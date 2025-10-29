यूनुस का एक फैसला और बांग्लादेश में सियासी तनाव, चुनाव से पहले 'जनमत' वाला दांव क्यों?

संक्षेप: अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि राष्ट्रीय सहमति आयोग ने जुलाई चार्टर को अमल में लाने पर अपनी सिफारिशें मुख्य सलाहकार को सौंप दी हैं। इसके बाद से ही चर्चा तेज हो गई है।

बांग्लादेश में राजनीतिक माहौल तेजी से गरमाता जा रहा है। इसका मुख्य कारण चुनाव से पहले जनमत संग्रह कराने की मांग है, जो चुनावी प्रक्रिया में बाधा पैदा कर सकती है। दरअसल, अंतरिम सरकार द्वारा गठित सात सदस्यीय राष्ट्रीय सहमति आयोग ने जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर को लागू करने के लिए छह सुधार आयोगों की सिफारिशों की समीक्षा और अपनाने के लिए जनमत संग्रह का सुझाव दिया है। आयोग का कहना है कि यह जनमत संग्रह संसदीय चुनाव से ठीक पहले या उसी दिन हो सकता है। अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी कि राष्ट्रीय सहमति आयोग ने जुलाई चार्टर को अमल में लाने पर अपनी सिफारिशें मुख्य सलाहकार को सौंप दी हैं।

वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन में मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के प्रतिनिधि सलाहुद्दीन अहमद ( जो आयोग में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे) ने एक नया मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि 'संवैधानिक सुधार परिषद' जैसी नई अवधारणा को जोड़ा गया है, जिस पर आयोग में पहले कभी चर्चा नहीं हुई। इस मुद्दे पर कोई आम सहमति नहीं बन पाई। आयोग पर हमला बोलते हुए अहमद ने कहा कि हम पहले सोचते थे कि आयोग एक तटस्थ मध्यस्थ या समन्वयक की भूमिका निभा रहा है। लेकिन कल उन्होंने सिफारिशें अंतरिम सरकार को सौंपीं, और उन पर हस्ताक्षर करने वालों में आयोग के प्रमुख खुद मुख्य सलाहकार हैं। इससे साफ है कि यह पूरी तरह सरकार-समर्थित है। हमने कभी मध्यस्थों को इतना पक्षपाती होते नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा कि चर्चाओं के दौरान उन्हें लगा कि आयोग, सरकार और कुछ अन्य दल एक तरफ हैं, जबकि वह विपक्ष की ओर से अकेले खड़े हैं।

दूसरी तरफ, हसीना सरकार के दौरान आतंकवाद-रोधी कानून के तहत प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश चुनाव से पहले जनमत संग्रह की मांग कर रहा है। वह चाहता है कि यह नवंबर में ही कराया जाए। चुनाव आयोग के साथ एक बैठक में जमात ने यह मांग रखी। संगठन का तर्क है कि आम चुनाव के दिन जनमत संग्रह होने से मतदाताओं को सुधारों को समझने का पर्याप्त समय नहीं मिलेगा, और मतदान केंद्रों पर हिंसा का खतरा बढ़ सकता है।