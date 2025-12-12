बांग्लादेश में चुनावी तारीख का ऐलान, भड़क गई हसीना की पार्टी- यूनुस के बस की बात नहीं
बांग्लादेश की अवामी लीग ने चुनावों को गैर-कानूनी करार दिया है। पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अंतरिम सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ सकता है। विवाद का असर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर हो सकता है।
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी बांग्लादेश अवामी लीग ने 12 फरवरी, 2026 के लिए घोषित चुनावी तारीख को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। आवामी लीग ने बांग्लादेश चुनाव आयोग के इस कदम को गैर-कानूनी बताया है। पार्टी ने कहा कि नोबेल पुरस्कार विजेता और मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार एक किलर-फासीस्ट गिरोह की तरह काम कर रही है, जो किसी भी हाल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सहभागी चुनाव नहीं करा सकती।
अवामी लीग का कड़ा बयान
गुरुवार को जारी एक तीखे बयान में पार्टी ने कहा कि उसने गैरकानूनी, कब्जाधारी, हत्यारे-फासीस्ट यूनुस गिरोह के गैरकानूनी निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम का गहन अध्ययन किया है और यह स्पष्ट है कि मौजूदा प्रशासन पूरी तरह पक्षपाती है। पार्टी के अनुसार उनके नियंत्रण में पारदर्शिता, निष्पक्षता और जनता की इच्छा का प्रतिबिंब सुनिश्चित करना असंभव है।
अवामी लीग ने अपने बयान में कहा- यह अब स्पष्ट है कि मौजूदा कब्जाधारी सत्ता पूरी तरह पक्षपाती है और उनके नियंत्रण में सामान्य, स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल संभव नहीं। चुनाव जनता की लोकप्रियता का पैमाना हैं। अवामी लीग एक चुनाव-उन्मुख पार्टी है और जनता के सामने खड़े होने की क्षमता, साहस और ताकत रखती है।
ऐतिहासिक भूमिका और चुनावी विरासत का उल्लेख
अवामी लीग ने जोर देकर कहा कि अपनी स्थापना से लेकर अब तक उसने 13 राष्ट्रीय चुनावों में हिस्सा लिया है, जिनमें से 9 बार विजयी होकर सरकार बनाई है। पार्टी ने दावा किया कि उसकी भागीदारी के बिना चुनाव करवाना देश को गहरे संकट में धकेलने के बराबर है। पार्टी ने साफ कहा कि बांग्लादेश में निष्पक्ष चुनाव कराना यूनुस के बस की बात नहीं है।
पार्टी की मुख्य मांगें
अवामी लीग ने चुनाव कार्यक्रम को खारिज करते हुए कई बड़े कदमों की मांग की है:
- पार्टी पर लगाए गए सभी प्रतिबंध तत्काल हटाए जाएं
- शेख हसीना सहित नेताओं पर दर्ज फर्जी मामलों को वापस लिया जाए
- सभी राजनीतिक बंदियों को बिना शर्त रिहा किया जाए
- मौजूदा अंतरिम सरकार को हटाकर एक तटस्थ केयरटेकर सरकार बनाई जाए, जो स्वतंत्र और सहभागी चुनाव करा सके
- पार्टी ने कहा कि देश की आजादी की अगुवाई करने वाली पार्टी को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने की कोशिश राष्ट्र को अस्थिरता की ओर ले जाएगी।
CEC का ऐलान: 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय चुनाव और जनमत संग्रह
इससे पहले बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ए.एम.एम. नासिर उद्दीन ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए घोषणा की कि देश में 12 फरवरी 2026 को राष्ट्रीय चुनाव होंगे। यह चुनाव अगस्त 2024 में छात्र-नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद होने वाला पहला राष्ट्रीय मतदान होगा, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से हटाया था।
उसी दिन जुलाई चार्टर पर एक राष्ट्रीय जनमत संग्रह भी कराया जाएगा। इस चार्टर में कार्यपालिका की शक्तियां सीमित करने और न्यायपालिका को मजबूत करने जैसे बड़े सुधार प्रस्तावित हैं। मतदान देश की 300 संसदीय सीटों पर एक साथ होगा- यह बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार ट्विन पोल्स होंगे।
चुनावी प्रक्रिया की समयरेखा
- नामांकन दाखिल: 29 दिसंबर 2025 से
- चुनाव प्रचार: 22 जनवरी 2026 से शुरू
- चुनाव प्रचार समाप्ति: मतदान से 48 घंटे पहले
आगामी चुनाव का संभावित मुकाबला
विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी चुनाव में मुख्य प्रतिस्पर्धा इन दलों के बीच रहने की संभावना है:
- बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP)- नेतृत्व बेगम खालिदा जिया
- जमात-ए-इस्लामी
- नेशनल सिटिजन्स पार्टी (NCP)- जिसने 2024 के छात्र आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
अवामी लीग की अनुपस्थिति चुनावी परिदृश्य को जटिल बना सकती है, और उसकी सख्त आपत्तियों के कारण बांग्लादेश का राजनीतिक तापमान एक बार फिर तेजी से बढ़ गया है।
अवामी लीग ने चुनावी तारीख को खारिज कर दिया है, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ रहा है।
मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2026 में चुनाव कराने की घोषणा की है, जो देश में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है।
अवामी लीग का चुनावी इतिहास और वर्तमान की स्थिति देश की राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव डाल सकती है।
