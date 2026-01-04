Hindustan Hindi News
मादुरो के बेटे पर भी टेढ़ी हैं डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें? प्रिंस के ऊपर अमेरिका ने क्या लगाए हैं आरोप

मादुरो के बेटे पर भी टेढ़ी हैं डोनाल्ड ट्रंप की निगाहें? प्रिंस के ऊपर अमेरिका ने क्या लगाए हैं आरोप

संक्षेप:

माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन की निगाहें मादुरो के बेटे पर भी टेढ़ी हैं। आखिर कौन है मादुरो का बेटा और क्या है उसका नाम? इसके अलावा यह भी जानेंगे कि आखिर अमेरिका मादुरो के बेटे से इतना ज्यादा खफा क्यों है…

Jan 04, 2026 05:47 pm ISTDeepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कराकास
वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिका ने गिरफ्तार किया है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिका काफी समय से माइग्रेशन और ड्रग तस्करी को लेकर मादुरो के पीछे पड़ा था। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन की निगाहें मादुरो के बेटे पर भी टेढ़ी हैं। आखिर कौन है मादुरो का बेटा और क्या है उसका नाम? इसके अलावा यह भी जानेंगे कि आखिर अमेरिका मादुरो के बेटे से इतना ज्यादा खफा क्यों है…

पहली पत्नी से जन्म
निकोलस के बेटे का नाम है निकोलस अर्नेस्टो मादुरो ग्वेरा और उसे प्रिंस के नाम से भी जाना जाता है। प्रिंस का जन्म 1990 में मादुरो की पहली पत्नी, एड्रियाना गुएरा अंगुलो के यहां हुआ था। उसे मादुरो के राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में जाना जाता है। अमेरिका ने उसे भी वेनेजुएला के ड्रग ऑपरेशन के आरोपियों की लिस्ट में रखा है। ट्रंप प्रशासन ने मादुरो और उनकी पत्नी के साथ उनके बेटे पर भी ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को-टेररिज्म और हथियारों की तस्करी में आरोप तय किए हैं। अभियोजकों का आरोप है कि तीनों ने अमेरिका में कोकीन की बड़ी मात्रा तस्करी करने की साजिश रची ताकि कोलंबियाई गुरिल्ला समूहों, मैक्सिकन कार्टेल और वेनेजुएला की गैंगों को फायदा मिल सके।

नार्कोटिक्स नेटवर्क का योजनाकार
अमेरिका के संघीय अभियोजक उसे एक व्यापक नार्कोटिक्स नेटवर्क का प्रमुख योजनाकार बताते हैं। इस नेटवर्क ने वेनेजुएला से अमेरिका तक कोकीन ले जाने के लिए देश के संसाधनों, सैन्य कर्मियों और राजनीतिक प्रभाव का फायदा उठाया। 2014 और 2015 के बीच, वह कथित तौर पर हर महीने दो बार सरकारी विमान फाल्कन 900 जेट पर मार्गरीटा द्वीप की यात्रा करता था। हर उड़ान से पहले, विमान में कथित तौर पर बड़े, टेप से लिपटे कोकीन के पैकेज लोड किए जाते थे और सैन्य कर्मी उनके अंदर की सामग्री से पूरी तरह परिचित होते थे। एक हलफनामे में दावा किया गया है कि मादुरो ग्वेरा ने दावा किया कि विमान जहां चाहे उड़ सकता है, यहां तक ​​कि अमेरिकी हवाई क्षेत्र में भी।

ड्रग संगठन में काम करने का आरोप
इसके अलावा प्रिंस पर कार्टेल दे लॉस सोल्स के भीतर काम करने का आरोप है, जो वेनेजुएला का ड्रग संगठन है। यह संगठन कथित रूप से उच्च-स्तरीय सरकारी अधिकारियों के नेतृत्व में है। अभियोजन पक्ष का दावा है कि इस कार्टेल ने पीडीवीएसए के विमान, राष्ट्रपति हैंगर और राजनयिक चैनलों का उपयोग कानून प्रवर्तन से खेपों को सुरक्षित रखने और अंतरराष्ट्रीय तस्करी को सुविधाजनक बनाने के लिए किया। अभियोग पत्र के मुताबिक ड्रग्स से हुई कमाई राजनीतिक अभियानों में इस्तेमाल की गई।

