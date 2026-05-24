डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के दौरान वाइट हाउस के बाहर किसने की फायरिंग? हमलावर को मारी गई गोली
डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के दौरान वाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हो गई। सीक्रेट एजेंट्स ने संदिग्ध शख्स को गोली मार दी और उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी औपचारिक पहचान अभी सामने नहीं आई है।
डोनाल्ड ट्रंप की खास मीटिंग के दौरान वाइट हाउस के बाहर सुरक्षा चौकी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। सीक्रेट एजेंट्स ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए हमलावर को गोली मार दी। जानकारी के मुताबिक इस घटना में दो लोग घायल हुए हैं और दोनों को अस्पताल ले जाया गया है। इसमें हमला करने वाला शख्स भी शामिल है। हमलावर की अभी औपचारिक रूप से हचान नहीं हो पाई है। हालांकि एजेंसियों का कहना है कि वह मानसिक रूप से परेशान शख्स था। अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि किन परिस्थितियों में उसने फायरिंग की।
बता दें कि एक महीने के अंदर ही यह दूसरी बार राष्ट्रपति ट्रंप की सुरक्षा के साथ चूक का मामला है। इससे पहले पत्रकारों के साथ डिनर के दौरान हिल्टन वॉशिंगटन होटल में फायरिंग हुई थी और आरोपी को दबोच लिया गया था। आरोपी इस बार भी सीक्रेट एजेंट्स की गिरफ्त में है।
वाइट हाउस के 17वीं स्ट्रीट और पेनसिलवानिया अवेन्यू के पास सुरक्षा चौकी के पास अंधाधुंध फायरिंग की गई। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि इस को लेकर सीक्रेट सर्विस के एजेंट कार्रवाई कर रहे हैं। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक एक शख्स अचानक सुरक्षा चौकी की ओर बढ़ा और उसने फायरिंग शुरू कर दी। इधर से जवाब दिया गया और हमलावर को गोली लग गई। इसके बाद वह वहीं पर गिर गया और फिर अस्पताल ले जाया गया।
पत्रकारों में मची भगदड़
वाइट हाउस में मौजूद पत्रकार डर के मारे इधर-उधर भागने लगे। कई पत्रकार ब्रीफिंग रूम के अंदर घुस गए। एबीसी न्यूज की सेलिना वैंग वहीं वीडियो बना रही थीं। फायरिंग की आवाज सुनने के बाद वह घुटनों के बल रेंगकर भागीं। इसके बाद इस पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आम लोगों को दूर ही रहने को कहा गया है। जानकारी के मुताबिक एफबीआई और सीक्रेट सर्विस इस पूरे घटनाक्रम की गहन जांच कर रही हैं।
कहां थे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
हमले के वक्त राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ओवल हाउस में मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक वह ईरान के साथ समझौते को अंतिम रूप देने के लिए इजरायल, यूएई और सऊदी अरब के राष्ट्राध्यक्षों के साथ फोन पर बात कर रहे थे। इस हमले के बाद तुरंत सीक्रेट सर्विस के जवान हथियारों से लैस होकर पूरे इलाके को घेरकर खड़े हो गए। नेशनल गार्ड के जवानों को भी चारों ओर तैनात कर दिया गया है और किसी को आने-जाने की अनुमति नहीं है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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