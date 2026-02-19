Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

17 की उम्र… और राजघराने से जुड़ा नाम, कौन थी वर्जीनिया गिफ्रे जिसने हिला दी एंड्रयू की दुनिया?

Feb 19, 2026 09:22 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजा चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू को गुरुवार को ब्रिटेन में सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी जेफरी एपस्टीन से उनके संबंधों की चल रही जांच के बीच हुई है। एंड्रयू पर वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफ्रे ने आरोप लगाया था।

17 की उम्र… और राजघराने से जुड़ा नाम, कौन थी वर्जीनिया गिफ्रे जिसने हिला दी एंड्रयू की दुनिया?

राजा चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू को गुरुवार को ब्रिटेन में सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में गिरफ्तार किया गया। यह गिरफ्तारी जेफरी एपस्टीन से उनके संबंधों की चल रही जांच के बीच हुई है। एंड्रयू पर वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफ्रे ने आरोप लगाया था, जो यौन तस्करी की एक अमेरिकी-ऑस्ट्रेलियाई कार्यकर्ता थीं। वर्जीनिया रॉबर्ट्स गिफ्रे जेफरी एपस्टीन के यौन शोषण और मानव तस्करी मामले की सबसे प्रमुख पीड़िताओं और अभियोगकर्ताओं में से एक थीं। उन्होंने एपस्टीन, घिसलेन मैक्सवेल और ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू पर गंभीर आरोप लगाए थे। कथित तौर पर उसे 17 वर्ष की उम्र में प्रिंस एंड्रयू के लिए यौन तस्करी का शिकार बनाया गया था।

एपस्टीन मामले में उनकी प्रमुख भूमिका

गिफ्रे एपस्टीन और घिसलेन मैक्सवेल पर आरोप लगाने वाली सबसे मुखर महिलाओं में से एक थीं। उन्होंने दावा किया कि किशोरावस्था में उन्हें बहला-फुसलाकर यौन शोषण किया गया और शक्तिशाली पुरुषों (खासकर प्रिंस एंड्रयू) को सौंप दिया गया। 2001 में (17 वर्ष की उम्र में) उन्हें लंदन, न्यूयॉर्क और एपस्टीन के कैरेबियन द्वीप पर प्रिंस एंड्रयू के साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, ऐसा उनका आरोप था। आरोप-प्रत्यारोप के बीच एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें प्रिंस एंड्रयू उनकी कमर में हाथ डाले खड़े थे और मैक्सवेल बगल में थीं। हालांकि 2022 में प्रिंस एंड्रयू ने कोर्ट के बाहर समझौता किया, एपस्टीन से संबंध के लिए खेद जताया लेकिन कोई दायित्व नहीं माना।

ये भी पढ़ें:एपस्टीन फाइल्स मामले में कार्रवाई, किंग चार्ल्स के भाई प्रिंस एंड्रयू गिरफ्तार
ये भी पढ़ें:क्या हैं 'जॉम्बी फूल'? जिसका उपयोग करता था जेफ्री एपस्टीन, नया खुलासा

बचपन में ही हुआ यौन शोषण

वर्जीनिया रॉबर्ट्स का जन्म 9 अगस्त 1983 को सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया में हुआ। फ्लोरिडा में पली-बढ़ीं। उन्होंने बताया कि बचपन में पारिवारिक परिचित द्वारा यौन शोषण हुआ। किशोरावस्था में सड़कों पर रहीं, फिर मार-ए-लागो रिसॉर्ट में नौकरी मिली। 2000 में 16 साल की उम्र में घिसलेन मैक्सवेल से मुलाकात हुई, जिन्होंने मसाज थेरेपिस्ट बनने के बहाने उन्हें एपस्टीन के पास भेजा। जल्द ही यह यौन शोषण में बदल गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एपस्टीन और मैक्सवेल ने उन्हें प्रभावशाली लोगों के बीच 'फलों की थाली' की तरह घुमाया। 1999-2002 तक वे एपस्टीन के नेटवर्क में रहीं। अदालती दस्तावेजों में दावा था कि उन्हें राजनेताओं और नेताओं को 'बेचा' गया।

कोर्ट की लड़ाई और लाइफ

2011 में उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान उजागर की। उन्होंने Speak Out, Act, Reclaim (SOAR) नामक संस्था बनाई, जो मानव तस्करी पीड़ितों की मदद करती है। 2002 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई रॉबर्ट गिफ्रे से शादी की, ऑस्ट्रेलिया चली गईं और तीन बच्चों की मां बनीं। बाद में वैवाहिक विवाद और घरेलू हिंसा के आरोप लगे। हालांकि उनके पति ने इन आरोपों से नकार दिया।

और 2025 में दुखद अंत

अप्रैल 2025 में 41 वर्ष की उम्र में वर्जीनिया गिफ्रे ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अपने फार्म में आत्महत्या कर ली। परिवार ने उन्हें 'दृढ़ योद्ध' बताया था। उनकी मौत के बाद अक्टूबर 2025 में उनकी संस्मरण पुस्तक Nobody's Girl posthumously प्रकाशित हुई, जिसमें एपस्टीन मामले के नए विवरण हैं।

ये भी पढ़ें:प्राइवेट जेट, पावरफुल लोग और नाबालिग लड़कियां; एपस्टीन ने कैसे खड़ा किया किला
Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

और पढ़ें

Epstein Files International News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।