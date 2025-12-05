कोई खुफिया अनुभव नहीं, फिर भी नेतन्याहू ने बनाया मोसाद का नया चीफ; कौन हैं रोमन गॉफमैन?

संक्षेप: बेलारूस में जन्मे रोमन गॉफमैन 14 वर्ष की उम्र में इजरायल आ गए थे। उन्होंने 1995 में आर्मर्ड कोर में भर्ती होकर अपना सैन्य करियर शुरू किया। हालांकि वे परंपरागत धार्मिक यहूदियों की तरह यमर्का (टोपी) नहीं पहनते।

kuइजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को अपने सैन्य सचिव मेजर जनरल रोमन गॉफमैन को देश की बाहरी खुफिया एजेंसी मोसाद का अगला निदेशक नियुक्त किया। गॉफमैन वर्तमान प्रमुख डेविड बर्निया का स्थान लेंगे, जिनका पांच वर्ष का कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से जारी बयान में कहा गया कि गॉफमैन बेहद सम्मानित और दक्ष अधिकारी हैं। बयान में कहा गया- युद्ध के बीच में उन्हें प्रधानमंत्री का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था और उन्होंने भूमिका में तेजी से ढलते हुए युद्ध के सात मोर्चों पर तत्काल और प्रभावी भूमिका निभाई। उनका प्रदर्शन असाधारण पेशेवर क्षमता को दर्शाता है।

नेतन्याहू की सुरक्षा संस्थानों पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश? गॉफमैन की नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब कुछ ही सप्ताह पहले नेतन्याहू ने धार्मिक जियोनिस्ट आंदोलन से जुड़े सैन्य अधिकारी डेविड जिनी को शिन बेट (इजरायल की घरेलू सुरक्षा एजेंसी) का प्रमुख नियुक्त किया था। विश्लेषकों के अनुसार, यह नियुक्तियां नेतन्याहू के राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अनुरूप मानी जा रही हैं। PMO ने कहा कि प्रधानमंत्री का विश्वास है कि मेजर जनरल गॉफमैन इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार हैं।

मोसाद में अनुभव नहीं, पर निकट सहयोग का दावा मेजर जनरल गॉफमैन ने कभी मोसाद में सेवा नहीं दी है, लेकिन नेतन्याहू के अनुसार, सैन्य सचिव के रूप में उन्होंने मोसाद और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण कार्यों में भूमिका निभाई है। उनके पास कोई खुफिया एजेंसी में काम करने का अनुभव नहीं है।

बेलारूस में जन्म, धार्मिक पृष्ठभूमि और सैन्य करियर 1976 में बेलारूस में जन्मे रोमन गॉफमैन 14 वर्ष की उम्र में इजरायल आ गए थे। उन्होंने 1995 में आर्मर्ड कोर में भर्ती होकर अपना सैन्य करियर शुरू किया। हालांकि वे परंपरागत धार्मिक यहूदियों की तरह यमर्का (टोपी) नहीं पहनते, लेकिन उन्होंने वेस्ट बैंक की एली येशिवा में पढ़ाई की जो दक्षिणपंथी धार्मिक जियोनिस्ट विचारधारा के लिए जानी जाती है।

सीरिया सीमा की निगरानी और विवाद 2020 में उन्हें 210वीं बाशान रीजनल डिवीजन का कमांडर नियुक्त किया गया, जो सीरिया सीमा की सुरक्षा देखता है। उनके कार्यकाल में एक विवाद तब पैदा हुआ जब उन्होंने खुफिया अधिकारियों को गोपनीय जानकारी एक किशोर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरी एल्माकाएस को देने की अनुमति दी, जिससे आलोचना हुई।

अक्टूबर 2023 के हमले के दौरान घायल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमलों के समय गॉफमैन दक्षिणी शहर स्देरोत में मुठभेड़ों के दौरान गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय वे राष्ट्रीय इन्फैंट्री ट्रेनिंग सेंटर के कमांडर थे।

नेतन्याहू के करीबी, दो वर्षों से सैन्य सचिव अप्रैल 2024 में वे प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़े और लगभग दो वर्षों तक नेतन्याहू के सैन्य सचिव रहे। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के कई अंतरराष्ट्रीय और सुरक्षा संबंधित मिशनों को संभाला और IDF में उनके निर्देशों को लागू करने पर निगरानी रखी। गॉफमैन को नेतन्याहू का करीबी माना जाता है, जिसने उनकी नियुक्ति को और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बना दिया है।

मोसाद पर सवाल नहीं, लेकिन अन्य एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई मोसाद को 7 अक्टूबर की खुफिया विफलताओं के लिए जिम्मेदार नहीं माना गया क्योंकि गाजा और फिलिस्तीनी क्षेत्रों की देखरेख मुख्य रूप से शिन बेट और अमान (सैन्य खुफिया) करती हैं। हमले के बाद शिन बेट और अमान दोनों के प्रमुखों ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए इस्तीफा दे दिया था।