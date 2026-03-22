पूर्व FBI चीफ रॉबर्ट मुलर से इतनी नफरत क्यों करते हैं ट्रंप? मौत पर जताई खुशी
रॉबर्ट मुलर ने 2001 से 2013 तक एफबीआई के निदेशक के रूप में कार्य किया। विशेष रूप से 9/11 के आतंकी हमलों के बाद एजेंसी को एक आधुनिक आतंकवाद-विरोधी बल में बदलने का श्रेय उन्हीं को जाता है।
अमेरिका की सबसे शक्तिशाली जांच एजेंसी एफबीआई (FBI) के पूर्व निदेशक और पूर्व विशेष वकील रॉबर्ट मुलर III का शुक्रवार रात 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मुलर के परिवार ने शनिवार को एक भावुक बयान जारी कर उनके निधन की पुष्टि की और इस दुख की घड़ी में गोपनीयता बनाए रखने की अपील की।
रॉबर्ट मुलर को अमेरिकी इतिहास के सबसे प्रभावशाली जांचकर्ताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने 2001 से 2013 तक एफबीआई के निदेशक के रूप में कार्य किया। विशेष रूप से 9/11 के आतंकी हमलों के बाद एजेंसी को एक आधुनिक आतंकवाद-विरोधी बल में बदलने का श्रेय उन्हीं को जाता है।
मुलर के निधन की खबर के बाद पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया साइट 'ट्रुथ सोशल' पर एक बेहद तीखी और विवादास्पद टिप्पणी की। ट्रंप ने लिखा, "रॉबर्ट मुलर का निधन हो गया। अच्छा हुआ, मुझे खुशी है कि वह मर गया। अब वह निर्दोष लोगों को और नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा!" ट्रंप की इस टिप्पणी ने एक बार फिर उन पुराने विवादों को हवा दे दी है जो 2017 से 2019 के बीच 'मुलर जांच' के दौरान पैदा हुए थे।
क्या थी वह जांच जिसने ट्रंप को विचलित किया?
मुलर को 2017 में 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रूसी हस्तक्षेप और ट्रंप अभियान के साथ संभावित मिलीभगत की जांच के लिए विशेष वकील नियुक्त किया गया था। ट्रंप ने इस पूरी जांच को राजनीतिक षड्यंत्र, धोखा और डीप स्टेट की साजिश करार दिया था।
मुलर रिपोर्ट की बड़ी बातें
अप्रैल 2019 में जारी रिपोर्ट में मुलर ने स्पष्ट कहा था, "यद्यपि यह रिपोर्ट यह निष्कर्ष नहीं निकालती कि राष्ट्रपति ने अपराध किया है, लेकिन यह उन्हें दोषमुक्त भी नहीं करती है।" रिपोर्ट में उन कई उदाहरणों का जिक्र किया गया था जहां ट्रंप ने जांच में हस्तक्षेप करने या उसे रोकने की कोशिश की थी। मुलर की जांच के परिणामस्वरूप आठ व्यक्तियों ने अपना अपराध स्वीकार किया या दोषी ठहराए गए, जबकि दो दर्जन से अधिक रूसी संस्थाओं और अधिकारियों पर संघीय अपराधों के आरोप लगे।
मेरा काम खुद बोलेगा
डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा दावा किया कि मुलर रिपोर्ट ने उन्हें पूरी तरह से दोषमुक्त कर दिया है, जबकि मुलर ने 2019 में कांग्रेस के सामने गवाही देते हुए इस दावे का खंडन किया था। मुलर ने 2020 में एक लेख में अपने काम का बचाव करते हुए लिखा था, "विशेष वकील के कार्यालय का काम- उसकी रिपोर्ट, दोषसिद्धि और सजा अपने आप में पर्याप्त प्रमाण हैं।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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