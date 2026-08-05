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ऑनलाइन आया पत्रकार, खुद को ही काटने लगा; अब पुराने वीडियो से हुआ वजह का खुलासा

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, मियामी
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सेलिब्रिटी ब्लॉगर पेरेज हिल्टन खौफनाक टिकटॉक लाइव के बाद अस्पताल में भर्ती। मियामी शिफ्ट होने के बाद से गहरे मानसिक तनाव में थे हिल्टन। पुलिस की मौके पर एंट्री, जानें पूरी खबर।

सेलिब्रिटी ब्लॉगर पेरेज हिल्टन अस्पताल में भर्ती, खौफनाक टिकटॉक लाइव से पहले बयां किया था मियामी शिफ्ट होने का दर्द
सेलिब्रिटी ब्लॉगर पेरेज हिल्टन अस्पताल में भर्ती, खौफनाक टिकटॉक लाइव से पहले बयां किया था मियामी शिफ्ट होने का दर्द

मशहूर सेलिब्रिटी ब्लॉगर पेरेज हिल्टन हाल ही में अपने एक टिकटॉक लाइव स्ट्रीम को लेकर सुर्खियों में हैं। इस खौफनाक वीडियो में वह कथित तौर पर खुद को नुकसान पहुंचाते नजर आए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। खुद पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर दोबारा पोस्ट किए गए एक विचलित करने वाले वीडियो क्लिप में, हिल्टन को लाइवस्ट्रीम के दौरान खून से लथपथ और पागलों जैसी हरकतें करते हुए देखा जा सकता है। वह किसी चीज से बार-बार खुद को काट रहे हैं।

हालांकि समय रहते उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया। घटना के बाद हिल्टन का एक महीने पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने मियामी शिफ्ट होने के बाद अपने मानसिक तनाव और संघर्ष के बारे में खुलकर बात की थी।

बता दें कि गॉसिप ब्लॉगर से मीडिया पर्सनैलिटी बने पेरेज हिल्टन को कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के कारण 12 दिसंबर 2020 को टिकटॉक से हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था। अगस्त 2019 में टिकटॉक से जुड़ने के बाद से ही वे इस ऐप पर एक प्रभावशाली व्यक्ति बन गए थे। उनके 16 लाख से ज्यादा फलोअर्स थे और उन्हें हर हफ्ते औसतन 1 करोड़ व्यूज मिलते थे। हालांकि वे दोबारा ऐप पर कैसे आए इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है।

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'मियामी शिफ्ट होने से तनाव में था...'

हिल्टन ने करीब एक महीने पहले पोस्ट किए गए एक वीडियो में माना था कि परिवार के साथ मियामी शिफ्ट होने के बाद उनका रूटीन पूरी तरह से बिगड़ गया था। हिल्टन ने कहा था, "मैं एक तरह के मानसिक भंवर में फंस गया था क्योंकि मियामी शिफ्ट होने की वजह से मुझ पर काफी दबाव था।" उन्होंने बताया कि इस दौरान उन्होंने वो सभी चीजें करना छोड़ दिया था जो उनकी भलाई के लिए फायदेमंद थीं।

जिम और धार्मिक आस्था से वापसी की कोशिश

तनाव से उबरने के लिए हिल्टन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की कोशिश की थी। उन्होंने वीडियो में बताया, "मैं हर तरह से अपनी राह से भटक गया था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूं।" हिल्टन ने बताया कि कई हफ्तों बाद उन्होंने दोबारा जिम जाना, चर्च जाना और बाइबल पढ़ना शुरू किया है।

उन्होंने फिटनेस और धार्मिक आस्था को आपस में जोड़ते हुए कहा था, "जिम में आपकी मेहनत और आपकी आस्था में लगाए गए प्रयास के बीच सीधा संबंध है। बाइबल पढ़ना और चर्च जाना भी एक काम है, जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे, उतने ही अच्छे नतीजे और इनाम आपको मिलेंगे।"

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लाइव स्ट्रीम के बाद पुलिस ने क्या कहा?

हाल ही में जब पेरेज हिल्टन ने टिकटॉक पर लाइव आकर परेशान करने वाली हरकतें कीं, तो ऑनलाइन उनके फैंस के बीच गहरी चिंता फैल गई। मियामी-डेड शेरिफ ऑफिस के मुताबिक, इस दौरान मेंटल हेल्थ क्राइसिस से जुड़ी कई इमरजेंसी कॉल्स मिलने के बाद पुलिस अधिकारियों को मौके पर भेजा गया था। अधिकारियों ने घर पर मौजूद परिवार के सदस्यों से बात की और पुष्टि की कि हिल्टन अंदर अकेले थे।

हालात को बिगड़ने से बचाने के लिए पुलिस ने तुरंत जबरन घर में घुसने के बजाय कुछ कदम पीछे लेते हुए स्थिति की निगरानी करने का फैसला किया। पुलिस ने इस मामले में किसी गिरफ्तारी की घोषणा नहीं की है, लेकिन लाइव स्ट्रीम में खुद को नुकसान पहुंचाने के बाद उन्हें एंबुलेंस के जरिए ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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(डिस्क्लेमर: आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें कुछ लोगों के लिए ट्रिगरिंग हो सकती हैं। हालांकि, इसे रोका जा सकता है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसे विचारों से जूझ रहा है, तो कृपया हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें और मदद लें। हेल्पलाइन: 022 2754 6669; स्नेहा इंडिया फाउंडेशन: +914424640050 और संजीवनी: 011-24311918, रोशनी फाउंडेशन (सिकंदराबाद) संपर्क नंबर: 040-66202001, 040-66202000; वन लाइफ: संपर्क नंबर: 78930 78930, सेवा: संपर्क नंबर:)

Amit Kumar

लेखक के बारे में

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डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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