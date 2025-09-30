इस एक्टिविस्ट ने लिखा शहबाज का UN वाला भाषण, पाक में भारी बवाल क्यों? इजरायल से कनेक्शन

शमा जुनेजो एक कॉलमिस्ट, रिसर्चर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। वे खुद को सेंट्रिस्ट और फेमिनिस्ट बताती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें प्रो-इजरायली माना जाता है। जानिए क्यों विवाद हो रहा है और क्या है पूरा मामला?

हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में शामिल होने के लिए न्यूयॉर्क गए थे। वहां उन्होंने एक लंबा-चौड़ा भाषण दिया। लेकिन अब इस भाषण से जुड़े एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट शमा जुनेजो के नाम ने पूरे पाकिस्तान में हंगामा मचा दिया। ये विवाद सिर्फ भाषण लिखने का नहीं, बल्कि जुनेजो के पुराने इजरायल समर्थक बयानों से जुड़ा है, जो पाकिस्तान की फिलिस्तीन समर्थक नीति के बिल्कुल उलट है। आइए, पूरी कहानी को समझाते हैं।

क्या हुआ था UNGA में? इसी महीने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ UNGA सत्र के लिए अमेरिका गए। उनका मुख्य भाषण 26 सितंबर को था, जिसमें उन्होंने कश्मीर मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और फिलिस्तीन-इजरायल संघर्ष पर पाकिस्तान का रुख रखा। उन्होंने इजरायल की गाजा में कार्रवाइयों की कड़ी निंदा की और फिलिस्तीन के समर्थन में आवाज उठाई। लेकिन एक अन्य सेशन (AI पर UN सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक) में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने प्रधानमंत्री की जगह भाषण दिया, क्योंकि शरीफ के पास अन्य मीटिंग्स थीं।

शमा जुनेजो की एंट्री इसी सेशन की तस्वीरें वायरल हो गईं, जिसमें शमा जुनेजो आसिफ के ठीक पीछे बैठी नजर आईं। जुनेजो एक ब्रिटिश-पाकिस्तानी सोशल मीडिया कमेंटेटर और सेल्फ-स्टाइल्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वह लंदन में रहती हैं और X पर विदेश नीति, डिफेंस और मिडिल ईस्ट के मुद्दों पर पोस्ट करती हैं। उनकी मौजूदगी ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया।

शमा जुनेजो कौन हैं? और विवाद क्यों? शमा जुनेजो एक कॉलमिस्ट, रिसर्चर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। वे खुद को सेंट्रिस्ट और फेमिनिस्ट बताती हैं, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें "प्रो-इजरायल" माना जाता है। 2020 में अब्राहम एक्सॉर्ड्स यानी जब कई अरब देशों ने इजरायल से रिश्ते सामान्य किए तो उस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को भी इजरायल को मान्यता देने की वकालत की थी। उनके पुराने X पोस्ट्स में इजरायल की तारीफ और गाजा पर बमबारी को "सेलिब्रेट" करने जैसे बयान वायरल हो गए। उदाहरण के लिए, एक पोस्ट में उन्होंने गाजा पर इजरायली हमलों को "न्याय" कहा था, जो पाकिस्तान की प्रो-फिलिस्तीन पॉलिसी के खिलाफ था।

शहबाज के साथ काम करने का दावा जुनेजो ने खुद X पर पोस्ट करके कहा कि अप्रैल 2025 से वे शहबाज शरीफ की टीम के साथ काम कर रही थीं। उन्होंने कई बड़े दावे करते हुए पाक सरकार की पोल खोल दी। जैसे-

प्रधानमंत्री ने उन्हें UNGA भाषण लिखने का टास्क दिया।

वे शहबाज शरीफ के साथ लंदन से न्यूयॉर्क के सरकारी प्लेन में गईं।

वे डेलिगेशन का हिस्सा थीं- क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में शरीफ के पीछे बैठीं, AI सेशन में आसिफ के पीछे बैठी थीं।

वे साइडलाइन मीटिंग्स में शामिल हुईं, जैसे बिल गेट्स से बातचीत।

उन्होंने पॉलिसी ब्रिफ्स दिए, खासकर भारत-पाक तनाव के दौरान। उन्होंने कहा, "मैंने शहबाज शरीफ की टीम के साथ दिन-रात काम किया। मैं उनके साथ यात्रा करती थी, उनकी टीम के साथ एक ही होटल में रुकती थी और (संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के दौरान) उनकी महत्वपूर्ण बैठकों में भी शामिल होती थी, जैसे बिल गेट्स के साथ हुई बैठक।" उन्होंने आगे बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर जलवायु पर एक अन्य सम्मेलन में, वह विदेश मंत्री इशाक डार के साथ प्रधानमंत्री के पीछे बैठी थीं।

जुनेजो के अनुसार, जलवायु पर सत्र के बाद, पाक प्रोटोकॉल टीम उन्हें एआई पर सत्र में ले गई, जहां वह आसिफ के पीछे एक व्यक्ति के साथ बैठीं, जिसे उन्होंने बिलाल बताया। अपनी पोस्ट में, उन्होंने आसिफ और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बिलाल बिन साकिब के साथ अपनी एक तस्वीर और अपना संयुक्त राष्ट्र कार्ड भी साझा किया। जुनेजो ने बताया कि एआई सम्मेलन में, बिलाल ने एक नया भाषण लिखना जारी रखा और "बाद में हमने साथ में चाय पी।"

उन्होंने आगे लिखा, "हम 40 मिनट तक साथ बैठे रहे और कार का इंतजार करते रहे, और उसी कार में होटल वापस लौटे। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ कार की पिछली सीट पर बैठे थे।" जुनेजो ने दावा किया कि जब प्रधानमंत्री शहबाज अपना भाषण दे रहे थे, तब वह भी "बाकी लोगों के साथ" संयुक्त राष्ट्र में थीं। उन्होंने कहा, "वहां, ख्वाजा आसिफ मेरे सामने बैठे थे, और हम सबने मिलकर प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाईं।" उनके अनुसार, प्रधानमंत्री का "भाषण न केवल उन्होंने लिखा था, बल्कि यह टीम वर्क था"। जुनेजो ने पहले भी अप्रैल से ही मंत्री की भाषण-लेखन टीम का हिस्सा होने का दावा किया था। आज अपनी पोस्ट में, उन्होंने दावा किया कि उनकी वापसी की उड़ान भी पहले से बुक थी, और मिशन प्रोटोकॉल टीम ने उन्हें हवाई अड्डे पर छोड़ा था। उन्होंने सवाल किया, “ख्वाजा आसिफ साहब अब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं और किस एजेंडे के तहत वह अपनी सरकार के ऐतिहासिक दौरे को बदनाम कर रहे हैं?”

सोशल मीडिया पर भी बवाल सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत रिएक्ट किया। हैशटैग जैसे #ShamaJunejoUN, #BoycottIsrael और #PakistanBetrayed ट्रेंड करने लगे। लोग पूछने लगे- "कैसे एक प्रो-इजरायल महिला पाक डेलिगेशन में पहुंची? क्या ये फिलिस्तीन के साथ धोखा नहीं?" पूर्व PTI मंत्री शरीन माजारी ने इसे "पाकिस्तान के लिए शर्मनाक" कहा। एक यूजर ने लिखा: “शरीफ ने UN में इजरायल की निंदा की, लेकिन उनकी स्पीच राइटर इजरायल समर्थक है - ये हिपोक्रिसी है!”

X पर हजारों पोस्ट्स आए। यूजर्स ने जुनेजो के पुराने पोस्ट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए, जहां वे इजरायल की "सुरक्षा नीतियों" की तारीफ कर रही थीं। एक पोस्ट में कहा गया: "शमा जुनेजो ने गाजा के बच्चों पर बमबारी को सेलिब्रेट किया, और अब वो पाक PM की स्पीच लिख रही हैं?" ये पोस्ट्स लाखों व्यूज पा गए।

सरकार की सफाई: इनकार और दूरी 26 सितंबर को पाकिस्तान के विदेश ऑफिस ने कहा, "शमा जुनेजो का नाम ऑफिशियल लेटर ऑफ क्रेडेंस (डेलिगेशन लिस्ट) में नहीं था, जो डिप्टी PM और फॉरेन मिनिस्टर ने साइन किया। उनकी सीटिंग अप्रूव्ड नहीं थी।" पाक रक्षा मंत्री ने X पर पोस्ट किया कि वे जुनेजो को नहीं जानते, और सीटिंग FO ने तय की। Geo न्यूज पर उन्होंने कहा: "मैं हैरान था कि ऐसे लोग डेलिगेशन में कैसे पहुंचे?" उन्होंने साफ इनकार किया कि जुनेजो ने स्पीच लिखी या कोई ऑफिशियल पोजिशन थी। आसिफ ने फिलिस्तीन समर्थन दोहराया और कहा: "ये FO की जिम्मेदारी थी।"