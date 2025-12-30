कभी गृहिणी थीं खालिदा जिया, पति की हत्या के बाद बनीं 'आयरन लेडी'; हसीना से कैसे हुई दुश्मनी?

Hindustan Hindi News
खालिदा जिया की जिंदगी संघर्षों की कहानी है। खालिदा और शेख हसीना के बीच का द्वंद्व 'बैटल ऑफ द बेगम्स' कहलाता है। दोनों ने मिलकर एरशाद को गिराया, लेकिन बाद में कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन गईं।

Dec 30, 2025 07:51 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, ढाका
30 दिसंबर 2025 की सुबह बांग्लादेश के लिए एक युग का अंत लेकर आई। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और तीन बार सत्ता संभालने वाली बेगम खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में ढाका के एवरकेयर अस्पताल में निधन हो गया। लंबी बीमारी से जूझते हुए उन्होंने सुबह करीब 6 बजे अंतिम सांस ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की अध्यक्ष और लाखों समर्थकों की 'देशमाता' के रूप में जानी जाने वाली खालिदा जिया का जाना न केवल एक राजनीतिक नेता का अवसान है, बल्कि बांग्लादेश की लोकतांत्रिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण अध्याय का समापन भी है।

राजनीतिक जीवन की शुरुआत: विधवा से नेता तक

बांग्लादेश की राजनीति में दो महिलाओं का लंबा द्वंद्व रहा है- एक तरफ शेख हसीना, दूसरी तरफ बेगम खालिदा जिया। जहां हसीना को 'बंगबंधु की बेटी' कहा जाता है, वहीं खालिदा जिया को आयरन लेडी' या 'डेमोक्रेसी की मां' के रूप में जाना जाता है। खालिदा जिया का जन्म 15 अगस्त 1945 को जलपाईगुड़ी (तत्कालीन अविभाजित बंगाल, अब भारत) में हुआ था। उनका परिवार बाद में दिनाजपुर (बांग्लादेश) में बस गया। 1959 में मात्र 15 साल की उम्र में उन्होंने पाकिस्तानी सेना के कैप्टन जियाउर रहमान से शादी की। जियाउर रहमान बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के नायक बने और 1977 में राष्ट्रपति बने। खालिदा तब तक घरेलू जीवन जी रही थीं, दो बेटों- तारिक और अराफात रहमान (कोको) की परवरिश कर रही थीं। लेकिन 30 मई 1981 को चटगांव में सैन्य तख्तापलट की कोशिश में जियाउर रहमान की हत्या हो गई। इस सदमे ने खालिदा को राजनीति में धकेल दिया।

पति की मौत के बाद बीएनपी बिखरने की कगार पर थी। पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर खालिदा ने 1982 में पार्टी की सदस्यता ली और 1984 में अध्यक्ष बन गईं। उन्होंने तत्कालीन सैन्य शासक हुसैन मुहम्मद एर्शाद के खिलाफ लोकतंत्र बहाली आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने एर्शाद की तानाशाही के खिलाफ लंबा आंदोलन चलाया, कई बार हाउस अरेस्ट झेलीं। 1990 में एर्शाद का पतन हुआ और 1991 के चुनाव में बीएनपी की जीत से खालिदा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। उनका पहला कार्यकाल आर्थिक सुधारों, निर्यात बढ़ाने और केयरटेकर गवर्नमेंट सिस्टम लागू करने के लिए याद किया जाता है। 2001 में फिर सत्ता में लौटीं, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप और इस्लामी कट्टरपंथियों पर कार्रवाई के विवाद भी उनके कार्यकाल की छाया रहे।

हसीना के साथ दुश्मनी और जेल की सलाखें

बांग्लादेश की राजनीति पिछले तीन दशकों से दो महिलाओं – खालिदा जिया और शेख हसीना के इर्द-गिर्द घूमती रही। दोनों के पति और पिता की हत्याएं और परिवारों की राजनीतिक विरासत ने इस दुश्मनी को गहरा किया। खालिदा और शेख हसीना के बीच का द्वंद्व 'बैटल ऑफ द बेगम्स' कहलाता है। दोनों ने मिलकर एर्शाद को गिराया, लेकिन बाद में कट्टर प्रतिद्वंद्वी बन गईं। 2008 के बाद हसीना की सरकार में खालिदा पर भ्रष्टाचार के कई मामले चले। 2018 में उन्हें जेल हुई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से रिहा कर घर में नजरबंद रखा गया।

2024 में छात्र आंदोलन से हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद खालिदा को पूर्ण रिहाई मिली और सभी मामले खत्म हो गए। अंतरिम सरकार ने उन्हें VVIP सुरक्षा दी। लेकिन स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया। नवंबर 2025 से वे गंभीर बीमारियों (लीवर सिरोसिस, किडनी फेलियर, डायबिटीज, हृदय और फेफड़ों की समस्या) से जूझ रही थीं। वेंटिलेटर पर रहीं, डायलिसिस चली, लेकिन अंतत: शरीर ने जवाब दे दिया।

तारिक रहमान की वापसी और बीएनपी का भविष्य

खालिदा की मौत से ठीक पांच दिन पहले, 25 दिसंबर को उनके बड़े बेटे तारिक रहमान 17 साल के लंदन निर्वासन से वापस लौटे। राजनीतिक उत्पीड़न के आरोपों में फंसे तारिक 2008 से बाहर थे और लंदन से ही बीएनपी चला रहे थे। हसीना के जाने के बाद सभी मामले खत्म होने पर वे ढाका लौटे। लाखों समर्थकों ने उनका स्वागत किया। वे अपनी बीमार मां से अस्पताल में मिले और पार्टी की कमान संभाली।

फरवरी 2026 में होने वाले चुनाव में बीएनपी मजबूत दावेदार है। तारिक रहमान को अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार माना जा रहा है। उनकी वापसी ने पार्टी में नई ऊर्जा भरी है। लेकिन चुनौतियां कम नहीं- देश में अस्थिरता, हिंसा और आर्थिक संकट बरकरार है।

लोकतंत्र की योद्धा या विवादास्पद नेता?

खालिदा जिया को 'आयरन लेडी' कहा जाता था। उन्होंने सैन्य शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महिलाओं को राजनीति में जगह दी और बीएनपी को मजबूत संगठन बनाया। लेकिन भ्रष्टाचार के आरोप, परिवारवाद और हसीना से संघर्ष उनकी छवि पर दाग भी लगाते हैं। उनकी मौत के साथ बांग्लादेश की राजनीति में एक बड़ा शून्य पैदा हुआ है। अब नजर तारिक रहमान पर होगी- क्या वे मां की विरासत को आगे बढ़ा पाएंगे?

