कौन था हेथम तब्ताबाई? हिज्बुल्ला का ‘वॉर प्लानर’, जिसका इजरायल ने किया खात्मा

संक्षेप: इजरायली सेना ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरुत में किए हमलों में हिजबुल्लाह के कमांडर इन चीफ को मौत के घाट उतार दिया है। सेना की तरफ से दावा किया गया है कि यह कमांडर इजरायल के खिलाफ एक बार फिर से सेना तैयार कर रहा था।

इजरायल ने अपनी दुश्मनों की लिस्ट में से एक और नाम कम कर दिया है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर किए गए हमलों में इजरायली सेना को बड़ी सफलता मिली है। आईडीएफ ने दावा किया है कि उसने हिज्बुल्ला के टॉप कमांडर और चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हेथम तब्ताबाई को मार गिराया है। इजरायली सेना की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने बेरूत में किए हमले में चरमपंथी हैथम अली को मौत के घाट उतार दिया है। लेबनान की तरफ से भी इस हमले की पुष्टि की गई है। हालांकि, उन्होंने हैथम के मारे जाने का जिक्र नहीं किया।

कौन था हेथम? लेबनान में शासन चला रहे आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का सबसे खूंखार सैन्य कमांडर था। हेथम को हिज्बुल्ला की सबसे एलीट स्पेशल फोर्स रदवान यूनिट बेहतर करने और लड़ाकों को गुरिल्ला युद्ध और तेजी से हमला करने की कला सिखाने का श्रेय दिया जाता है। हेथम पिछले एक दशक में इतना खतरनाक हो गया था कि अमेरिका ने 2016 में उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित कर दिया था। उसकी केवल खबर देने वाले को 5 मिलियन डॉलर करीब 40 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया था। गौरतलब है कि इजरायल पर हमला करने और सीमा पार जाकर हमला करने के लिए हिज्बुल्ला की रदवान यूनिट ही जिम्मेदार होती है।

अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक हेथम केवल इजरायल ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी युद्ध अपराध के लिए दोषी है। उसके ऊपर सीरिया में हिज्बुल्लाह की विशेष सैन्य गतिविधियों को अंजाम देने और यमन में हूती विद्रोहियों को समर्थन देने और उनके लड़ाकों को प्रशिक्षण देने का आरोप है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने उसके बारे में जानकारी देते हुए उसे हिज्बुल्लाह की स्पेशल फोर्स का कमांडर बताया था।

हिज्बुल्ला मेंइज हेथम का महत्व पिछले साल इजरायली हमलों में हिज्बुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की मौत हो गई थी। इसके बाद से इजरायली सेना के हमलों ने हिज्बुल्लाह की कमर तोड़ कर रख दी थी। नसरल्लाह की मौत के दौरान उसके साथ में हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी इब्राहिम अकील भी मारा गया था। हेथम को उसी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था।