधारों का हिस्सा है जो हम कनाडा में इमिग्रेशन सिस्टम में कर रहे हैं।" यही वजह है कि कनाडा से भारतीयों को जबरदस्ती डिपोर्ट किया जा रहा है।
सवाल शरण चाहने वालों के साथ-साथ टेम्पररी रेजिडेंट परमिट वालों से भी जुड़ा था। 10 अक्टूबर को, एक रिलीज में, पील रीजनल पुलिस या पीआरपी ने पहली बार कहा कि वह पील क्राउन अटॉर्नी ऑफिस और कनाडा बॉर्डर सर्विसेज एजेंसी के साथ एक्टिव रूप से जुड़ी हुई है, जो यह तय करेगी कि आरोपी विदेशी नागरिकों को कनाडा से हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर कार्रवाई की जा सकती है या नहीं।” यह बात 450 मेल की कथित चोरी से जुड़े आठ लोगों की गिरफ्तारी के संबंध में थी, जिनकी कुल कीमत CA$400,000 से ज्यादा थी। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सुमनप्रीत सिंह, गुरदीप चट्ठा, जशनदीप जट्टाना, हरमन सिंह, जसनप्रीत सिंह, मनरूप सिंह, राजबीर सिंह और उपिंदरजीत सिंह के रूप में हुई है। इन सभी पर कुल मिलाकर 344 चार्ज हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।