कौन हैं भारतीय मूल के तुषार कुमार? 23 साल की उम्र में ब्रिटेन में रच दिया इतिहास

तुषार कुमार की मां परवीन रानी खुद इलाके की कद्दावर राजनीतिक नेता हैं और पूर्व में डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं। तुषार अपनी मां को ही सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं। अब उन्होंने लंदन में इतिहास रच दिया है।

ब्रिटेन में भारतीय मूल के तुषार कुमार ने इतिहास रच दिया है। लेबर पार्टी के 23 वर्षीय पार्षद तुषार कुमार हाल ही में यूके में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं। तुषार को हर्टफोर्डशायर के 'एल्सट्री और बोरहमवुड टाउन काउंसिल' का नया मेयर चुना गया है। यहां फेयरवे हॉल में आयोजित एक भव्य मेयर मेकिंग सेरेमनी में उन्होंने आधिकारिक रूप से यह पद संभाल लिया।

इस मौके पर अपने इस सफर को याद करते हुए तुषार कुमार ने लोगों का आभार व्यक्त किया। समारोह के बाद जारी एक बयान में कुमार ने कहा, ''कल रात एल्स्ट्री और बोरेहमवुड के महापौर के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करना मेरे लिए सम्मान की बात है। 23 वर्ष की आयु में, मैं ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम उम्र का भारतीय मूल का महापौर बना हूं।" उन्होंने कहा, ''मुझे लोगों की सेवा करना, सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करना करना बेहद पसंद है।"

कौन हैं तुषार कुमार? तुषार कुमार की राजनीतिक यात्रा काफी कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाई के दौरान ही वह महज 20 साल की उम्र में पहली बार टाउन काउंसलर चुने गए थे। मेयर बनने से पहले तुषार ने निवर्तमान मेयर डैन ओजारोव के साथ रहकर डिप्टी मेयर के रूप में काम किया और प्रशासन की बारीकियों को सीखा। तुषार के परिवार में भी राजनीति का प्रभाव रहा है। उनकी मां परवीन रानी स्थानीय राजनीति की एक जानी-मानी शख्सियत हैं और पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं। तुषार अपनी मां को ही प्रेरणा मानते हैं।