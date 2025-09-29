अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस के पीछे क्यों पड़ गए डोनाल्ड ट्रंप? चीन भी है बड़ी वजह

अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार कह चुके हैं कि उन्हें अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वापस लेना है। इसके पीछे चीन भी बड़ी वजह है। दरअसल इस एयरबेस से चीन की सीमा की दूरी मात्र 800 किमी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि उन्हें किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस वॉशिंगटन के नियंत्रण में वापस लेना है। बता दें कि पांच साल पहले जो बाइडेन के कार्यकाल में जब अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लटी थी तो इस एयरबेस को भी तालिबानी शासन को ही सौंप दिया गया था। ट्रंप ने 18 सितंबर को भी यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर से बातचीत के दौरान कहा था कि वह बगराम को वापस लेने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं तालिबान ने दो टूक सुनाते हुए कहा है कि वह कोई एयरबेस वापस नहीं देगा।

ट्रंप ने कहा था, हमने बेकार में ही इसे अफगानिस्तान को दे दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर धमकी देते हुए कहा था कि अगर अफगानिस्तान इसे नहीं लौटाता तो परिणाम भयंकर होंगे।

क्यों खास है बगराम एयरबेस? बगराम एयरबेस अपनी लंबाई-चौड़ाई के लिए जाना जाता है। इसमें दो मजबूत रनवे हैं। एक की लंबाई 3.6 किलोमीटर तो दूसरे की 3 किलोमीटर है। काबुल से इसकी दूरी मात्र 50किलोमीटर है। ऐसे में अफगानिस्तान पर नियंत्रण के लिहाज से इसकी लोकेशन बहुत अच्छी थी।

बगराम एयरबेस को सोवियत संघ ने 1950 में बनाया था। 1991 में सोवियत के समर्थन वाली अफगानिस्तान की मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार गिर गए। इसके बाद इसकी बागडोर नॉर्दर्न अलायंस के हाथ में गया। हालांकि नॉर्दर्न अलायंस भी ज्यादा दिन तक इसे संभाल नहीं सका। 2001 में जब नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो यहां अमेरिका की फौज पहुंच गई। अमेरिका ने इसपर कब्जा कर लिया।

यह एयरबेस ना केवल हवाई पट्टी का काम करता था बल्कि यहां पर अफगानिस्तान के बहुत सारे लोगों को कैद रखा गया। इसके आलाव इसे सैनिक छावनी बना दिया गया। बगराम में एयरबेस के अलावा अस्पताल, शिविर, रेस्तरां, सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। जब 2021 में अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से लौटी तो यहां पहुत सारे हथिया छूट गए थे जिनपर बाद में स्थानीय लोगों या फिर तालिबान प्रशासन का कब्जा हो गया।

बगराम एयरबेस के पीछे क्यों पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप बगराम एयरबेस जियोपॉलिटिकल लिहाज से अमेरिका के लिए जरूरी है। अगर इस एयरबेस पर अमेरिका का नियंत्रण होगा तो संदेश यही जाएगा कि अमेरिका की पहुंच दक्षिण एशिया में मजबूत है। इसे सोवियत यूनियन ने बनाया था, इसलिए भी अमेरिका इसपर कब्जा करना चाहता है। अफगानिस्तान में पहाड़ों की वजह से यहां का एयरस्पेस सुगम नहीं है। वहीं बगराम एयरबेस की लोकेशन टेकऑफ और लैंडिंग के लिहाज से अच्छी है।