बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी की तस्वीर पर क्यों शुरू हो गया बवाल, सरकार का मंशा पर सवाल

बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी की तस्वीर पर क्यों शुरू हो गया बवाल, सरकार का मंशा पर सवाल

संक्षेप:

इजरायल में बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी सारा की तस्वीर को लेकर बहस शुरू हो गई है। मीडिया में चर्चा है कि आखिर बेवजह सरकार के किसी कार्यक्रम में सारा नेतन्याहू की एडिटेड तस्वीर क्यों लगाई जा रही है। 

Jan 11, 2026 04:58 pm ISTAnkit Ojha एपी
इजरायल की प्रधानमंत्री सारा नेतन्याहू की एक तस्वीर को लेकर विवाद शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार की तरफ से एक महत्वपूर्ण बयान जारी करने के साथ सारा नेतन्याहू की एडिटेड फोटो पोस्ट की गई है। लगों का कहना है कि मामला यह नहीं है कि इसमें एडिटेड फोटो का इस्तेमाल किया गया लेकिन सरकार की किसी उपलब्धि को दिखाने के लिए बेवजह राजनेता के परिवार को सॉफ्टवेयर के जरिए शामिल कर देना, नैतिकता के खिलाफ है।

तस्वीर में क्या है

इजरायल की राजनीति कवर करने वाली पत्रकार शाही जेंदेनियो ने कहा, अब तक सरकार की उपलब्धियां दिखाने के लिए जो भी तस्वीरें प्रस्तुत की जाती थीं वे ऑथेंटिक होती थीं। उन्होने कहा, पहली बार है जब इस तरह की तस्वीर डेटाबेस में आई है। इसमें बेवजह सारा नेतन्याहू को शामिल किया गया है। इसमें उनकी ऐसी तस्वीर लगाई गई है जो कि साफ तौर पर एडिटेड लग रही है। बता दें कि इस तस्वीर में बेंजामिन नेतन्याहू और सारा के साथ अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी और इजरायली सैनिक दिखे हैं। तस्वीर वेस्टर्न वॉल की है जिसमें हनुका के मौके पर सभी प्रार्थना कर रहे हैं।

जब से इस तरह से एडिटेड तस्वीर के बारे में मीडिया में चर्चा शुरू हुई तब से ही इजरायल की सरकार ने ज्यादातर रिलीज में उनकी इसी तरह की तस्वीरों का धड़ल्ले से इस्तेमाल शुरू कर दिया।

