Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Who is Vikash Ramkissoon who spoke Hindi in Guyana Parliament Challenged opposition
गयाना की संसद में मंत्री ने हिंदी में विपक्ष को ललकारा, कौन हैं ऐसा करने वाले विकास रामकिसुन

गयाना की संसद में मंत्री ने हिंदी में विपक्ष को ललकारा, कौन हैं ऐसा करने वाले विकास रामकिसुन

संक्षेप:

विदेश में हिंदी का डंका तो कई बार बजता रहा है। लेकिन इस बार विदेश की संसद में भी हिंदी गूंजी है। मामला है गयाना का, जहां मंत्री ने विपक्ष को ललकार दिया। असल में विपक्षी सांसद ने कृषि राज्यमंत्री विकास रामकिसुन के हिंदी ज्ञान पर सवाल उठाया था।

Feb 10, 2026 06:27 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, जॉर्जटाउन
share Share
Follow Us on

विदेश में हिंदी का डंका तो कई बार बजता रहा है। लेकिन इस बार विदेश की संसद में भी हिंदी गूंजी है। मामला है गयाना का, जहां मंत्री ने विपक्ष को ललकार दिया। असल में विपक्षी सांसद ने कृषि राज्यमंत्री विकास रामकिसुन के हिंदी ज्ञान पर सवाल उठाया था। इसके बाद मंत्री ने शुद्ध हिंदी में विपक्षी सांसद को जवाब दिया। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि गयाना में हिंदी काफी बोली जाती है। यहां की 31 फीसदी आबादी हिंदू है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जहां कहें, बहस के लिए तैयार
जब विपक्षी सांसद ने मंत्री विकास रामकिसुन की हिंदी की जानकारी पर चुनौती दी तो वह गरज पड़े। उन्होंने संसद में कहाकि माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडेय को अभी इसी वक्त चुनौती देता हैं। वह किसी भी स्तर पर, किसी भी जगह पर विषय तय कर लें। वह जितनी भी बहस करना चाहते हैं, मैं जवाब देने को तैयार हूं। मैं बिना कागज लिए बहस करूंगा। गयाना के मंत्री का यह वीडियो भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर शेयर किया है। यहां पर भी लोग बड़ी संख्या में इस पर कमेंट्स कर रहे हैं।

कौन हैं विकास रामकिसुन
विकास रामकिसुन को साल 2025 में कृषि मंत्रालय में मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर अनुभवों की बात करें तो विकास वित्त, कानून और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में अच्छी पकड़ रखते हैं। उनका भारत से भी तगड़ा कनेक्शन है। विकास रामकिसुन ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉमर्स और फाइनेंस में बैचलर के साथ-साथ मास्टर की भी डिग्री हासिल की है। इसके अलावा उन्होंने गयाना यूनिवर्सिटी से कानून में एलएलबी की डिग्री हासिल की है। वह 2020 से 2025 तक कृषि मंत्रालय के संसदीय सचिव भी रह चुके हैं। इस दौरान उन्होंने किसानों के हित में कई काम किए।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 17 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और मोबाइल वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट के साथ काम करते हुए कई वीडियो स्टोरीज पर काम किया। इसी दौरान आईपीएल पर पॉडकास्ट के साथ एक अन्य पॉडकास्ट ‘शहर का किस्सा’ भी कर चुके हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत हुई। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया है। आई नेक्स्ट की डिजिटल विंग में काम करते हुए कई नए और रोचक प्रयोग किए। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। और पढ़ें
World News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।