Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्यों छिड़ गई जंग? जानी दुश्मन बन गए 2 मुस्लिम देश

Feb 27, 2026 08:29 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाहगाहों का आनंद ले रहे हैं।

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच क्यों छिड़ गई जंग? जानी दुश्मन बन गए 2 मुस्लिम देश

Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कई महीनों से जारी तनाव शुक्रवार को एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। पाकिस्तान वायुसेना (PAF) ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित कंधार और पक्तिका में भारी हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान सरकार ने इसे 'ऑपरेशन गजब-लिल-हक' (Operation Ghazab lil-Haq) नाम दिया है, जिसमें अब तक 133 अफगान तालिबान लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया है।

क्यों भड़की युद्ध की चिंगारी?

इस सैन्य टकराव की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान ने 21 फरवरी को अफगानिस्तान के भीतर संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। पाकिस्तान का दावा था कि उसके पास अकाट्य सबूत हैं कि प्रतिबंधित संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलोच विद्रोही अफगान धरती का इस्तेमाल पाकिस्तान पर हमले के लिए कर रहे हैं। इसके जवाब में, गुरुवार को अफगान तालिबान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की दर्जनों सीमा चौकियों पर कब्जा करने और 55 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया। इसी उकसावे के जवाब में पाकिस्तान ने शुक्रवार तड़के काबुल और कंधार पर मिसाइलें बरसा दीं।

पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन की जानकारी साझा करते हुए बताया कि हमले में 133 तालिबानी लड़ाके मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए हैं। तालिबान के 2 कोर मुख्यालय, 3 ब्रिगेड मुख्यालय और 27 सैन्य चौकियां नष्ट कर दी गई हैं। 80 से अधिक टैंक, तोपें और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं। पाकिस्तान ने तालिबान की 9 सामरिक चौकियों पर अपना कब्जा जमा लिया है।

ये भी पढ़ें:पाक-अफगानिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात, काबुल पर आधी रात बमबारी; 133 की मौत
ये भी पढ़ें:भारत के पड़ोस में शुरू हो गई जंग, पाक ने अफगानिस्तान के खिलाफ किया युद्ध का ऐलान
ये भी पढ़ें:PAK के खिलाफ एक्शन में अफगानिस्तान, हवाई हमलों का दिया जा रहा जवाब

पाकिस्तान इसे आतंकवाद विरोधी कार्रवाई बता रहा है, वहीं संयुक्त राष्ट्र (UN) और अफगान सूत्रों ने अलग ही तस्वीर पेश की है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान के इन हवाई हमलों में कम से कम 13 आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। काबुल प्रशासन ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताते हुए सही समय पर उचित जवाब देने की चेतावनी दी है।

क्या है विवाद की असली जड़?

2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद से ही पाकिस्तान में आतंकी हमलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान का आरोप है कि TTP के लड़ाके अफगानिस्तान में सुरक्षित पनाहगाहों का आनंद ले रहे हैं। हालांकि, काबुल इन आरोपों को हमेशा खारिज करता आया है। ताजा हमलों से पहले बाजौर जिले में एक आत्मघाती हमले में 11 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई थी, जिसका आरोप पाकिस्तान ने अफगान मूल के हमलावर पर लगाया था।

परमाणु शक्ति बनाम गुरिल्ला युद्ध

विशेषज्ञों के अनुसार, कागज पर पाकिस्तान की सैन्य शक्ति (6 लाख सक्रिय सैनिक, 400 लड़ाकू विमान और परमाणु हथियार) अफगानिस्तान की तुलना में कहीं अधिक है। हालांकि, तालिबान के पास दशकों का युद्ध लड़ने का अनुभव है। फिलहाल डूरंड लाइन पर दोनों सेनाएं आमने-सामने हैं, जिससे दक्षिण एशिया में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा मंडरा रहा है।

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

और पढ़ें
Afghanistan Pakistan News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।