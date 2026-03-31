क्या करता था जैश के सरगना मसूद अजहर का भाई ताहिर अनवर, जिसकी संदिग्ध हालात में मौत

पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई ताहिर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई है। बहावलपुर में उसे दफनाया गया, लेकिन मौत का कारण अब तक साफ नहीं है। जानिए इस आतंकी से जुड़ी पूरी खबर।

पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के सरगना और कुख्यात आतंकी मौलाना मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ताहिर अनवर को हकीम मोहम्मद ताहिर अनवर भी कहा जाता था। हालांकि, अब तक उसकी मौत के कारणों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।

ताहिर अनवर कौन था और जैश में क्या भूमिका निभाता था? मोहम्मद ताहिर अनवर मसूद अजहर के 11 भाई-बहनों में सबसे बड़ा था। उसने पहले पाकिस्तान में मुर्गी पालन का काम किया, लेकिन 2000 के बाद वह आतंकी गतिविधियों में पूरी तरह लिप्त हो गया। वह जैश-ए-मोहम्मद के फाउंडर सदस्यों में से एक था और मसूद अजहर का राइट हैंड तथा प्रमुख सलाहकार माना जाता था।

जैश में उसकी मुख्य जिम्मेदारी सैन्य मामलों की प्रमुखता थी। वह संगठन के आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग और नए ट्रेनिंग कैंप लगाने की जिम्मेदारी संभालता था। वह हमेशा पर्दे के पीछे रहकर आतंकी संगठन के मंसूबों का फ्रेमवर्क तैयार करता था। बहावलपुर स्थित जैश का मुख्यालय मरकज उस्मान-ओ-अली में वह अपने परिवार के साथ रहता था और दिन-रात ट्रेनिंग व ऑपरेशनल गतिविधियों में सक्रिय था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उसने जैश की महिला आतंकी विंग 'जमात-उन-मोमिनात' की शुरुआत में भी अहम भूमिका निभाई और महिलाओं को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी संभाली थी। कुल मिलाकर वह जैश के आतंकी गतिविधियों की प्लानिंग, ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक्स के मास्टरमाइंड था।

मौत का कारण रहस्य, बहावलपुर में हुआ जनाजा ताहिर अनवर लंबे समय से जैश-ए-मोहम्मद से गहराई से जुड़ा हुआ था और संगठन के आतंकी ऑपरेशनों में सक्रिय भूमिका निभाता था। इस आतंकी गुट के आधिकारिक चैनल ने उसकी मौत की पुष्टि की है। चैनल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात बहावलपुर की जामा मस्जिद उस्मान वली में उसका जनाजा/अंतिम संस्कार किया गया। ताहिर अनवर की मौत कैसे हुई इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। संगठन की तरफ से किसी बीमारी या किसी विशेष घटना का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जिससे उसकी मौत को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं।

भारत के खिलाफ कई बड़े हमलों का जिम्मेदार है जैश जैश-ए-मोहम्मद कोई छोटा-मोटा या मामूली आतंकी गुट नहीं है। यह संगठन भारत में हुए कई बड़े और दर्दनाक आतंकी हमलों के पीछे रहा है। इसके प्रमुख हमलों में शामिल हैं-

2001 का संसद हमला: जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

2016 का पठानकोट एयरबेस हमला: जिसमें वायुसेना स्टेशन को निशाना बनाया गया था।

उरी हमला (2016): इस कायरतापूर्ण हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हुए थे।

पुलवामा हमला (2019): इस आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ (CRPF) के 40 जवान शहीद हो गए थे। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे अजहर के कई रिश्तेदार गौरतलब है कि पिछले साल भारतीय सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के अंदर जैश के ठिकानों पर कई हमले किए, जिनमें बहावलपुर स्थित इसका मुख्यालय भी शामिल है। पिछले साल सितंबर में, जैश-ए-मोहम्मद ने पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया था कि इन हमलों में उसे भारी नुकसान हुआ है। संगठन के एक शीर्ष कमांडर ने कबूल किया था कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत बहावलपुर में भारत द्वारा की गई स्ट्राइक में मसूद अजहर के परिवार के कई सदस्य मारे गए थे। भारत ने यह कार्रवाई 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए उस आतंकी हमले के जवाब में की थी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी।

बहावलपुर बेस को हुआ था भारी नुकसान भारतीय बलों द्वारा की गई इस स्ट्राइक में कई आतंकी ठिकाने पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए थे। बहावलपुर स्थित फैसिलिटी- 'जामा मस्जिद सुभान अल्लाह' को भारी नुकसान पहुंचा था। इस हमले में मसूद अजहर के लगभग 10 करीबी रिश्तेदार मारे गए थे। मारे गए लोगों में उसकी बहन, बहनोई (जीजा), भतीजा, भतीजी और उसके परिवार के कुछ बच्चे भी शामिल थे। इसके अलावा अजहर के कई करीबी गुर्गे भी इस हमले में ढेर हो गए थे।

जरूरी सवाल और उनके जवाब

Q1: ताहिर अनवर कौन था? उत्तर: मोहम्मद ताहिर अनवर खूंखार आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के प्रमुख मसूद अजहर का भाई था। वह इस आतंकी संगठन के ऑपरेशनों से गहराई से जुड़ा हुआ था और कई सालों से इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहा था।

Q2: ताहिर अनवर की मौत कैसे हुई? उत्तर: ताहिर अनवर की मौत का कारण अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। जैश-ए-मोहम्मद की ओर से उसकी मौत की पुष्टि की गई है और उसका जनाजा भी हो चुका है, लेकिन संगठन ने किसी बीमारी या विशेष घटना का कोई जिक्र नहीं किया है।

Q3: ताहिर अनवर का जनाजा (अंतिम संस्कार) कहां हुआ? उत्तर: जैश-ए-मोहम्मद के आधिकारिक चैनल के अनुसार, मोहम्मद ताहिर अनवर का जनाजा पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित 'जामा मस्जिद उस्मान वली' में सोमवार देर रात को किया गया।

Q4: जैश-ए-मोहम्मद ने भारत में कौन-कौन से बड़े आतंकी हमले किए हैं? उत्तर: जैश-ए-मोहम्मद (JeM) ने भारत में कई बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। इनमें 2001 का संसद हमला, 2016 का पठानकोट एयरबेस हमला, 2016 का उरी हमला (जिसमें 19 जवान शहीद हुए थे) और 2019 का पुलवामा आत्मघाती हमला (जिसमें 40 CRPF जवान शहीद हुए थे) प्रमुख रूप से शामिल हैं।