ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने छोटे भाई से क्यों छीना 'प्रिंस' का टाइटल? महल से निकालने का आदेश

संक्षेप: ब्रिटेन के किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई एंड्रयू से राजकुमार की उपाधि छीन ली है। इसके अलावा उन्हें महल से निकालने का आदेश दिया गया है। जेफरी एपस्टीन से संबंधों के चलते उनपर ऐक्शन लिया गया है।

ब्रिटेन के महाराज किंग चार्ल्स ने अपने छोटे भाई पर बड़ा ऐक्शन लेते हुए उनसे 'प्रिंस' की उपाधि वापस ले ली है। इतना ही नहीं उन्हें विंडसर पैलेस से बाहर जाने का भी आदेश दे दिया गया है। बकिंघम पैलेस से मिली जानकारी के मुताबिक यौन शोषण के मामलों में दोषी पाए गए जेफरी एपस्टीन से संबंधों के चलते उनपर यह कार्रवाई की गई है। एंड्रयू के चलते हाल ही में उन्हें एक सार्वजनिक कार्यक्रम में विरोध का सामना करना पड़ा था।

बता दें कि 65 साल के ऐंड्रयू किंग चार्ल्स के छोटे भाई हैं। ब्रिटेन के राजकुमार एंड्रयू का विवादों से पुराना नाता रहा है। वर्जीनिया गुइफ्रे की किताब ‘नोबडीज गर्ल’ में एंड्रयू के खिलाफ लगाए गए ताजा आरोपों और मीडिया में आई उन खबरों के बाद ब्रिटिश राजकुमार की मुश्किलें और बढ़ गई थीं कि वह और उनकी पत्नी सारा बाल यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराए गए जेफ्री एपस्टीन के लगातार संपर्क में थे।

गुइफ्रे ने इस साल की शुरुआत में खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने एंड्रयू पर आरोप लगाया था कि वह जब 17 साल की थीं, जब ब्रिटिश राजकुमार ने तीन मौकों पर उनका यौन उत्पीड़न किया था। हालांकि, एंड्रयू ने इन आरोपों को लगातार खारिज किया है। बहरहाल, एंड्रयू के बड़े भाई महाराजा चार्ल्स ने मामले में तत्काल हस्तक्षेप करते हुए अपने भाई को आदेश दिया कि वह अपनी सभी शाही उपाधियां त्याग दें। यह पहली बार नहीं है, जब ब्रिटेन के शाही परिवार ने विवादों से घिरे किसी सदस्य के खिलाफ इतना कठोर कदम उठाया हो।