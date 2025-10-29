Hindustan Hindi News
यूनुस का एक फैसला और बांग्लादेश में सियासी तनाव, चुनाव से पहले 'जनमत' वाला दांव क्यों?

यूनुस का एक फैसला और बांग्लादेश में सियासी तनाव, चुनाव से पहले 'जनमत' वाला दांव क्यों?

संक्षेप: अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि राष्ट्रीय सहमति आयोग ने जुलाई चार्टर को अमल में लाने पर अपनी सिफारिशें मुख्य सलाहकार को सौंप दी हैं। इसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई है।

Wed, 29 Oct 2025 03:48 PMDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल तेजी से गरमाता जा रहा है। इसका मुख्य कारण चुनाव से पहले जनमत संग्रह कराने की मांग है, जो चुनावी प्रक्रिया में बाधा पैदा कर सकती है। दरअसल, अंतरिम सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय राष्ट्रीय सहमति आयोग ने जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर को लागू करने के लिए छह सुधार आयोगों की सिफारिशों की समीक्षा और अपनाने के लिए जनमत संग्रह का सुझाव दिया है। आयोग का कहना है कि यह जनमत संग्रह संसदीय चुनाव से ठीक पहले या उसी दिन हो सकता है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि राष्ट्रीय सहमति आयोग ने जुलाई चार्टर को अमल में लाने पर अपनी सिफारिशें मुख्य सलाहकार को सौंप दी हैं।

वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के प्रतिनिधि सलाहुद्दीन अहमद ( जो आयोग में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे) ने एक नया मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि 'संवैधानिक सुधार परिषद' जैसी नई अवधारणा को जोड़ा गया है, जिस पर आयोग में पहले कभी चर्चा नहीं हुई। इस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। आयोग पर हमला बोलते हुए अहमद ने कहा कि हम पहले सोचते थे कि आयोग एक तटस्थ मध्यस्थ या समन्वयक की भूमिका निभा रहा है। लेकिन कल उन्होंने सिफारिशें अंतरिम सरकार को सौंपीं, और उन पर हस्ताक्षर करने वालों में आयोग के प्रमुख खुद मुख्य सलाहकार हैं। इससे साफ है कि यह पूरी तरह सरकार-समर्थित है। हमने कभी मध्यस्थों को इतना पक्षपाती होते नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा कि चर्चाओं के दौरान उन्हें लगा कि आयोग, सरकार और कुछ अन्य दल एक तरफ हैं, जबकि वह विपक्ष की ओर से अकेले खड़े हैं।

दूसरी तरफ, हसीना सरकार के दौरान आतंकवाद-रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश चुनाव से पहले जनमत संग्रह की मांग कर रहा है। वह चाहता है कि यह नवंबर में ही कराया जाए। चुनाव आयोग के साथ एक बैठक में जमात ने यह मांग रखी। संगठन का तर्क है कि आम चुनाव के दिन जनमत संग्रह होने से मतदाताओं को सुधारों को समझने का पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, और मतदान केंद्रों पर हिंसा का खतरा बढ़ सकता है।

वहीं, मुहम्मद यूनुस के आलोचक आरोप लगाते हैं कि उन्हें जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टर इस्लामी गुटों का समर्थन प्राप्त है, और वह अपनी सत्ता को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उनके इशारों पर नाच रहे हैं। हालांकि, यूनुस ने खुद फरवरी में चुनाव कराने की घोषणा की है, लेकिन विवाद मुख्य रूप से आयोग की सिफारिशों ( खासकर चुनाव पूर्व जनमत संग्रह) के इर्द-गिर्द केंद्रित है। विरोधियों का मानना है कि लोकतांत्रिक चुनावों से चुनी गई सरकार सत्ता में आने के बाद सुधारों को लागू करना उसकी जिम्मेदारी होगी, और जनमत संग्रह की कोई आवश्यकता ही नहीं बचेगी।

