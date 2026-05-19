कौन हैं भारतीय मूल के तुषार कुमार? 23 साल की उम्र में ब्रिटेन में रच दिया इतिहास
तुषार कुमार की मां परवीन रानी खुद इलाके की कद्दावर राजनीतिक नेता हैं और पूर्व में डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं। तुषार अपनी मां को ही सबसे बड़ी प्रेरणा मानते हैं। अब उन्होंने लंदन में इतिहास रच दिया है।
ब्रिटेन में भारतीय मूल के तुषार कुमार ने इतिहास रच दिया है। लेबर पार्टी के 23 वर्षीय पार्षद तुषार कुमार हाल ही में यूके में सबसे कम उम्र के भारतीय मूल के मेयर बन गए हैं। तुषार को हर्टफोर्डशायर के 'एल्सट्री और बोरहमवुड टाउन काउंसिल' का नया मेयर चुना गया है। यहां फेयरवे हॉल में आयोजित एक भव्य मेयर मेकिंग सेरेमनी में उन्होंने आधिकारिक रूप से यह पद संभाल लिया।
इस मौके पर अपने इस सफर को याद करते हुए तुषार कुमार ने लोगों का आभार व्यक्त किया। समारोह के बाद जारी एक बयान में कुमार ने कहा, ''कल रात एल्स्ट्री और बोरेहमवुड के महापौर के रूप में आधिकारिक तौर पर पदभार ग्रहण करना मेरे लिए सम्मान की बात है। 23 वर्ष की आयु में, मैं ब्रिटेन के इतिहास में सबसे कम उम्र का भारतीय मूल का महापौर बना हूं।" उन्होंने कहा, ''मुझे लोगों की सेवा करना, सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन करना करना बेहद पसंद है।"
कौन हैं तुषार कुमार?
तुषार कुमार की राजनीतिक यात्रा काफी कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। किंग्स कॉलेज लंदन में पढ़ाई के दौरान ही वह महज 20 साल की उम्र में पहली बार टाउन काउंसलर चुने गए थे। मेयर बनने से पहले तुषार ने निवर्तमान मेयर डैन ओजारोव के साथ रहकर डिप्टी मेयर के रूप में काम किया और प्रशासन की बारीकियों को सीखा। तुषार के परिवार में भी राजनीति का प्रभाव रहा है। उनकी मां परवीन रानी स्थानीय राजनीति की एक जानी-मानी शख्सियत हैं और पूर्व डिप्टी मेयर भी रह चुकी हैं। तुषार अपनी मां को ही प्रेरणा मानते हैं।
ब्रिटिश बच्चों को मुफ्त में सिखाते हैं हिंदी
तुषार कुमार सिर्फ राजनीतिज्ञ नहीं हैं, बल्कि वे ब्रिटेन में रह रहे भारतीय प्रवासियों को अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए एक सांस्कृतिक मुहिम भी चलाते हैं। तुषार बोरहमवुड में ब्रिटिश-भारतीय बच्चों के लिए मुफ्त हिंदी की क्लास चलाते हैं। वहीं वे भारत के स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, दिवाली और होली जैसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इलाके में समारोह का भी आयोजन करते हैं।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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