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कौन है शब्बीर अहमद, जिसकी रिहाई पर ब्रिटेन में मचा बवाल; क्या भेजा जाएगा पाकिस्तान

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान
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ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के सरगना शब्बीर अहमद की रिहाई के साथ बवाल मच गया है। शब्बीर को ब्रिटेन से निर्वासित किए जाने की मांग तेज हो गई है। शब्बीर को 14 साल के बाद जेल से रिहा किया गया है। फिलहाल 73 साल के शब्बीर पर गंभीर आरोप हैं।

कौन है शब्बीर अहमद, जिसकी रिहाई पर ब्रिटेन में मचा बवाल; क्या भेजा जाएगा पाकिस्तान

ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के सरगना शब्बीर अहमद की रिहाई के साथ बवाल मच गया है। शब्बीर को ब्रिटेन से निर्वासित किए जाने की मांग तेज हो गई है। शब्बीर को 14 साल के बाद जेल से रिहा किया गया है। फिलहाल 73 साल के शब्बीर पर गंभीर आरोप हैं। फिलहाल उसे निगरानी में रखा गया गया है, जहां जीपीएस से उसे ट्रैक किया जा रहा है। शब्बीर की रिहाई के बाद से राजनीतिक और सार्वजनिक बहस तेज हो गई है। खास तौर पर यह सामने आने के बाद कि ब्रिटिश इमिग्रेशन कानून के तहत कानूनी सुरक्षा के कारण उसे देश से निकालना आसान नहीं हो सकता।

शब्बीर अहमद कौन
शब्बीर अहमद, रॉचडेल में किशोर उम्र लड़कियों से यौन अपराध का दोषी है। अहमद को साल 2012 में दोषी ठहराया गया। रेप और यौन अपराधों के मामलों में उसे 22 साल की जेल की सजा सुनाई गई। उसे नौ लोगों के एक समूह, जिसे ‘ग्रूमिंग गैंग’ कहा गया, का सरगना माना गया। इस गैंग के लोगों ने कई साल तक बच्चों को बहलाया और उनका यौन शोषण किया। अदालत की कार्यवाही के दौरान, पीड़ितों ने बताया कि अहमद ने खाना, सिगरेट और शराब देकर उनका विश्वास कैसे जीता और फिर उन्हें बार-बार अपना शिकार बनाया। कई पीड़ितों ने शब्बीर को ‘डैडी’ कहा, जो दिखाता है कि उसने किस कदर लड़कियों को कंट्रोल किया था। यह मामला आधुनिक ब्रिटिश इतिहास में सबसे चौंकाने वाले बाल यौन शोषण कांड में माना जाता है।

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शब्बीर को डिपोर्ट करना क्यों कठिन
यूके प्रोबेशन सर्विस द्वारा पीड़ितों को भेजे गए एक लेटर के मुताबिक, अहमद को फिलहाल इमिग्रेशन एक्ट 1971 की धाराओं के तहत देशों से निकाल नहीं सकते। यह कानून उन कुछ कॉमनवेल्थ नागरिकों की रक्षा करता है, जो 1973 से पहले ब्रिटेन आए थे और पांच साल तक कानूनी तरीके से देश में रहे थे। ऐसी भी खबरें हैं कि पाकिस्तान शब्बीर को स्वीकार करने में हिचक रहा है। इसके चलते डिपोर्ट करने की कोशिशें और कठिन हो गई हैं। हालांकि अपराध साबित होने के बाद अहमद से ब्रिटिश नागरिकता छीन ली गई थी। अब उसके पास केवल पाकिस्तानी नागरिकता है।

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एंडी बर्नमैन ने भी उठाई मांग
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर के संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे एंडी बर्नहैम ने भी शब्बीर अहमद सरगना को पाकिस्तान निर्वासित किए जाने की मांग की है। मेकरफील्ड से सांसद बर्नहैम के स्टॉर्मर के हालिया इस्तीफे के बाद इस महीने के अंत में निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। बर्नहैम ने कहाकि वह कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार और यौन अपराधों के कई मामलों में 2012 में दोषी ठहराए गए शबीर अहमद को देश से बाहर भेजने के लिए सभी विकल्पों की समीक्षा करेंगे।

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ग्रेटर मैनचेस्टर के रोचडेल के इस मामले ने लोगों को झकझोर दिया था। बर्नहैम उस क्षेत्र के मेयर रह चुके हैं। बर्नहैम ने कहाकि हर किसी की तरह मैं भी चाहता हूं कि इस घृणित अपराधी को देश से बाहर किया जाए। मैं गृह मंत्री और विदेश मंत्री से सभी संभावित विकल्पों की समीक्षा करने का आग्रह करूंगा।

Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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