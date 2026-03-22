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पूर्व FBI चीफ रॉबर्ट मुलर से इतनी नफरत क्यों करते हैं ट्रंप? मौत पर जताई खुशी

Mar 22, 2026 05:18 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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रॉबर्ट मुलर ने 2001 से 2013 तक एफबीआई के निदेशक के रूप में कार्य किया। विशेष रूप से 9/11 के आतंकी हमलों के बाद एजेंसी को एक आधुनिक आतंकवाद-विरोधी बल में बदलने का श्रेय उन्हीं को जाता है।

पूर्व FBI चीफ रॉबर्ट मुलर से इतनी नफरत क्यों करते हैं ट्रंप? मौत पर जताई खुशी

अमेरिका की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) के पूर्व निदेशक और पूर्व विशेष वकील रॉबर्ट मुलर III का शुक्रवार रात 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुलर के परिवार ने शनिवार को एक भावुक बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की और इस दुख की घड़ी में गोपनीयता बनाए रखने की अपील की।

रॉबर्ट मुलर को अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली जांचकर्ताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 2001 से 2013 तक एफबीआई के निदेशक के रूप में कार्य किया। विशेष रूप से 9/11 के आतंकी हमलों के बाद एजेंसी को एक आधुनिक आतंकवाद-विरोधी बल में बदलने का श्रेय उन्हीं को जाता है।

मुलर के निधन की खबर के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट 'ट्रुथ सोशल' पर एक बेहद तीखी और विवादास्पद टिप्पणी की। ट्रंप ने लिखा, "रॉबर्ट मुलर का निधन हो गया। अच्छा हुआ, मुझे खुशी है कि वह मर गया। अब वह निर्दोष लोगों को और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा!" ट्रंप की इस टिप्पणी ने एक बार फिर उन पुराने विवादों को हवा दे दी है जो 2017 से 2019 के बीच 'मुलर जांच' के दौरान पैदा हुए थे।

क्या थी वह जांच जिसने ट्रंप को विचलित किया?

मुलर को 2017 में 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप और ट्रंप अभियान के साथ संभावित मिलीभगत की जांच के लिए विशेष वकील नियुक्त किया गया था। ट्रंप ने इस पूरी जांच को राजनीतिक षड्यंत्र, धोखा और डीप स्टेट की साजिश करार दिया था।

मुलर रिपोर्ट की बड़ी बातें

अप्रैल 2019 में जारी रिपोर्ट में मुलर ने स्पष्ट कहा था, "यद्यपि यह रिपोर्ट यह निष्कर्ष नहीं निकालती कि राष्ट्रपति ने अपराध किया है, लेकिन यह उन्हें दोषमुक्त भी नहीं करती है।" रिपोर्ट में उन कई उदाहरणों का जिक्र किया गया था जहां ट्रंप ने जांच में हस्तक्षेप करने या उसे रोकने की कोशिश की थी। मुलर की जांच के परिणामस्वरूप आठ व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार किया या दोषी ठहराए गए, जबकि दो दर्जन से अधिक रूसी संस्थाओं और अधिकारियों पर संघीय अपराधों के आरोप लगे।

मेरा काम खुद बोलेगा

डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा दावा किया कि मुलर रिपोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया है, जबकि मुलर ने 2019 में कांग्रेस के सामने गवाही देते हुए इस दावे का खंडन किया था। मुलर ने 2020 में एक लेख में अपने काम का बचाव करते हुए लिखा था, "विशेष वकील के कार्यालय का काम- उसकी रिपोर्ट, दोषसिद्धि और सजा अपने आप में पर्याप्त प्रमाण हैं।"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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