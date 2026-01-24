Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Who is Vijay Kumar indian origin man kills wife relatives in georgia shooting
कौन है विजय कुमार? अमेरिका में पत्नी समेत 4 को मार डाला, बच्चों ने अलमारी में छिपकर बचाई जान

संक्षेप:

विजय कुमार के 12 साल के बच्चे ने ही 911 (पुलिस) को कॉल करके इस घटना की जानकारी दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो उन्होंने बच्चों को कोठरी से सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं आई थी।

Jan 24, 2026 02:00 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, जॉर्जिया
अमेरिका के जॉर्जिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां भारतीय मूल के एक व्यक्ति ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी और तीन अन्य रिश्तेदारों की गोली मारकर हत्या कर दी। अमेरिका के लॉरेंसविले (Lawrenceville) में 51 वर्षीय विजय कुमार को चार लोगों की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह घटना एक घरेलू झगड़े का नतीजा है। मृतकों में विजय की पत्नी (जो एक भारतीय नागरिक थी) और परिवार के तीन अन्य सदस्य शामिल हैं। 51 साल का विजय कुमार अटलांटा का रहने वाला है।

कब और कैसे हुई यह वारदात?

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, झगड़े की शुरुआत अटलांटा में विजय कुमार और उसकी पत्नी मीमू डोगरा (43) के बीच हुई थी। बहस के बाद, यह दंपति अपने 12 साल के बच्चे के साथ लॉरेंसविले के 'ब्रुक आइवी कोर्ट' स्थित अपने रिश्तेदारों के घर गया। वहां पहले से दो अन्य बच्चे (10 साल और 7 साल) मौजूद थे। स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 2:30 बजे, पुलिस को घर के अंदर गोलीबारी की सूचना मिली। पुलिस ने विजय कुमार को घर से थोड़ी दूरी पर ही पकड़ लिया और उसे हिरासत में ले लिया।

मासूम बच्चों ने अलमारी में छिपकर बचाई जान

इस त्रासदी का सबसे दुखद पहलू बच्चों से जुड़ा है। जब गोलीबारी शुरू हुई, तो घर में मौजूद तीनों बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को एक अलमारी में बंद कर लिया। विजय कुमार के 12 साल के बच्चे ने ही 911 (पुलिस) को कॉल करके इस घटना की जानकारी दी। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो उन्होंने बच्चों को कोठरी से सुरक्षित बाहर निकाला। उन्हें कोई शारीरिक चोट नहीं आई थी।

मृतकों की पहचान

गोलीबारी में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई:

  • मीमू डोगरा (43 वर्ष) - आरोपी की पत्नी
  • गौरव कुमार (33 वर्ष) - रिश्तेदार
  • निधि चंदर (37 वर्ष) - रिश्तेदार
  • हरीश चंदर (38 वर्ष) - रिश्तेदार

आरोपी पर लगे गंभीर आरोप

ग्विनेट काउंटी पुलिस ने विजय कुमार पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इनमें हत्या के 4 मामले, गंभीर हमले के 4 मामले बच्चों के प्रति क्रूरता, फर्स्ट डिग्री का 1 मामला और थर्ड डिग्री के 2 मामले शामिल हैं।

भारतीय दूतावास की प्रतिक्रिया

अटलांटा स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा- हम एक कथित पारिवारिक विवाद से जुड़ी दुखद गोलीबारी की घटना से बेहद दुखी हैं, जिसमें एक भारतीय नागरिक भी पीड़ितों में शामिल है। कथित हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दी जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। झगड़े की मुख्य वजह और विजय कुमार ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
