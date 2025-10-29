जब मौका मिला तो भारत से वो सवाल क्यों नहीं किया, अपने ही पत्रकारों पर क्यों भड़का बांग्लादेश

संक्षेप: एक पत्रकार ने विदेश सलाहकार को बताया कि DCAB यानी बांग्लादेश के राजनयिक संवाददाता संघ का प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल को भारतीय विदेश सचिव ने कहा था कि भारत शेख हसीना को वापस भेजने को लेकर कानूनी पहलुओं की जांच कर रहा है।

बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन भारत आए अपने पत्रकारों से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल, उनकी नाराजगी की वजह पत्रकारों का भारतीय पक्ष से बांग्लादेश के चुनावों में दखल को लेकर सवाल ना पूछना है। उन्होंने कहा कि बीते 15 सालों में हुए चुनावों को लेकर भारत से किसी ने भी सवाल नहीं किया। भारत ने कहा था कि वह पड़ोसी मुल्क में निष्पक्ष चुनाव चाहता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक पत्रकार ने विदेश सलाहकार को बताया कि DCAB यानी बांग्लादेश के राजनयिक संवाददाता संघ का प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल को भारतीय विदेश सचिव ने कहा था कि भारत शेख हसीना को वापस भेजने को लेकर कानूनी पहलुओं की जांच कर रहा है।

हुसैन से सवाल किया गया कि क्या भारत ने बांग्लादेश को इस संबंध में जानकारी दी है। इसपर विदेश सलाहकार ने कहा, 'हमने हमारे कानूनी दायित्व पूरे कर दिए हैं। हमने कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से शेख हसीना की वापसी का अनुरोध किया है। भारत कानूनी पहलुओं की जांच जारी रख सकता है। उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन वह अपनी ओर से इस बारे में देख रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन आप जो लोग भारत गए थे, उस बारे में मैंने एक और बात पर गौर किया है। अब जब आपने सवाल उठाया है, तो मैं पूछता हूं। नहीं तो मैं नहीं पूछता। भारतीय विदेश सचिव ने आपके हाथ में सवाल दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी आप में से किसी भी उनसे नहीं पूछा। उन्होंने कहा था कि वह समावेशी और पारदर्शी चुनाव चाहते हैं। आपके पास अच्छा मौका था यह पूछने का कि उन्होंने 15 सालों से ऐसा क्यों नहीं कहा। क्या पिछले चुनाव इसी फॉर्मूले से हुए हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'आप में से किसी ने भी सवाल नहीं किया। मैं बहुत हैरान था, क्योंकि आप में से कई वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब उन्होंने आपको मौका दिया था, तो आपको सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।'

एक समझौता रद्द किया बीते सप्ताह हुसैन ने भारत के साथ हुए 10 द्विपक्षीय समझौते रद्द होने का दावा नकारते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए केवल एक समझौते को रद्द किया गया है। हुसैन ने शेख हसीना सरकार के समय हुए समझौते रद्द होने के बारे में पूछे जाने पर यहां संवाददाताओं से कहा था, 'सोशल मीडिया पर जो सूची सामने आई है, वह सही नहीं है।'

उन्होंने बताया कि भारत के साथ सिर्फ टगबोट खरीद समझौता ही रद्द किया गया है, क्योंकि मूल्यांकन के बाद यह परियोजना बांग्लादेश के लिए लाभदायक नहीं पाई गई। सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ के मुताबिक, टगबोट खरीद सौदा रद्द करने का निर्णय दोनों देशों के बीच पारस्परिक समझ के आधार पर लिया गया है।

हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश सरकार इस समय अदाणी समूह के साथ बिजली खरीद समझौते और भारत की ऋण सुविधा से चल रही कुछ अन्य परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है।