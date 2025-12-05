कौन हैं पुतिन की सीक्रेट बेटी लुइजा रोजोवा? युक्रेन जंग के लिए माफी मांग मचाई हलचल

संक्षेप: आर्ट स्कूल से ग्रेजुएट रोजोवा लंबे समय तक लाइमलाइट से दूर रहीं। हालांकि जैसे-जैसे वह सोशल मीडिया पर एक्टिव हुईं, चर्चाएं बढ़ गई। अब वह एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के बीच उनकी सीक्रेट बेटी सुर्खियों में आ गई हैं। उनकी इस बेटी का नाम लुइजा रोजोवा हैं और वो कथित तौर पर रूसी राष्ट्रपति और उनकी पूर्व प्रेमिका की पत्नी हैं। लुइजा अधिकतर लाइमलाइट से दूर ही रही हैं। हालांकि हाल ही में पेरिस की सड़कों पर घूमते वक्त उनका सामना एक पत्रकार से हो गया। पत्रकार ने जब लुइजा से यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल पूछे, तब उन्होंने कहा है कि जो भी हो रहा है उन्हें इसका अफसोस है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिमित्रो स्विएतनेंको नाम के पत्रकार के भाई ड्रोन पायलट वोलोडिमिर की नवंबर में रूसी एयरस्ट्राइक में मौत हो गई थी। दिमित्रो को जब सड़क पर रूसी राष्ट्रपति की बेटी रोजोवा दिखीं तो उन्होंने पूछा कि क्या वह पुतिन की नीतियों का समर्थन करती हैं, तब लुइजा ने जवाब दिया, "मुझे वाकई अफसोस है कि यह सब हो रहा है। लेकिन इस स्थिति के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं।"

वहीं जब पत्रकार ने रोजोवा से कहा, “अपने पिता को फोन कर कहिए, ‘डैड, कीव पर शेलिंग बंद करें।’” इस पर रोजोवा ने कहा, "हां, जरूर। दुर्भाग्य से मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। मुझे बहुत खेद है।"

कौन हैं लुइजा रोजोवा? लुइजा रोजोवा कथित तौर पर पुतिन और उनकी कथित पूर्व प्रेमिका स्वेतलाना क्रिवोनोगिख की बेटी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्वेतलाना एक क्लीनर थीं जो बाद में करोड़ों रुपयों की मालकिन बन गई थीं। रोजोवा का जन्म 2003 में हुआ था और पहली बार 2020 में रूसी मीडिया में उनका जिक्र हुआ। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रोजोवा पुतिन की सीक्रेट बेटी हैं और इसकी वजह है पुतिन और उनमें कई समानताएं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पुतिन का नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र में नहीं है, लेकिन उसके पैट्रोनिमिक नाम 'व्लादिमिरोवना' का मतलब है, व्लादिमीर की बेटी।