वॉशिंगटन को क्यों सैन्य छावनी बनाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? क्या कहता है अमेरिका का कानून

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन को सैन्य छावनी में परिवर्तित कर देना चाहते हैं। उन्होंने शहर में पुलिस की ताकत कम करने और नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान कर दिया है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अपराधों में कम लाने की उम्मीद के साथ वह पूरे वाशिंगटन में ‘नेशनल गार्ड’ तैनात कर रहे हैं और शहर के पुलिस विभाग का कार्यभार संभाल रहे हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रपति ट्रंप वॉशिंगटन को ‘सैन्य छावनी’ में परिवर्तित कर देना चाहते हैं। वहीं शहर के मेयर का कहना है कि देश की राजधानी में अपराध कम हो रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका की राजधानी में अपराध की तुलना अन्य प्रमुख शहरों से करते हुए कहा कि इराक, ब्राजील और कोलंबिया सहित अन्य देशों की राजधानियों की तुलना में वाशिंगटन में सुरक्षा व्यवस्था खराब है। राष्ट्रपति ट्रंप ने औपचारिक रूप से सार्वजनिक सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की।

ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में यह भी कहा कि उनकी सरकार ने देश के सभी खूबसूरत पार्कों से बेघर शिविरों को हटाना शुरू कर दिया है।ट्रंप ने कहा, “हम झुग्गी-झोपड़ियों को भी हटा रहे हैं।” उन्होंने कहा कि अमेरिका अपने शहरों को नहीं खोएगा और वाशिंगटन तो बस एक शुरुआत है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी वाशिंगटन के मेट्रो पुलिस विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगी। ट्रंप ने शहर में गड्ढों और दीवारों पर बने चित्रों की भी आलोचना की और इस स्थिति को ‘शर्मनाक’ करार दिया।

क्या कहता है अमेरिका का कानून अमेरिका के संविधान के मुताबिक अन्य शहरों के मुताबिक राजधानी पर संघीय सरकार का ज्यादा अधिकार होता है। 1973 से पहले वॉशिंगटन में परिषदीय चुनाव भी नहीं होते थे। राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने होम रूल ऐक्ट को मंजूरी दी और इसके बाद से ही वॉशिंगटन में मेयर के चुनाव शुरू हुए। संघीय सरकार और कांग्रेस के पास ज्यादा ताकत होने के बावजूद अब तक किसी राष्ट्रपति ने वॉशिंगटन की पुलिस पावर में दखल नहीं दिया है।

होम रूल ऐक्ट की धारा 740 के मुताबिक राषट्र्पति मेट्रोपोलिटन पुलिस का नियंत्रण अपने हाथ में 48 घंटे के लिए ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर इसे 30 दिनों के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। हालांकि किसी राष्ट्रपति ने ऐसा किया नहीं है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप हाल में कई अपराध की घटनाओं का हवाला देते हुए वॉशिंगन में नेशनल गार्ड तैनात कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने यह नहीं बताया है कि वॉशिंगनट में नेशनल गार्ड कितने दिनों तक तैनात करहेंगे।

होम रूल ऐक्ट स्थानीय प्रशासन की वकालत करता है। इसके बाद भी राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती कर सकते हैं। इससे पहले 2020 में वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड तैनात किए गए थे। यहां भीड़ के पास ही बेहद कम ऊंचाई पर हेलिकॉप्टर उड़ाने का मामला सामने आया था। इसके बाद नेशनल गार्ड को तैनात करना पड़ा। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप के चुनाव हारने के बाद भी जब उनके समर्थक कैपिटल हिल्स पर बवाल करने लगे तो नेशनल गार्ड को बुलाया गया था।

डेमोक्रेट्स के कंट्रोल वाले शहरों पर ट्रंप की नजर डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वॉशिंगटन समेत कई शहरों में कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। वॉशिंगटन के अलावा लॉस एंजिल्स, जैसे शहरों में भी डेमोक्रेट्स के मेयर हैं। उन्होंने कोर्ट का भी रुख किया लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से सीधा इनकार कर दिया।

राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि वॉशिंगटन को आजाद करना है और निर्दोष लोगों पर अत्याचार को खत्म करना है। वहीं मेयर ने चिंता जताई है कि कम से कम नेशनल गार्ड का इस्तेमाल सड़कों पर गश्ती के लिए ना किया जाए। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि वॉशिंगटन में करीब 500 सांघीय कानून प्रवर्तन अधिकारी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 100 से ज्यादा एफबीआई एजेंट तैनात होंगे जो कि तंबाकू, शराब, विस्फोटक और गन कल्चर को रोकने का काम करेंगे।