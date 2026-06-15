'मुझे तुरंत बात करनी है', अमेरिका-ईरान की पक्की हुई डील तो बेंजामिन नेतन्याहू को क्यों लगी मिर्ची
इजरायल अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते को मानने को ही तैयार नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से जल्द से जल्द मिलने का समय मांगा है। वहीं इजरायल का कहना है कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है।
अमेरिका और ईरान के बीच डील पक्की होने के बाद इजरायल छटपटाने लगा है। इजरायली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से जल्द से जल्द मिलने का समय मांगा है। फिलहाल राष्ट्रपति ट्र्ंप जी-7 सम्मेलन में शामिल होने फ्रांस गए हैं। नेतन्याहू का कहना है कि वह क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर जरूरी बात करना चाहते हैं। सूत्रों का कहना है कि नेतन्याहू ईरान और अमेरिका के बीच समझौते में अपना स्टैंड क्लियर करना चाहते हैं। इजरायल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेनग्वीर ने यहां तक कह दिया है कि ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते को लेकर इजरायल प्रतिबद्ध नहीं है और अपनी सुरक्षा को लेकर स्वतंत्र रूप से फैसला लिया जाता रहेगा।ईरान ाय
लेबनान को लेकर बात करेंगे नेतन्याहू
ईरान और अमेरिका के बीच हो रहे समझौते में लेबनान का ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है। इसके बाद भी इजरायल डोनाल्ड ट्रंप से लेबनान में चल रहे ऑपरेशन को लेकर बात करना चाहता है। ईरान का कहना है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन मिलता है और इसी वजह से उसे लेबनान में ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है।
इजरायल को क्यों लगी मिर्ची
बता दें कि ईरान और अमेरिका ने समझौते का ऐलान कर दिया है और दोनों देशों के बीच शुक्रवार को जिनेवा में फाइनल डील हो जाएगी। ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में इजरायल को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया गया था। इसी बात को लेकर उसे मिर्ची लग रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल पर डील में देरी करवाने का आरोप भी लगाया था। बीते दिनों उन्होंने फोन पर नेतन्याहू को भी झाड़ दिया था। उन्होंने कहा था कि नेतन्याहू बहुत ही जटिल व्यक्ति हैं।
ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया संस्था 'एक्सियोस' से कहा था, “इसने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। इसने हस्ताक्षर में कुछ घंटों की देरी कर दी। यह अभी होने वाला था। अब इसे कुछ घंटों बाद के लिए तय किया गया है।” राष्ट्रपति ने 'फॉक्स न्यूज' को बताया कि ईरान के साथ शांति समझौते पर रविवार को इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर किए जाएंगे और आमने-सामने हस्ताक्षर एक हफ्ते बाद यूरोप में होंगे।
नेतन्याहू पर भड़क गए थे ट्रंप
ट्रंप ने कहा कि वह ईरान में वार्ताकारों से भी बात कर रहे हैं ताकि उन्हें बेरूत में इजराइली हवाई हमलों का जवाब देने से रोका जा सके। फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक, ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर कहा, ‘आप यह क्या बकवास कर रहे हैं?’ ट्रंप ने 'एक्सियोस' से कहा, “बीबी (नेतन्याहू) को वह बकवास हमला करने की क्या जरूरत थी? मैं बहुत गुस्से में था। मैंने उन्हें यह बात बता दी। उनमें जरा भी समझदारी नहीं है। मैंने उन्हें यह साफ़-साफ़ कह दिया।” इससे पहले ट्रंप ने इजराइल और ईरान से हमलों से परहेज करने को कहा था।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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