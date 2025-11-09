ममदानी के बाद सुर्खियों में एक और भारतीय, अमेरिका में इस पोस्ट के लिए बना तगड़ा दावेदार

Hindustan Hindi News
Hindi Newsविदेश न्यूज़Who is Saikat Chakrabarti contender for San Francisco Congress post after Mamdani
संक्षेप: भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने अमेरिका में कामयाबी की नई दास्तान लिख डाली है। अब एक और भारतीय अमेरिका की राजनीति में सुर्खियों में है। इस भारतीय युवक का नाम है सैकट चक्रवर्ती।

Sun, 9 Nov 2025 03:24 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, वॉशिंगटन
कौन हैं सैकट चक्रवर्ती
सैकट, टेक्सास के फोर्ट वर्थ में एक अप्रवासी भारतीय के यहां पैदा हुए थे। सैकट की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक उन्होंने साल 2003 से 2007 के बीच हार्वर्ड में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की है। इसके बाद वह सैन फ्रांसिस्को चले गए और अपनी खुद की कंपनी बनाई। इसके बाद उन्होंने स्ट्राइप में सेकंड इंजीनियर की नौकरी की।

राजनीति की तरफ कब मुड़े
सैकट चक्रवर्ती ने साल 2016 में राजनीति का रुख किया। उन्होंने उसी साल स्ट्राइप में नौकरी छोड़ी थी। इसके बाद इसी साल वह बर्नी सैंडर्स के राष्ट्रपति चुनाव अभियान में उतर गए। उन्होंने डेमोक्रेटिक लीडर की जमीनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरे अमेरिका की यात्रा की। सैकट ने जस्टिस डेमोक्रेट्स नाम की एक पहल भी की, जिसमें युवा पीढ़ी के नेताओं को कांग्रेस में नियुक्त किया गया।

फिलहाल क्या करते हैं सैकट
फिलहाल की बात करें तो सैकट चक्रवर्ती अब न्यू कंसेंसस को लीड करते हैं। यह एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसका उद्देश्य यह योजना बनाना है कि सरकार कैसे सभी अमेरिकी लोगों के लिए आर्थिक सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित कर सकती है। इसके अलावा सैकट एसएफ-मारिन फूड बैंक, फ्रेंड्स ऑफ ड्यूबोसे पार्क, हाउसिंग एक्सेलेरेटर फंड और नॉर्दर्न कैलिफोर्निया की नॉन-प्रॉफिट हाउसिंग एसोसिएशन जैसी गैर-लाभकारी संस्थाओं में भी शामिल हैं। सैकट चक्रवर्ती अपनी पत्नी और बेटी के साथ ड्यूबोसे ट्राइएंगल में रहते हैं।

Deepak

लेखक के बारे में

Deepak
दीपक मिश्र मीडिया इंडस्ट्री में करीब 18 साल का अनुभव रखते हैं। खेल, सिनेमा और राजनीति पर प्रमुखता से काम किया है। खासतौर पर खेल की खबरों से जुनून की हद तक मोहब्बत है। 2011 में वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2014 में फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप प्रमुखता से कवर कर चुके हैं। फोटोग्राफी और वीडियो स्टोरी के साथ-साथ पॉडकास्ट में विशेष रुचि रखते हैं। पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर से मास्टर ऑफ मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई के बाद आज अखबार के साथ पत्रकारिता की शुरुआत। इसके बाद दैनिक जागरण-आई नेक्स्ट और पत्रिका अखबार में काम किया। लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। यहां पर टी-20 वर्ल्ड कप 2024, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईपीएल भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा महाकुंभ 2025 में वीडियो स्टोरीज पर काम किया है। और पढ़ें
America

