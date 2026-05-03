आखिर जर्मनी को क्यों पड़ी थी अमेरिकी सैनिकों की जरूरत? इस देश के परमाणु बम तक रखे हैं अपने पास

डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध पर तनातनी के बीच जर्मनी से 5000 अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। नाटो में दरार और इसके वैश्विक असर की पूरी कहानी समझें।

अमेरिका के रक्षा विभाग ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि वह अगले 6 से 12 महीनों के भीतर जर्मनी से अपने 5,000 सैनिकों को वापस बुला लेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला सिर्फ एक सैन्य कटौती नहीं है, बल्कि इसके पीछे अमेरिका-ईरान के बीच चल रहा युद्ध, जर्मन नेतृत्व के साथ सीधा टकराव और यूरोप की सुरक्षा का पूरा गणित उलझा हुआ है। आखिर यह नौबत क्यों आई और इस फैसले का वैश्विक राजनीति पर क्या असर होगा? आइए इसे विस्तार से समझते हैं।

ट्रंप और मर्ज के बीच 'ईरान' पर जुबानी जंग इस पूरी खींचतान के केंद्र में है अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध। अमेरिका चाहता है कि इस युद्ध में यूरोपीय देश (खासकर नाटो सहयोगी) उसका खुलकर साथ दें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है।

मर्ज का बयान: विवाद तब भड़का जब जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने सार्वजनिक रूप से कह दिया कि ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं है और बातचीत की मेज पर ईरान वाशिंगटन को अपमानित कर रहा है।

ट्रंप का पलटवार: इस बयान ने ओवल ऑफिस में बैठे ट्रंप को भड़का दिया। ट्रंप ने मर्ज पर पलटवार करते हुए कहा कि जर्मन नेता नहीं जानते कि वे क्या कह रहे हैं और वे यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में भी पूरी तरह नाकाम रहे हैं। इसी तनातनी के तुरंत बाद 5,000 सैनिकों की वापसी का फरमान सुना दिया गया।

जर्मनी से क्या-क्या वापस जाएगा? पेंटागन के प्रवक्ता शॉन पार्नेल के मुताबिक, सैन्य स्थिति की समीक्षा के बाद यह वापसी 6 से 12 महीनों में पूरी होगी। इसके तहत:

ब्रिगेड कॉम्बैट टीम: जर्मनी में पहले से तैनात एक प्रमुख 'आर्मी ब्रिगेड कॉम्बैट टीम' को वापस बुलाया जा रहा है।

लॉन्ग-रेंज मिसाइल प्लान रद्द: सबसे बड़ा झटका यह है कि जो बाइडन प्रशासन ने इस साल के अंत तक जर्मनी में जो 'लॉन्ग-रेंज फायर्स बटालियन' (जिसमें टॉमहॉक मिसाइलें शामिल हैं) तैनात करने की योजना बनाई थी, ट्रंप प्रशासन ने उसे अब रद्द कर दिया है।

राहत की बात: इस वापसी का असर जर्मनी स्थित 'लैंडस्टुहल रीजनल मेडिकल सेंटर' पर नहीं पड़ेगा, जहां ईरान युद्ध और मध्य पूर्व में घायल होने वाले अमेरिकी सैनिकों का इलाज किया जा रहा है।

पुतिन के लिए तोहफा: अमेरिका में ही हो रहा ट्रंप का विरोध ट्रंप के इस फैसले से सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि खुद अमेरिका में उनकी रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता भड़क गए हैं। सीनेट और हाउस आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के रिपब्लिकन अध्यक्ष रोजर विकर और माइक रोजर्स ने एक दुर्लभ संयुक्त बयान जारी कर इस फैसले का कड़ा विरोध किया है।

उनका तर्क है कि ऐसे समय में जब रूस-यूक्रेन के बीच तनाव जारी है, यूरोप से सैनिकों को हटाना सीधे तौर पर व्लादिमीर पुतिन के लिए एक "कीमती तोहफा" है। उनका सुझाव था कि इन सैनिकों को वापस अमेरिका बुलाने के बजाय पूर्वी यूरोप में तैनात किया जाना चाहिए था।

आखिर जर्मनी में इतने अमेरिकी सैनिक थे ही क्यों? जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी कोई हालिया घटना नहीं है, बल्कि इसके तार आठ दशक पुराने इतिहास से जुड़े हैं। समय के साथ इन सैनिकों की भूमिका विजेता से रक्षक और फिर रणनीतिक साझीदार के रूप में बदलती रही है। दिसंबर 2025 के आंकड़ों के मुताबिक जर्मनी में अमेरिका के करीब 36,436 सक्रिय सैनिक तैनात थे। जापान के बाद जर्मनी दुनिया का दूसरा ऐसा देश है, जहां सबसे ज्यादा अमेरिकी फौज रहती है।

द्वितीय विश्व युद्ध और जर्मनी का विभाजन (1945) 1945 में नाजी जर्मनी की हार के बाद, विजयी मित्र देशों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ) ने जर्मनी को चार अलग-अलग कब्जे वाले क्षेत्रों में बांट लिया। अमेरिका ने अपने नियंत्रण वाले दक्षिणी और मध्य-पश्चिमी हिस्से में शांति व्यवस्था कायम रखने, नाजीवाद के प्रभाव को जड़ से खत्म करने और युद्ध से तबाह हुए देश के पुनर्निर्माण के लिए अपनी सेना वहां तैनात रखी।

शीत युद्ध का आगाज और 'फ्रंटलाइन' की भूमिका (1948 - 1990) द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के कुछ ही सालों बाद, अमेरिका और सोवियत संघ (रूस) के बीच 'शीत युद्ध' शुरू हो गया।

1948 में सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी और 1949 में नाटो (NATO) के गठन ने पश्चिम जर्मनी को सोवियत विस्तारवाद के खिलाफ एक 'ग्राउंड जीरो' बना दिया। पश्चिम जर्मनी भौगोलिक रूप से सीधे 'आयरन कर्टेन' (सोवियत ब्लॉक और पश्चिमी गुट की सीमा) पर स्थित था। सोवियत रेड आर्मी के किसी भी संभावित जमीनी हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने वहां अपनी सैन्य उपस्थिति को कई गुना बढ़ा दिया।

शीत युद्ध के चरम पर (1980 के दशक में) पश्चिम जर्मनी में ढाई लाख (250,000) से अधिक अमेरिकी सैनिक तैनात थे, जो एक विशाल 'ट्रिपवायर फोर्स' के रूप में काम कर रहे थे।

सोवियत पतन और जर्मन एकीकरण (1990 के बाद) 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और 1990 में पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का ऐतिहासिक एकीकरण हुआ। 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो गया।

सोवियत आक्रमण का मुख्य खतरा टलने के बाद, अमेरिका ने यूरोप से अपनी सेना कम करनी शुरू कर दी। जर्मनी में तैनात ढाई लाख अमेरिकी सैनिकों की संख्या धीरे-धीरे घटाई गई और 2020 के दशक तक यह आंकड़ा लगभग 34,000-36,000 के बीच रह गया।

21वीं सदी: 'बैटलग्राउंड' से 'ग्लोबल लॉन्चपैड' तक का सफर 1990 के दशक के बाद जर्मनी में अमेरिकी सैनिकों के रुकने का कारण पूरी तरह बदल गया। अब जर्मनी सीधे युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि अमेरिका के वैश्विक सैन्य ऑपरेशन्स के लिए एक 'लॉजिस्टिकल और रणनीतिक हब' बन गया।

अमेरिका ने वहां बनाया गया अपना विशाल सैन्य ढांचा नहीं हटाया। रामस्टीन एयर बेस (अमेरिका के बाहर अमेरिकी वायु सेना का सबसे बड़ा बेस) और लैंडस्टुहल अस्पताल (इराक, अफगानिस्तान युद्ध में घायल सैनिकों के इलाज का मुख्य केंद्र) अमेरिका के लिए मध्य पूर्व और अफ्रीका में अपनी सैन्य ताकत प्रोजेक्ट करने के सबसे अहम ठिकाने बन गए।

संक्षेप में कहें तो, जर्मनी में अमेरिकी सैनिक 1945 में कब्जा करने वाले विजेता के रूप में आए, शीत युद्ध के दौरान सोवियत हमले से बचाने वाले रक्षक बने, और आज वे मध्य पूर्व, यूरोप और अफ्रीका में अमेरिका के वैश्विक सैन्य अभियानों को चलाने के लिए जर्मनी का इस्तेमाल एक रणनीतिक बेस के रूप में कर रहे हैं।

इटली, स्पेन को धमकी और 'ट्रेड वॉर' की आहट डोनाल्ड ट्रंप यहीं रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने जर्मनी के अलावा इटली (जहां करीब 12,600 सैनिक हैं) और स्पेन (करीब 3,800 सैनिक हैं) से भी फौजों को वापस बुलाने की धमकी दी है। ट्रंप का आरोप है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने में ये देश मदद नहीं कर रहे हैं।

बात सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। आर्थिक मोर्चे पर भी ट्रंप ने अगले हफ्ते से यूरोपीय यूनियन (EU) की कारों पर 25% का टैरिफ (आयात शुल्क) लगाने का ऐलान कर दिया है, जो जर्मनी के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा।