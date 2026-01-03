कौन हैं वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज? अमेरिकी हमले के बाद संभाल सकती हैं देश की कमान

संक्षेप: एक अमेरिकी पत्रकार ने दावा किया है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो के पकड़े जाने के बाद अब उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर देश की कमान संभालने वाली हैं। अमेरिकी सेना ने देर रात एयरस्ट्राइक करके मादुरो को पकड़ लिया है।

वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के पकड़े जाने के बाद अब उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में देश की कमान संभालने जा रही हैं। खोजी पत्रकार लॉरा लूमर ने यह दावा किया है। अमेरिका ने बड़ी लंबी योजना के साथ वेनेजुएला पर एयरस्ट्राइक कर दी थी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ने जाने का भी ऐलान कर दिया। उपराष्ट्रपति रोड्रिग्ज ने अमेरिका से कहा था कि उसे मादुरो की कुशलता की जानकारी देनी चाहिए।

कौन हैं डेल्सी रोड्रिग्ज? खोजी पत्रकार लूमर ने कहा, सूत्रों ने बताया है कि उपराष्ट्रपति रोड्रिग्ज आज ही वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालेंगी। बता दें कि अमेरिका के हमले के बाद वेनेजुएला के साथ तनाव चरम पर पहुंच गया है। वेनेजुएला के संविधान के आर्टिकल 233 के मुताबिक राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति ही कार्यभार संभालता है। रोड्रिग्ज 2018 से हीवेनेजुएला की उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले वह सरकार में संचार मंत्री और विदेश मंत्री रह चुकी हैं। डेल्सी रोड्रिग्ज कानून की अच्छी जानकार हैं।

क्या है रक्षा मंत्री की भूमिका वेनेजुएला के रक्षा मंत्री इस समय व्लादिमीर पादरिनो लोपेज हैं। उन्होंने देशभर में सेना की तैनाती के आदेश दे दिए हैं। उन्होंने अमेरिकी के इस हमले की निंदा की है। संविधान के मुताबिक रक्षा मंत्री राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश की कमान नहीं संभाल सकते। यह स्थिति तख्तापलट के हालात में ही बन सकते हैं। हालांकि वेनेजुएला में अभी ऐसे हालात नहीं हैं।