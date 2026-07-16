कौन थीं किरणदीप कौर? जिनकी लंदन में बेरहमी से कर दी गई हत्या; सो रही थीं, तभी चाकुओं से गोदा

भारतीय मूल की 24 वर्षीय महिला किरणदीप की लंदन में घर में सोते समय चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने नस्लीय हिंसा के आरोप लगाए हैं।

भारतीय मूल की एक महिला की इंग्लैंड की राजधानी लंदन में चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। किरणदीप कौर नाम की यह महिला मूल रूप से पंजाब के तरनतारन जिले की रहने वाली थी, जो पश्चिमी लंदन के हेस इलाके में अपने पति और बच्चे के साथ रहती थी। उसकी उम्र 24 साल थी। करीब दो साल पहले वह स्टूडेंट वीजा पर उच्च शिक्षा के लिए लंदन गई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे वर्क परमिट मिल गया था और वह वहीं रहकर नौकरी कर रही थी।

यह वारदात तब हुई जब वह अपने घर पर सो रही थीं। तभी एक व्यक्ति उनके घर में घुस आया। उसने सोती हुई किरणदीप पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार किए। किरणदीप के पति को बी घर के बाहर घायल अवस्था में पाया गया, जिन्हें बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दंपति का एक नवजात बच्चा भी है, जो कुछ दिन पहले ही जन्मा है। लेकिन उसकी हालत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। हमलवार घर के बाहर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था।

पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार किया उसके आधार पर लंदन पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। UK पुलिस ने इस हमले के सिलसिले में 44 साल के डेनियल शॉन जेम्स को गिरफ़्तार किया है। कैमरे में कैद हमलावर का हुलिया संदिग्ध व्यक्ति से मेल खाता है। मेट्रो UK के अनुसार, आरोपी को ऐसी चोटें आई थीं जो खिड़की से कूदने पर लग सकती हैं। भारत में किरणदीप कौर के परिवार ने बताया कि उन्हें शक है कि हमलावर उनके बेडरूम में घुसा और धारदार हथियार से हमला किया; उन्हें लगता है कि यह नस्लीय हमला था।

जांच जारी पुलिस ने हमलावर जेम्स पर हत्या की कोशिश और धारदार हथियार रखने का आरोप लगाया है। वह मंगलवार को विल्सडेन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश हुआ। हालाँकि, पुलिस ने कहा कि अभी इस घटना को 'हेट क्राइम' (नफ़रत से प्रेरित अपराध) मानने का कोई सबूत नहीं है और जांचकर्ता खुले दिमाग से हर पहलू की जांच कर रहे हैं।

कौन थीं किरणदीप कौर किरणदीप लगभग दो साल पहले स्टूडेंट वीज़ा पर UK गई थीं। बाद में उन्हें वर्क परमिट मिल गया और वह वहीं रह और काम कर रही थीं। मेट्रो के अनुसार, उनके माता-पिता, सुखदेव सिंह और बलजीत कौर ने ब्रिटेन में उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए पंजाब के तरनतारन ज़िले में अपनी सारी खेती की ज़मीन बेच दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि बाद में वह विदेश में बसने में अपने भाई-बहनों की मदद करेंगी। उनकी मौत के बाद, दुखी माता-पिता ने सरकार से उनके शव को भारत वापस लाने में मदद करने और UK अधिकारियों से दोषियों को सज़ा दिलाने की अपील की है।