कौन हैं सुहास सुब्रमण्यम? अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य चुने गए, डोनाल्ट ट्रंप की पार्टी को हराया
राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार रह चुके सुहास सुब्रमण्यम ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य का चुनाव जीतकर ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने वर्जीनिया के 10वें डिस्ट्रिक्ट से जीत हासिल की है।
US Midterm Election Results: अमेरिका में उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगता दिख रहा है। उपचुनाव से उनकी सरकार को भले ही कोई खतरा नहीं हो, लेकिन एक बात तो साफ-साफ झलक रही है कि उनकी सरकार से लोग खुश नहीं हैं। भारतीय मूल के सुहास सुब्रमण्यम ने भी यहां जीत का परचम लहराया है। उन्होंने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में एकतरफा जीत हासिल की है। उन्हें 61.5 प्रतिशत से अधिक वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी और डोनल्ड ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन के डेव बेकविथ को सिर्फ 36.4 प्रतिशत वोट प्राप्त हुए।
राष्ट्रपति बराक ओबामा के सलाहकार रह चुके सुहास सुब्रमण्यम ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के सदस्य का चुनाव जीतकर ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने वर्जीनिया के 10वें डिस्ट्रिक्ट से जीत हासिल की है।
कौन हैं सुहास, भारत से कैसा संबंध?
सुहास सुब्रमण्यम के माता-पिता भारतीय मूल के हैं। सुहास के जन्म ह्यूस्टन में हुआ था। इन्होंने न्यू ऑरलियन्स की ट्यूलेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने समाज सेवा का काम सीखा। वहां उन्होंने हरिकेन कैटरीना से प्रभावित समुदायों के पुनर्निर्माण के लिए स्वयंसेवकों को संगठित करने में मदद की।
सुहास सुब्रमण्यम ने कैपिटल हिल में नीति सलाहकार के रूप में काम किया। वहां उन्होंने लाखों अमेरिकियों के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। उन्होंने इस क्षेत्र में काफी सुधार लाए। इतना ही नहीं, सुहाह नेआव्रजन सुधार के समर्थन में दोनों दलों का गठबंधन बनाने में मदद की। पूर्व सैनिकों, बुजुर्गों और कामकाजी परिवारों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के साथ-साथ फंडिंग जुटाने से जुड़े कानून का मसौदा तैयार किया।
नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ लॉ की डिग्री हासिल करने के बाद सुहास सुब्रमण्यम ने राष्ट्रपति ओबामा के कार्यकाल में वाइट हाउस में टेक्नोलॉजी नीति सलाहकार के रूप में काम किया। वाइट हाउस में काम करने के बाद उन्होंने ने लाउडन काउंटी में अपना छोटा व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने एक स्वयंसेवक और फायरफाइटर के रूप में भी काम किया।
सुहास 2019 में वे वर्जीनिया जनरल असेंबली के लिए चुने गए। 2024 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के लिए चुने जाने से पहले सुब्रमण्यम वर्जीनिया स्टेट सीनेट के सदस्य भी रह चुके हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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