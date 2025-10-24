'फर्जी विज्ञापन' पर भड़के ट्रंप, कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताएं कर डालीं रद्द; मची हलचल

संक्षेप: खासकर स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो सेक्टर में ट्रंप की वैश्विक टैरिफ नीति ने कनाडा को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन उद्योगों में हजारों नौकरियां प्रभावित हुई हैं और उत्पादन लागत बढ़ी है। जानिए क्या है ताजा अपडेट।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को अचानक घोषणा करते हुए कहा कि वे कनाडा के साथ सभी व्यापार वार्ताओं को समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए एक कथित फर्जी विज्ञापन को जिम्मेदार ठहराया। ट्रंप ने कहा कि कनाडा ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बयान को "फर्जी" तरीके से पेश किया है। यह फैसला उस समय आया है जब ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ वाइट हाउस में "सौहार्दपूर्ण" बैठक की थी और कहा था कि कार्नी "बहुत खुश होकर लौटेंगे"।

फर्जी विज्ञापन पर ट्रंप का गुस्सा ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर पोस्ट करते हुए लिखा, “कनाडा ने एक फर्जी विज्ञापन चलाया है जिसमें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया है। यह विज्ञापन अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश है। इस शर्मनाक हरकत के चलते, कनाडा के साथ सभी व्यापारिक वार्ताएं तत्काल समाप्त की जाती हैं।” यह विज्ञापन कनाडा के ओंटारियो प्रांत की सरकार द्वारा तैयार किया गया था और अमेरिकी टीवी चैनलों पर प्रसारित होने वाला था।

रीगन फाउंडेशन की प्रतिक्रिया रॉनल्ड रीगन फाउंडेशन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ओंटारियो सरकार ने 1987 में रीगन द्वारा दिए गए एक रेडियो संबोधन की “ऑडियो और वीडियो को चुन-चुनकर तोड़ा-मरोड़ा” है। फाउंडेशन ने कहा कि यह विज्ञापन रीगन के विचारों को “भ्रामक तरीके से प्रस्तुत” करता है और उसने अपने कानूनी विकल्पों की समीक्षा शुरू कर दी है।

विज्ञापन में रीगन का वह बयान दिखाया गया था जिसमें उन्होंने कहा था, “हाई टैरिफ अंततः विदेशी देशों द्वारा प्रतिशोध का कारण बनते हैं और गंभीर व्यापार युद्धों को जन्म देते हैं।” यह क्वोट असल में रीगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी की वेबसाइट पर मौजूद 1987 के भाषण से मेल खाता है, हालांकि विज्ञापन में इसे अमेरिकी नीतियों की आलोचना के रूप में दिखाया गया था।

संबंधों में नया तनाव यह घटनाक्रम उस समय हुआ जब कार्नी ने अपने बजट भाषण में कहा कि “अमेरिका की व्यापार नीति में बुनियादी बदलाव आया है और इससे कनाडा की आर्थिक रणनीति को भी नया रूप देना होगा।” उन्होंने कहा, “अमेरिका ने अब अपने टैरिफ को महामंदी के बाद के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है। यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं बल्कि एक ‘आर्थिक झटका’ है।” कार्नी ने यह भी स्वीकार किया कि इन बदलावों से कनाडा को "कुछ बलिदान और समय" देना होगा।

व्यापार पर बढ़ता दबाव खासकर स्टील, एल्युमिनियम और ऑटो सेक्टर में ट्रंप की वैश्विक टैरिफ नीति ने कनाडा को भारी नुकसान पहुंचाया है। इन उद्योगों में हजारों नौकरियां प्रभावित हुई हैं और उत्पादन लागत बढ़ी है। हालांकि, अमेरिका और कनाडा के बीच मौजूदा व्यापार समझौता (USMCA) अब भी लागू है, जिसके तहत लगभग 85% सीमा-पार व्यापार पर कोई टैरिफ नहीं लगता। दोनों देश इस समझौते की 2026 में समीक्षा करने वाले हैं।