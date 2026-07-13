मोजतबा नहीं, आयतुल्ला खामेनेई के जनाजे में मौजूद नकाबपोश कौन था? रहस्य से उठा पर्दा
ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में एक नकाबपोश शख्स शामिल हुआ था। वह खामेनेई का बड़ा पोता जवाद खामेनेई था। अमेरिका के हमले में उसका चेहरा जल गया है।
ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई के जनाजे में शामिल एक नकाबपोश ने खूब सुर्खियां बटोरीं। कई लोगों का कहना था कि आयतुल्लाह के बेटे और ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ही नकाब पहनकर जनाजे में आए थे। हालांकि इस रहस्य से पर्दा उठ गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आयतुल्ला का सबसे बड़ा पोता मोहम्मद जवाद खामेनेई मास्क पहनकर जनाजे में शामिल हुआ था।
बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी। उनका अंतिम संस्कार 9 जुलाई को किया गया है। इस मौके पर एक शख्स काले मास्क में दिखाई दिया था। उसने बेसबॉल कैप लगा रखी थी। दरअसल मोजतबा खामेनेई ने सुरक्षा कारणों से इस पूरे कार्यक्रम से दूरी बना रखी थी। लेकिन जब किसी नकाबपोश को देखा गया तो कयास लगने लगे कि हो सकता है कि मोजतबा ही अपने पिता के जनाजे में अंतिम विदाई देने शामिल हुए हों।
कौन है मोहम्मद जवाद खामेनेई
मोहम्मद जवाद खामेनेई आयतुल्ला खामेनेई के बेटे मोसतफा खामेनेई के बड़ा बेटा है। 28 फरवरी को हुए अमेरिका और इजरायल के हमले में उन्हें गंभीर चोट आई थी और चेहरा जल गया था। चेहरे पर चोट की वजह से ही वह मास्क लगाकर जनाजे में शामिल हुए थे। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि मोजतबा खामेनेई भी इस हमले में बुरी तरह घायल हुए हैं और उनके चेहरे पर चोट आई है। मोजतबा भी हमले के वक्त आयतुल्ला केसाथ ही थे। हालांकि वह घर के दूसरे कमरे में थे और इसलिए उनकी जान बच गई।
कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मोजतबा के हाथ और पैर में ज्यादा चोट आई है और इसलिए वह अस्पताल में हैं। हमले के बाद से ही मोजतबा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। वह अपने लिखित पत्रों के जरिए ही ईरान के सैन्य अधिकारियों और मौलानाओं से संपर्क साधते हैं। बता दें कि आयतुल्ला अली खामेनेई को 6 दिनों तक अंतिम विदाई दी गई और इसके बाद दफान दिया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि उनके जनाजे में 4.3 करोड़ लोग शामिल हुए थे।
मोजतबा ने खाई बदले की कसम
मोजतबा खामेनेई ने अपने पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई और हालिया दो युद्धों में मारे गये अन्य लोगों की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया है। खामेनेई ने शनिवार को जारी संदेश में कहा, "हम अपराधी और कलंकित हत्यारों से आपके पवित्र खून और इन दो युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला लेने की शपथ लेते हैं। यह बदला हमारे राष्ट्र की मांग है और यह हर हाल में होकर रहेगा।"उन्होंने कहा कि वह या अन्य अधिकारी पद पर रहें या न रहें, बदला जरूर लिया जायेगा।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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