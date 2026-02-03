भारत को टैरिफ किंग बताने वाला US क्यों हुआ मेहरबान, क्या EU वाली डील ने दी ट्रंप को टेंशन

संक्षेप: करीब दो दशक तक चली बातचीत के बाद हुए इस समझौते से भारत और यूरोपीय संघ के बीच लगभग दो अरब लोगों का साझा बाजार बनेगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है।

भारत और अमेरिका के बीच 18 फीसदी टैरिफ वाली डील हो गई। इसके साथ ही भारत को 50 प्रतिशत शुल्क से राहत मिल गई है। हालांकि, दोनों ही पक्षों ने इस डील के बारे में विस्तार से नहीं बताया है। राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने सोमवार को ही फोन पर बात की, जिसके बाद नए समझौते का ऐलान किया गया। खास बात है कि इसकी बड़ी शर्त है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा।

अभी ही क्यों हुई डील न्यूजवीक के अनुसार, इस फैसले के पीछे यूरोपीय संघ के साथ हुई डील का दबाव रहा, जो भारत ने हाल ही में की है। इस समझौते को ब्रुसेल्स ने भी ऐतिहासिक बताया और पीएम मोदी ने भी डील की तारीफ की थी। माना जा रहा है कि इस डील के बाद भारत का पलड़ा भारी हो गया था और अमेरिका को पीछे छूटने का डर सता रहा था। हालांकि, इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है।

भारत और यूरोपीय संघ ने बीते मंगलवार को एफटीए पर वार्ता के समापन की घोषणा की थी। इसे ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ बताया जा रहा है। इस समझौते के तहत भारत के 93 प्रतिशत निर्यात को 27 देशों वाले यूरोपीय संघ में शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि यूरोपीय संघ से लग्जरी कारों और वाइन का आयात सस्ता हो जाएगा।

करीब दो दशक तक चली बातचीत के बाद हुए इस समझौते से भारत और यूरोपीय संघ के बीच लगभग दो अरब लोगों का साझा बाजार बनेगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूरोपीय संघ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक इकाई है।

इशारा कुछ और असर कुछ रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकियों के लिए यह मामला एनर्जी और जियोपॉलिटिक्स से जुड़ा है। वाइट हाउस ने संकेत दिए हैं कि टैरिफ में राहत के तार रूस के राजस्व को रोकने से जुड़े हुए हैं। वहीं, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा था कि भारत की रूसी तेल की खरीदी खत्म हो गई है और टैरिफ हटाने का सुझाव दिया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक, एपी ने इस फैसले पर साफ शब्दों में रणनीति बताई है। इसमें कहा गया कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर दबाव डाला जाना, जहां ट्रंप वेनेजुएला जैसे विकल्पों की ओर भी इशारा कर रहे हैं। अब ईरान का मामला तूल पकड़ने के साथ ही यह दांव और भी जरूरी हो गया है। कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में थोड़ी भी हलचल तेल बाजार में कीमतों में हलचल मचा सकती हैं।