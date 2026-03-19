सबसे बड़े गैस फील्ड को राख कर देंगे, ईरान के इस हमले से बिलबिला उठे ट्रंप; महाविनाश की चेतावनी
ट्रंप की ईरान को कड़ी चेतावनी: कतर LNG प्लांट पर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका ईरान के 'साउथ पार्स गैस फील्ड' को पूरी तरह तबाह कर देगा। पढ़ें मध्य पूर्व तनाव की पूरी खबर।
हालिया घटनाक्रमों ने मध्य पूर्व में युद्ध को एक बेहद खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे सैन्य टकराव ने अब सीधे तौर पर वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को खतरे में डाल दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि यदि उसने कतर के एलएनजी संयंत्रों पर दोबारा हमला किया, तो अमेरिका ईरान के सबसे महत्वपूर्ण 'साउथ पार्स गैस फील्ड' को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। ट्रंप ने ये भी चेतावनी दी कि इसके लिए उन्हें इजरायल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।
साउथ पार्स पर इजरायली हमला और बदल गया युद्ध
इस नए विवाद की शुरुआत तब हुई जब इजरायल ने ईरान के 'साउथ पार्स गैस फील्ड' के एक हिस्से पर हमला कर दिया। यह दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर स्पष्ट किया कि अमेरिका और कतर को इजरायल के इस विशिष्ट हमले की पहले से कोई जानकारी नहीं थी। कतर पूरी तरह से निर्दोष था और उसका इस हमले से कोई लेना-देना नहीं था।
ईरान की जवाबी कार्रवाई और कतर पर हमला
साउथ पार्स पर हुए हमले के जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों के ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की धमकी दी। ट्रंप के अनुसार, ईरान ने बिना सही तथ्यों को जाने अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीके से कतर के एलएनजी संयंत्र को निशाना बनाया।
रास लाफान में नुकसान: रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के मिसाइल हमले के कारण कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी के महत्वपूर्ण एलएनजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचा है और वहां आग लगने की घटना सामने आई है। इसके बाद कतर ने ईरानी राजनयिकों को देश से निकाल दिया है।
ट्रंप की ईरान को दो टूक चेतावनी
डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में ईरान के लिए एक स्पष्ट लक्ष्मण रेखा तय कर दी है। ट्रंप ने घोषणा की है कि इजरायल अब इस बेहद महत्वपूर्ण 'साउथ पार्स गैस फील्ड' पर कोई और हमला नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ईरान ने नासमझी दिखाते हुए कतर के एलएनजी संयंत्रों पर फिर से हमला किया, तो अमेरिका (इजरायल की मदद या सहमति के बिना भी) साउथ पार्स गैस फील्ड को पूरी तरह से उड़ा देगा।
विध्वंस का स्तर
ट्रंप ने कड़े शब्दों में कहा कि यह हमला इतनी ताकत और क्षमता के साथ होगा जो ईरान ने पहले कभी नहीं देखा होगा। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस स्तर की हिंसा और तबाही को मंजूरी नहीं देना चाहते क्योंकि इसके दीर्घकालिक परिणाम होंगे, लेकिन कतर पर हमले की स्थिति में वह कड़ा कदम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं।
वैश्विक ऊर्जा बाजार पर मंडराता संकट
यह युद्ध अब केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रह गया है; यह अब आर्थिक और ऊर्जा युद्ध में बदल रहा है। कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधे हमलों के कारण वैश्विक स्तर पर गैस और तेल की कीमतों में भारी उछाल दर्ज किया जा रहा है। सऊदी अरब और यूएई (UAE) जैसे अन्य खाड़ी देश भी इस विवाद की चपेट में आ रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में ऊर्जा संकट और अस्थिरता का डर पैदा हो गया है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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