मैं असली ओसामा, पुराना अपराधी निकला वाइट हाउस का हमलावर; खुद को बताया था यीशु मसीह
वाइट हाउस के बाहर सुरक्षा चौकी पर गोलीबारी करने वाले आरोपी की अस्पताल में मौत हो गई है।उसकी पहचान नासिर बेस्ट के तौर पर की गई है जो कि अपने आपको असली ओसामा बिन लादेन बताता था। कोर्ट उसे वाइट हाउस से दूर रहने का आदेश चुका था।
वाइट हाउस के बाहर सुरक्षा चौकी पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले शख्स की पहचान सामने आ गई है। आरोपी का नौम नासिर बेस्ट बताया गया है। वाइट हाउस के पास सुरक्षा घेरे पर फायरिंग करने के बाद सीक्रेट एजेंट्स ने उसे गोली मारकर घायल कर दिया था। बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आरोपी की तस्वीर भी सामने आई है। वहीं सोशल मीडिया पर वह खुद को 'असली ओसामा' बताता था। इसके अलावा वह पहले भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धमकियां दे चुका है।
केवल 21 साल का है हमलावर
हमला करने वाले शख्स की उम्म्र अभी केवल 21 साल है। उसे सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने कई बार वाइट हाउस के आसपास टहलते हुए पकड़ा है। हालांकि तब उसके पास कोई हथियार नहीं होता था। जांच में पता चला कि वह सोशल मीडिया पर अकसर भड़काऊ बातें लिखता था और डोनाल्ड ट्रंप को धमकी देता था। वह खुद को असली ओसामा बिन लादेने बताता था। बता दें कि अल-कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने ही पाकिस्तान में ढेर कर दिया था। वह 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था।
खुद को यीशु मसीह बता चुका है आरोपी
आरोपी नासिर खुद को यीशू मसीह भी बता चुका है। उसने एक बार कोर्ट में हलफनामा देकर कहा था कि वह खुद ही भगवान है और चाहता है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। कोर्ट ने उसे आदेश दिया था कि वह वाइट हाउस परिसर से दूर ही रहे। अधिकारियों का कहना है कि वह मानसिक रूप से डिस्टर्ब है।
बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आसपास गोलीबारी की पिछले एक महीने में यह तीसरी घटना थी। कानून प्रवर्तन एजेंसी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर जारी एक बयान में बताया कि सेवनटींथ स्ट्रीट और पेंसिल्वेनिया एवेन्यू इलाके में मौजूद हमलावर ने पूर्वी समयानुसार शाम छह बजे के कुछ देर बाद ''अपने बैग से हथियार निकाला'' और गोलीबारी शुरू कर दी। एजेंसी ने बताया कि 'सीक्रेट सर्विस' के अधिकारियों ने जवाबी गोलीबारी की जिसमें संदिग्ध घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई।
शनिवार को हुई घटना के दौरान एक राहगीर को भी गोली लगी है लेकिन कानून प्रवर्तन के एक अधिकारी ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि वह संदिग्ध द्वारा शुरू में चलाई गई गोलियों से घायल हुआ या अधिकारियों द्वारा की गई गोलीबारी के दौरान उसे गोली लगी। 'सीक्रेट सर्विस' ने कहा कि इस दौरान उसका कोई अधिकारी घायल नहीं हुआ और ट्रंप सुरक्षित हैं। ट्रंप घटना के समय 'व्हाइट हाउस' में मौजूद थे। ट्रंप का पहले न्यू जर्सी स्थित अपने गोल्फ क्लब में सप्ताहांत बिताने का कार्यक्रम था लेकिन उन्होंने शुक्रवार को अपनी योजना बदलकर 'व्हाइट हाउस' में ही रहने का फैसला किया।
'व्हाइट हाउस' में शनिवार को मौजूद पत्रकारों ने कई गोलियां चलने की आवाज सुनाई देने की सूचना दी और उन्हें संवाददाता सम्मेलन कक्ष के भीतर जाने को कहा गया। संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के निदेशक काश पटेल ने सोशल मीडिया पर कहा कि एजेंसी के कर्मी मौके पर मौजूद हैं और ''जैसे ही संभव होगा, हम लोगों को जानकारी देंगे।''
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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