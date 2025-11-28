क्रिमिनल रिकॉर्ड, नकली क्रेडेंशियल्स; UAE ने पाकिस्तानियों को वीजा देना क्यों बंद कर दिया?
UAE ने एप्लिकेंट्स के क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने की चिंताओं के बीच पाकिस्तानी नागरिकों को रेगुलर वीजा देना रोक दिया है। यह उसके बाद हुआ, जब कई पाकिस्तानी ट्रैवलर्स ने बड़े पैमाने पर वीजा रिजेक्ट होने की शिकायत की थी। पाकिस्तानी मीडिया हाउस 'द डॉन' के मुताबिक, एक सीनियर पाकिस्तानी अधिकारी ने अब माना है कि यह कदम पाकिस्तानियों के वेस्ट एशियन देश की यात्रा करने और क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल होने की वजह से उठाया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि UAE ने संदिग्ध एजुकेशनल क्रेडेंशियल्स और दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ-साथ कुछ वीजा एप्लिकेंट्स के क्रिमिनल केस से जुड़े होने के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी। 'द डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, एडिशनल इंटीरियर सेक्रेटरी सलमान चौधरी ने ह्यूमन राइट्स पर सीनेट फंक्शनल कमेटी को अपनी ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सऊदी अरब और UAE दोनों ही पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ऑफिशियली बैन लगाने के बहुत करीब आ गए थे।
डॉक्यूमेंट्स, क्रेडेंशियल्स की जांच हो रही है
यूएई में पाकिस्तान के पूर्व एम्बेसडर, फैसल नियाज तिरमिजी ने वीजा रिजेक्ट होने को एक “गंभीर और अहम” मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि अमीराती अधिकारियों ने पाकिस्तानी एजुकेशनल और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स के असली होने पर रेड फ्लैग्स उठाए हैं, और इशारा किया है कि अगर जरूरी अटेस्टेशन, चाहे पाकिस्तान में हो या UAE में, कम पाया गया तो असली डॉक्यूमेंट्स भी रिजेक्ट हो सकते हैं।
खबर है कि UAE अब क्रेडेंशियल्स को वेरिफाई करने के लिए AI-बेस्ड सिस्टम्स पर निर्भर है, जिससे सभी एप्लीकेशन्स में जांच की एक और लेयर जुड़ गई है। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स की जांच, सख्त होती पॉलिसीज के साथ मिलकर, वीजा अप्रूवल्स में अनऑफिशियल रुकावट का कारण बनी है, खासकर आम पासपोर्ट होल्डर्स के लिए। डिप्लोमैटिक और ब्लू-पासपोर्ट होल्डर्स पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है।
इस्लामाबाद के एडिशनल इंटीरियर सेक्रेटरी ने हाल ही में ह्यूमन राइट्स पर सीनेट फंक्शनल कमेटी को कन्फर्म किया कि UAE ने पाकिस्तानियों को ज्यादातर वीजा देना बंद कर दिया है, भले ही कोई फॉर्मल बैन न हो।
गैर-कानूनी कामों को लेकर चिंता
सीनेट फंक्शनल कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स को एक ब्रीफिंग के दौरान, सीनियर इंटीरियर मिनिस्ट्री अधिकारियों ने बताया कि ये रोक फॉर्मल बैन के बजाय एक इनफॉर्मल सस्पेंशन के तौर पर शुरू हुई थीं। कहा जा रहा है कि यूएई और सऊदी अरब दोनों ही सावधानी बरत रहे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट पर पूरी तरह से रोक लगाने से बच रहे हैं, लेकिन सिर्फ कुछ मुश्किल से मिलने वाले वीजा को ही मंजूरी दे रहे हैं। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि यह फैसला बार-बार ऐसे मामलों के बाद लिया गया है जिनमें पाकिस्तानी यात्री उन कामों में शामिल पाए गए जिन्हें यूएई अधिकारियों ने क्रिमिनल माना है। उन्होंने कहा कि इस पैटर्न ने अमीरात सरकार को उल्लंघन के लेवल का अंदाज़ा लगाते हुए वीज़ा एक्सेस कम करने के लिए मजबूर किया।
