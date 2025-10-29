Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Why did Bangladesh get angry at its own journalists Foreign affairs adviser Md Touhid Hossain
जब मौका मिला तो भारत से वो सवाल क्यों नहीं किया, अपने ही पत्रकारों पर क्यों भड़का बांग्लादेश

जब मौका मिला तो भारत से वो सवाल क्यों नहीं किया, अपने ही पत्रकारों पर क्यों भड़का बांग्लादेश

संक्षेप: एक पत्रकार ने विदेश सलाहकार को बताया कि DCAB यानी बांग्लादेश के राजनयिक संवाददाता संघ का प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल को भारतीय विदेश सचिव ने कहा था कि भारत शेख हसीना को वापस भेजने को लेकर कानूनी पहलुओं की जांच कर रहा है।

Wed, 29 Oct 2025 09:55 AMNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बांग्लादेश के विदेश सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन भारत आए अपने पत्रकारों से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। दरअसल, उनकी नाराजगी की वजह पत्रकारों का भारतीय पक्ष से बांग्लादेश के चुनावों में दखल को लेकर सवाल ना पूछना है। उन्होंने कहा कि बीते 15 सालों में हुए चुनावों को लेकर भारत से किसी ने भी सवाल नहीं किया। भारत ने कहा था कि वह पड़ोसी मुल्क में निष्पक्ष चुनाव चाहता है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, एक पत्रकार ने विदेश सलाहकार को बताया कि DCAB यानी बांग्लादेश के राजनयिक संवाददाता संघ का प्रतिनिधिमंडल भारत पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल को भारतीय विदेश सचिव ने कहा था कि भारत शेख हसीना को वापस भेजने को लेकर कानूनी पहलुओं की जांच कर रहा है।

हुसैन से सवाल किया गया कि क्या भारत ने बांग्लादेश को इस संबंध में जानकारी दी है। इसपर विदेश सलाहकार ने कहा, 'हमने हमारे कानूनी दायित्व पूरे कर दिए हैं। हमने कोर्ट के निर्देशों के हिसाब से शेख हसीना की वापसी का अनुरोध किया है। भारत कानूनी पहलुओं की जांच जारी रख सकता है। उन्होंने अब तक जवाब नहीं दिया है, लेकिन वह अपनी ओर से इस बारे में देख रहे हैं।'

उन्होंने कहा, 'लेकिन आप जो लोग भारत गए थे, उस बारे में मैंने एक और बात पर गौर किया है। अब जब आपने सवाल उठाया है, तो मैं पूछता हूं। नहीं तो मैं नहीं पूछता। भारतीय विदेश सचिव ने आपके हाथ में सवाल दे दिया था, लेकिन इसके बाद भी आप में से किसी भी उनसे नहीं पूछा। उन्होंने कहा था कि वह समावेशी और पारदर्शी चुनाव चाहते हैं। आपके पास अच्छा मौका था यह पूछने का कि उन्होंने 15 सालों से ऐसा क्यों नहीं कहा। क्या पिछले चुनाव इसी फॉर्मूले से हुए हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'आप में से किसी ने भी सवाल नहीं किया। मैं बहुत हैरान था, क्योंकि आप में से कई वरिष्ठ पत्रकार हैं। जब उन्होंने आपको मौका दिया था, तो आपको सवाल पूछना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया।'

एक समझौता रद्द किया

बीते सप्ताह हुसैन ने भारत के साथ हुए 10 द्विपक्षीय समझौते रद्द होने का दावा नकारते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय हुए केवल एक समझौते को रद्द किया गया है। हुसैन ने शेख हसीना सरकार के समय हुए समझौते रद्द होने के बारे में पूछे जाने पर यहां संवाददाताओं से कहा था, 'सोशल मीडिया पर जो सूची सामने आई है, वह सही नहीं है।'

उन्होंने बताया कि भारत के साथ सिर्फ टगबोट खरीद समझौता ही रद्द किया गया है, क्योंकि मूल्यांकन के बाद यह परियोजना बांग्लादेश के लिए लाभदायक नहीं पाई गई। सरकारी समाचार एजेंसी ‘बीएसएस’ के मुताबिक, टगबोट खरीद सौदा रद्द करने का निर्णय दोनों देशों के बीच पारस्परिक समझ के आधार पर लिया गया है।

हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश सरकार इस समय अदाणी समूह के साथ बिजली खरीद समझौते और भारत की ऋण सुविधा से चल रही कुछ अन्य परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है।

उनकी यह टिप्पणी उस समय आई जब स्थानीय प्रशासनिक सलाहकार आसिफ महमूद शोएब भुइयां ने सोमवार को अपने सत्यापित फेसबुक खाते पर दावा किया था कि अंतरिम सरकार ने भारत के साथ हसीना शासनकाल में हुए 10 समझौते रद्द कर दिए हैं।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित एक डिजिटल क्षेत्र के अनुभवी पत्रकार हैं, जिनकी राजनीति की गतिशीलता पर गहरी नजर है और वैश्विक और घरेलू राजनीति की जटिलताओं को उजागर करने का जुनून है। निसर्ग ने गहन विश्लेषण, जटिल राजनीतिक कथाओं को सम्मोहक कहानियों में बदलने की प्रतिष्ठा बनाई है। राजनीति के अलावा अपराध रिपोर्टिंग, अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां और खेल भी उनके कार्यक्षेत्र का हिस्सा रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म करने के बाद दैनिक भास्कर के साथ शुरुआत की और इनशॉर्ट्स, न्यूज18 जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Bangladesh

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।