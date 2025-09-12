Who is Sushila Karki Nepal New Prime Minister Praised PM Modi Connection with India Too मोदी जी को नमस्कार करती हूं, कौन हैं सुशीला कार्की जो बनेंगी नेपाल की नई PM; भारत से भी कनेक्शन, International Hindi News - Hindustan
मोदी जी को नमस्कार करती हूं, कौन हैं सुशीला कार्की जो बनेंगी नेपाल की नई PM; भारत से भी कनेक्शन

नेपाल की नई अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का भारत से भी कनेक्शन है। उन्होंने वाराणसी स्थित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से पढ़ाई की है। वह नेपाल की पहली और एकमात्र महिला सीजेआई हैं।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, काठमांडूFri, 12 Sep 2025 08:40 PM
नेपाल में कई दिनों से चल रही सियासी उठापटक फिलहाल थम गई है। पूर्व सीजेआई सुशीला कार्की नेपाल की नई प्रधानमंत्री होंगी। वह शुक्रवार रात को ही पीएम पद की शपथ लेंगी। वह 2016-17 तक नेपाल की पहली और अब तक की एकमात्र महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडैल और आर्मी चीफ अशोक राज सिग्देल के बीच अंतरिम पीएम को लेकर लंबी चर्चा हुई, जिसके बाद कार्की के नाम पर सहमति बनी। इस रेस में उनके अलावा भी कई नाम थे। सबसे पहले काठमांडू के मेयर बालेन शाह का नाम सामने आया, लेकिन उन्होंने सुशीला कार्की का समर्थन किया। वहीं, बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिंग के नाम पर भी काफी चर्चा हुई, लेकिन आखिरकार बाजी सुशीला कार्की के हाथ लगी। सुशीला कार्की भारतीय नेताओं से भी काफी प्रभावित हैं। उनके मन में पीएम मोदी के लिए अच्छी धारणा है। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में पीएम मोदी को नमस्कार किया था।

बीएचयू से पढ़ी हैं सुशीला

नेपाल की नई पीएम सुशीला कार्की का भारत से भी कनेक्शन है। उन्होंने वाराणसी स्थित लोकप्रिय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) से भी पढ़ाई की है। साल 1975 में कार्की ने बीएचयू से पॉलिटिकल साइंस से मास्टर की डिग्री हासिल की। इसके अलावा, उन्होंने 1972 में महेंद्र मोरंग कॉलेज से बीए किया हुआ है। वहीं, 1978 में उन्होंने त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की।

पीएम मोदी के बारे में कार्की ने क्या कहा?

सुशीला कार्की भारतीय नेताओं से काफी प्रभावित हैं और पीएम मोदी की भी जमकर तारीफ भी कर चुकी हैं। हाल ही में सीएनएन-न्यूज 18 से बात करते हुए कार्की ने कहा था कि मैं पीएम मोदी को नमस्कार करती हूं। उन्होंने कहा, "मैं भारतीय नेताओं से बहुत प्रभावित हूं... भारतीय दोस्त मुझे बहन की तरह मानते हैं।" उन्होंने आगे कहा, "मैं मोदी जी को नमस्कार करती हूं। मोदी जी के बारे में मेरी अच्छी धारणा है।"

1979 में वकील के तौर पर शुरू किया करियर

7 जून, 1952 को भारत की सीमा के पास विराटनगर में जन्मीं सुशीला कार्की सात बच्चों में सबसे बड़ी हैं। उन्होंने 1979 में एक वकील के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2007 में वरिष्ठ अधिवक्ता बनीं। कार्की को जनवरी 2009 में सर्वोच्च न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 2010 में वे स्थायी न्यायाधीश बनीं। अप्रैल 2017 में सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस और सीपीएन के सांसदों द्वारा प्रतिनिधि सभा में पक्षपातपूर्ण फैसला सुनाने का आरोप लगाते हुए महाभियोग प्रस्ताव दायर करने के बाद उन्हें मुख्य न्यायाधीश के पद से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया।

