न्यूयॉर्क टाइम्स के पीछे पड़े ट्रंप, 15 अरब डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर; क्यों भड़के?

बता दें कि ट्रंप ने अन्य मीडिया संस्थानों पर भी हमला बोला है, जिसमें द वॉल स्ट्रीट जर्नल और मीडिया कारोबारी रूपर्ट मर्डोक के खिलाफ 10 अरब अमेरिकी डॉलर का मानहानि का मुकदमा दायर करना भी शामिल है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को न्यूयॉर्क टाइम्स पर 15 अरब डॉलर (करीब 1.26 लाख करोड़ रुपये) का मानहानि मुकदमा दायर किया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए अखबार को 'हमारे देश के इतिहास का सबसे खराब और सबसे विकृत अखबार' करार दिया और इसे 'रैडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट पार्टी का आधिकारिक मुखपत्र' बताया। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार के अलावा उसके चार पत्रकारों के खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा दायर किया है। अदालत के दस्तावेजों से यह जानकारी मिली।

फ्लोरिडा स्थित अमेरिकी जिला न्यायालय में दायर मुकदमे में अखबार के दो पत्रकारों द्वारा लिखे गए और 2024 के चुनाव से पहले प्रकाशित कई लेखों और एक किताब का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि ये ‘‘राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण मानहानि करने की न्यूयॉर्क टाइम्स की दशकों पुरानी प्रवृत्ति का हिस्सा हैं।’’

मुकदमे में कहा गया है, ‘‘प्रतिवादियों ने ऐसे बयानों को लापरवाही से, बयानों के झूठ होने की जानकारी के साथ, और/या उनकी सच्चाई या झूठ की बेपरवाही से अनदेखी करते हुए प्रकाशित किया।’’ न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगलवार सुबह इस बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए भेजे गए ईमेल का तत्काल जवाब नहीं दिया।

मुकदमे की घोषणा करते हुए ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने न्यूयॉर्क टाइम्स पर उनके बारे में झूठ बोलने और उन्हें बदनाम करने का आरोप लगाया और कहा कि यह रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट पार्टी का एक ‘‘आभासी मुखपत्र’’ बन गया है।