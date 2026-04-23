ईरान-अमेरिका में क्यों नहीं बन रही बात, पेजेशकियान ने गिनाए कारण; ट्रंप पर कई गंभीर आरोप
इस सप्ताह पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच वार्ता होने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीजफायर को आगे बढ़ाने के निर्णय के बाद इसे फिलहाल टाल दिया गया है।
ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता में होने वाली महत्वपूर्ण वार्ता एक बार फिर अनिश्चितता के भंवर में फंस गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़े शब्दों में अपनी बात रखते हुए उन कारणों का खुलासा किया, जिनकी वजह से दोनों देशों के बीच बातचीत सफल नहीं हो पा रही है। पेजेशकियान ने विशेष रूप से अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों की निरंतर नौसैनिक नाकाबंदी को मुख्य बाधा बताया और वाशिंगटन की कथनी और करनी में अंतर पर सवाल उठाए।
राष्ट्रपति पेजेशकियान ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि बातचीत की मेज पर प्रगति न होने के पीछे तीन बड़े कारण हैं। प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन, नाकाबंदी और लगातार दी जा रही धमकियां। ईरानी नेता ने अमेरिका पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि दुनिया अमेरिका की अंतहीन पाखंडी बयानबाजी और उसके दावों और कार्यों के बीच के विरोधाभास को साफ देख सकती है।
पेजेशकियान ने जोर देकर कहा कि ईरान कभी भी संवाद या समझौते के खिलाफ नहीं रहा है, लेकिन मौजूदा माहौल में बातचीत आगे बढ़ाना चुनौतीपूर्ण है। उन्होंने तर्क दिया कि एक तरफ अमेरिका शांति की बात करता है और दूसरी तरफ वह ईरान की आर्थिक घेराबंदी जारी रखे हुए है।
सीजफायर विस्तार और पाकिस्तान की मध्यस्थता
इस सप्ताह पाकिस्तान में दोनों देशों के बीच वार्ता होने की उम्मीद थी, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीजफायर को आगे बढ़ाने के निर्णय के बाद इसे फिलहाल टाल दिया गया है। गौरतलब है कि बुधवार को समाप्त होने वाले सीजफायर को ट्रंप ने पाकिस्तान के अनुरोध पर विस्तारित किया है। पाकिस्तान इस पूरी बातचीत में मुख्य वार्ताकार की भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने यह समय इसलिए दिया है ताकि ईरान एक एकीकृत प्रस्ताव के साथ सामने आए। हालांकि, इस कूटनीतिक नरमी के बावजूद धरातल पर तनाव कम होता नहीं दिख रहा है।
जहाजों की जब्ती और नाकाबंदी
सीजफायर के ऐलान के बावजूद दोनों देशों के बीच सैन्य तनातनी जारी है। ईरान ने हाल ही में तीन जहाजों MSC फ्रांसेस्का, एपामिनोंडास और यूफोरिया को अपने कब्जे में ले लिया है। दूसरी ओर, अमेरिका ने भी अपनी नौसैनिक नाकाबंदी को खत्म करने से इनकार कर दिया है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के पास जारी यह नाकाबंदी वर्तमान में सबसे बड़ा विवादित मुद्दा बनी हुई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर स्पष्ट किया कि उन्होंने सेना को नाकाबंदी जारी रखने और हर स्थिति के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है।
कोई समय सीमा तय नहीं
अमेरिका की ओर से भविष्य की रणनीति को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने उन खबरों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा जा रहा था कि ईरान को प्रस्ताव देने के लिए तीन से पांच दिनों की समय सीमा दी गई है। लेविट ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद कोई डेडलाइन तय नहीं की है। अंतिम समय सारिणी का फैसला राष्ट्रपति स्वयं करेंगे।" यह बयान उन गुमनाम सूत्रों वाली खबरों के बाद आया है जिनमें ईरान पर दबाव बनाने के लिए निश्चित समय सीमा की बात कही जा रही थी।
इस्लामाबाद में अगली वार्ता की उम्मीद
तनाव के बीच एक सकारात्मक संकेत संयुक्त राष्ट्र में ईरान के दूत अमीर-सईद इरावानी की ओर से आया है। तसनीम समाचार एजेंसी के अनुसार, इरावानी ने संकेत दिया है कि ईरान को ऐसे कुछ संकेत मिले हैं कि अमेरिका नाकाबंदी हटाने के लिए तैयार हो सकता है। इरावानी ने कहा, "जैसे ही वे इस नाकाबंदी को तोड़ेंगे, मुझे लगता है कि वार्ता का अगला दौर इस्लामाबाद में आयोजित किया जाएगा।"
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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