अब किस बात को लेकर भड़क उठा चीन? दो देशों का नाम लेकर दे डाली खुली चेतावनी
संक्षेप: चीन ने सोमवार को एक बड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से बनाई जा रही परमाणु पनडुब्बी का इस्तेमाल चीन को कंट्रोल करेंगे तो चीन भी चुप नहीं बैठेगा।
चीन ने सोमवार को एक बड़ी चेतावनी दी है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से बनाई जा रही परमाणु पनडुब्बी का इस्तेमाल चीन को कंट्रोल करेंगे तो चीन भी चुप नहीं बैठेगा। बीजिंग ने साफ कहा कि ऐसी हालत में इन दोनों देशों के प्रति उसका नजरिया भी बदल जाएगा। चीन की यह कड़ी प्रतिक्रिया अमेरिकी नौसेना अधिकारी के बयान के बाद आई है। इस बयान में अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि दक्षिण कोरिया द्वारा अमेरिकी सहयोग से निर्मित की जाने वाली परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों का इस्तेमाल बीजिंग का मुकाबला करने के लिए किया जाएगा।
चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने अमेरिकी एडमिरल डेरिल कॉडल की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि दक्षिण कोरिया और अमेरिका इस मामले को विवेकपूर्ण तरीके से संभालेंगे। सियोल में चीन के राजदूत दाई बिंग ने चेतावनी दी कि दक्षिण कोरिया-अमेरिका को बीजिंग को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अपने गठबंधन ढांचे का विस्तार नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे यह गठबंधन उत्तर कोरियाई खतरों से निपटने के अपने घोषित उद्देश्य से भटक जाएगा।
चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने बिंग के हवाले से कहा कि यदि दक्षिण कोरिया-अमेरिका गठबंधन के सामरिक उद्देश्य में कोई बदलाव होता है, तो इस गठबंधन के प्रति चीन का नजरिया भी बदल जाएगा। अमेरिकी एडमिरल डेरिल कॉडल ने दक्षिण कोरियाई मीडिया को बताया कि मेरा मानना है कि चीन का मुकाबला करने के लिए उस पनडुब्बी का उपयोग एक स्वाभाविक अपेक्षा है। दक्षिण कोरियाई समाचार एजेंसी योनहाप ने कॉडल के हवाले से कहा कि इस प्रकार की क्षमता के साथ, मुझे लगता है कि अमेरिका यह अपेक्षा करेगा कि हमारी साझेदारी हमारे संयुक्त लक्ष्यों अर्थात चीन को साधने में मददगार होगी।
उन्होंने कहा कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। दक्षिण कोरिया से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह उन पनडुब्बियों को वैश्विक स्तर पर तैनात करे तथा क्षेत्रीय नौसेना से हटकर वैश्विक नौसेना बने। अमेरिका के वरिष्ठ अधिकारी की यह टिप्पणी पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया द्वारा की गई उस घोषणा के बाद आई है, जिसमें उसने कहा था कि अमेरिका के साथ साझेदारी में परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों के निर्माण के लिए एक समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।